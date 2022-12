Zurück nach Sorrent

Die Tre Golfi Sailing Week 2023 bietet eine Mischung aus Küsten- und Küstenkursen, einschließlich eines Overnight-Rennens, mit dem die Veranstaltung eröffnet wird: die 68. Ausgabe der Regata dei Tre Golfi, das zweitälteste Distanzrennen im italienischen Segelkalender nach der Rolex Giraglia, die am Freitag, den 12. Mai um 17:00 Uhr von Castel dell’Ovo in Neapel aus in See sticht, wo sich das Clubhaus des CRVI befindet.

Nach der Ankunft des Langstreckenrennens Regata dei Tre Golfi zieht die Flotte südlich von Napoli zum zweiten Austragungsort der Woche nach Sorrento, wo Maxi-Yachten, die an der IMA Maxi-Europameisterschaft teilnehmen, wieder an Küstenrennen teilnehmen werden, die von Montag, dem 15. bis Donnerstag stattfinden 18. Mai. Die Teilnehmerliste umfasst bis heute bereits 13 Teilnehmer mit einer vielversprechenden Aufstellung ehemaliger Maxi 72: Sowohl Peter Dubens’ North Star als auch Sir Peter Ogdens Jethou kehrt zurück, plus Vesper, der Cannonball des ehemaligen Maxi 72-Champions Dario Ferrari und zum ersten Mal zurück in Europa Zeit seit der Pandemie, George Sakellaris’ Proteus. Zu den frühen Einträgen gehören Pier Luigi Loro Pianas Club Swan 80 My Song,

ORC-Yachten werden von Freitag, den 19. bis Sonntag, den 21. Mai um die Mittelmeer-Meisterschaft kämpfen, die für die italienische Nationalmeisterschaft ausgewählt wird. Ein Dutzend oh hochkarätiger Crews hat bereits an der Meisterschaft teilgenommen.

Sorrento bietet auch ein wunderbares Ambiente als alte Küstenstadt, die auf Klippen über den Jachthäfen und Stränden thront, mit weitem Blick auf die Bucht, einschließlich des Vesuvs. Es ist ein perfekter Ort für gesellschaftliche Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung, wie Crew-Partys und Preisverleihungen, die auf wunderschönen Plätzen in den nahe gelegenen Dörfern und Städten abgehalten werden, und Eigentümerempfänge in luxuriösen Hotels und Restaurants (Sorrent hat eine der höchsten Konzentrationen von Michelin -Sterneköche der Welt, davon 16 auf der Halbinsel).

Während der Veranstaltungen der Tre Golfi Sailing Week werden zahlreiche prestigeträchtige Trophäen verliehen, auf denen viele berühmte und historische Namen aus den letzten sieben Jahrzehnten des Rennsports stehen.

Neben all den anderen attraktiven Merkmalen, hier anzutreten, und der Unterstützung von Rolex als offizieller Zeitmesser, sollte allein die Möglichkeit, Ihr Boot zu dieser Liste von Legenden hinzuzufügen, ein motivierender Faktor sein, den 12. bis 21. Mai 2023 in Ihrem Kalender zu markieren, um daran teilzunehmen uns nächstes Jahr in Neapel und Sorrento.

Wir bei CRV Italia gehen davon aus, dass diese Ausgabe sehr beliebt sein wird, und da sich Liegeplätze und Hotels selbst aufgrund von gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen wahrscheinlich schnell füllen werden, wird Eignern und Teams empfohlen, sich so schnell wie möglich anzumelden und ihre Reservierungen vorzunehmen.