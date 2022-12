Zwei Freunde, ein episches Segelabenteuer und ihre schwerste Entscheidung

Heute eine kleine Geschichte aus dem Leben:

Christian und Linus waren zwei gewöhnliche münsteraner Studenten. Nach dem WG-leben kam der Ernst des Lebens. Die zeitliche Flexbilität und schlicht das Mehr an Freizeit während des Studiums lernten sie im Berufsleben sehr zu schätzen. Sie sehnten sich nach Abenteuer und der Freiheit des offenen Meeres und so beschlossen sie, einen Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Sie kündigten ihre Jobs, kauften ein Segelboot und machten sich auf eine epische Reise.

Am Anfang lief es nicht gut. Sie hatten noch nie zuvor gesegelt und mussten alles auf die Schnelle lernen. Sie liefen mehrfach auf Grund, der Anker löste sich mitten in der Nacht und es gab öfter Momente, in denen sie sich fragten, ob sie einen riesigen Fehler gemacht hatten. Aber sie gaben nicht auf und langsam aber sicher begannen sie, die Kunst des Segelns zu beherrschen.

Während sie sich immer weiter von zu Hause entfernten, begegneten sie allen möglichen erstaunlichen Sehenswürdigkeiten und Klängen. In Kiel, Kopenhagen, Stockholm, Paris, Lissabon, auf Madeira, den Kap Verden und nicht zuletzt in der Karibik lernten sie faszinierende Menschen aus allen Bereichen des Lebens kennen.

All diese Erfahrungen hatten eine tiefgreifende Wirkung auf Christian und Linus. Sie wurden von der Schönheit und Vielfalt der Orte, die sie besuchten, inspiriert und begannen, ihre Erfahrungen in ihre Musik zu kanalisieren. Sie schrieben Songs und spielten sie auf ihrem Boot, wodurch ein einzigartiger Sound entstand, der von ihren Reisen beeinflusst wurde.

Aber auf einem kleinen Boot zu leben war nicht immer einfach. Es gab viele Herausforderungen und Schwierigkeiten, die sie überwinden mussten, und manchmal wurde ihre Freundschaft auf die Probe gestellt. Aber am Ende war ihre Bindung stärker denn je. Sie hatten unglaubliche Erlebnisse und Erinnerungen geteilt, die für immer bei ihnen bleiben würden.

Christian und Linus kehrten als langhaarige, bärtige Atlantiküberquerer nach Hause zurück. Doch auch innerlich haben die Beiden sich verändert. Sie haben viele große Herausforderungen auf dem Weg gemeistert, aber die größte Herausforderung, meinen sie, war es überhaupt aufzubrechen. Das es sich für sie aber gelohnt hat sieht man an ihrem breiten Grinsen in den meisten ihrer Youtube Videos, in denen man die beiden auf ihrer Reise begleiten kann. Den finalen Teil der Reise, die Atlantiküberquerung wird es schon am kommenden Freitag, den 23.12.22 auf Youtube zu sehen geben.

Link zu den Videos:

https://www.youtube.com/channel/UCCyEkZbooSr88yHx1qvscWw