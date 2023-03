Die schillernde Leistung der vier IMOCAs, die in der dritten Etappe des Ocean Race über den Südpolarmeer fliegen, hat viele Menschen aufhorchen lassen, nicht zuletzt den amtierenden IMOCA Globe Series-Champion Charlie Dalin.…

Die schillernde Leistung der vier IMOCAs, die in der dritten Etappe des Ocean Race über den Südpolarmeer fliegen, hat viele Menschen aufhorchen lassen, nicht zuletzt den amtierenden IMOCA Globe Series-Champion Charlie Dalin.…

Dalin: Der 618-Meilen-Rekord von Comanche ist in Reichweite eines IMOCA…

Dalin: Der 618-Meilen-Rekord von Comanche ist in Reichweite eines IMOCA…

Dalin: Der 618-Meilen-Rekord von Comanche ist in Reichweite eines IMOCA… Die schillernde Leistung der vier IMOCAs, die in der dritten Etappe des Ocean Race über den Südpolarmeer fliegen, hat viele Menschen aufhorchen lassen, nicht zuletzt den amtierenden IMOCA Globe Series-Champion Charlie Dalin.…

Dalin: Der 618-Meilen-Rekord von Comanche ist in Reichweite eines IMOCA… Die schillernde Leistung der vier IMOCAs, die in der dritten Etappe des Ocean Race über den Südpolarmeer fliegen, hat viele Menschen aufhorchen lassen, nicht zuletzt den amtierenden IMOCA Globe Series-Champion Charlie Dalin.…

Vielleicht haben Sie vor The Ocean Race noch nichts von der 27-jährigen holländischen Seglerin Rosalin Kuiper gehört. Aber Sie haben sie wahrscheinlich schon bemerkt. Sie ist eine zähe, mutige Seglerin mit einer aufgeweckten und sprudelnden Persönlichkeit, die ein wichtiger Bestandteil von Boris Herrmanns Crew auf Malizia ist.…

Vielleicht haben Sie vor The Ocean Race noch nichts von der 27-jährigen holländischen Seglerin Rosalin Kuiper gehört. Aber Sie haben sie wahrscheinlich schon bemerkt. Sie ist eine zähe, mutige Seglerin mit einer aufgeweckten und sprudelnden Persönlichkeit, die ein wichtiger Bestandteil von Boris Herrmanns Crew auf Malizia ist.…

Rosalin Kuiper: Eine Naturgewalt an Bord des Team Malizia im Südpolarmeer…

Rosalin Kuiper: Eine Naturgewalt an Bord des Team Malizia im Südpolarmeer…

Rosalin Kuiper: Eine Naturgewalt an Bord des Team Malizia im Südpolarmeer… Vielleicht haben Sie vor The Ocean Race noch nichts von der 27-jährigen holländischen Seglerin Rosalin Kuiper gehört. Aber Sie haben sie wahrscheinlich schon bemerkt. Sie ist eine zähe, mutige Seglerin mit einer aufgeweckten und sprudelnden Persönlichkeit, die ein wichtiger Bestandteil von Boris Herrmanns Crew auf Malizia ist.…

Rosalin Kuiper: Eine Naturgewalt an Bord des Team Malizia im Südpolarmeer… Vielleicht haben Sie vor The Ocean Race noch nichts von der 27-jährigen holländischen Seglerin Rosalin Kuiper gehört. Aber Sie haben sie wahrscheinlich schon bemerkt. Sie ist eine zähe, mutige Seglerin mit einer aufgeweckten und sprudelnden Persönlichkeit, die ein wichtiger Bestandteil von Boris Herrmanns Crew auf Malizia ist.…

Pedote: Ich würde gerne bei The Ocean Race mitmachen – warum nicht?…

Pedote: Ich würde gerne bei The Ocean Race mitmachen – warum nicht?…

Pedote: Ich würde gerne bei The Ocean Race mitmachen – warum nicht?… Der überschwängliche italienische Skipper Giancarlo Pedote konzentriert sich diesen Winter auf die Jagd nach mehr Geschwindigkeit, mit seinem 2015er Jahrgang IMOCA, Prysmian Group, zurück im Schuppen für neue Foils.…

Pedote: Ich würde gerne bei The Ocean Race mitmachen – warum nicht?… Der überschwängliche italienische Skipper Giancarlo Pedote konzentriert sich diesen Winter auf die Jagd nach mehr Geschwindigkeit, mit seinem 2015er Jahrgang IMOCA, Prysmian Group, zurück im Schuppen für neue Foils.…