Zhik 20 Jahre Jubiläum

MENSWOMENSEXPLORE

20 JAHRE INNOVATION UND ERFOLG

Vor zwei Jahrzehnten haben wir uns auf eine bemerkenswerte Reise begeben, die von Leidenschaft für Innovation, Engagement für Spitzenleistungen und beispiellosem Engagement für Segler und Wassersportler auf der ganzen Welt angetrieben wurde. In den letzten 20 Jahren hat sich Zhik nicht nur zu einer Weltklasse-Marke in der Welt des Segelns und Wassersports entwickelt, sondern auch die Branchenstandards neu definiert und ständig die Grenzen erweitert. Von modernsten technologischen Fortschritten bei der Ausrüstung, die zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit entwickelt wurden, bis hin zu unserem ständigen Streben nach Nachhaltigkeit, Haltbarkeit und Qualität





Um das 20-jährige Bestehen von „Made For Water“ zu feiern, laden wir Sie ein, mit uns durch ein Jahr voller Feierlichkeiten zu reisen. Mit aufregenden Ankündigungen, einzigartigen Produkteinführungen und großartigen Kundenvorteilen ist es eine großartige Zeit, Teil der Zhik-Crew zu sein.



ERKUNDEN SIE DIE 20-JÄHRIGE GESCHICHTE VON ZHIK

–

SHOP WITH CONFIDENCE – FREE SHIPPINGOver a minimum amount 30 DAY RETURNSDoesn’t fit? Send it back SECURE PAYMENTWith credit cards or PayPal- CONNECT WITH US –FIND A DEALERABOUTSUSTAINABILITYNEWSZhik Pty Ltd | sales@zhik.com

You are receiving this email because you have registered your email with Zhik.com