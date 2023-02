KPMG Australia SailGP in Sydney 18.02. – 19.02.

Nach einem äußerst erfolgreichen Australia Sail Grand Prix in der zweiten SailGP-Saison – gewonnen vom australischen SailGP-Team unter der Leitung des einheimischen Olympiasiegers Tom Slingsby – kehrt SailGP am 18. und 19. Februar für die neunte Veranstaltung in die legendären Gewässer des Hafens von Sydney zurück SailGP Saison 3.

Die Veranstaltung zeigt das Beste, was der Hafen von Sydney zu bieten hat, mit spannenden, atemberaubenden Rennen und einem umfangreichen Angebot an kostenlosen und kostenpflichtigen Zuschauererlebnissen auf und außerhalb des Wassers – alles vor einer spektakulären Kulisse.

Der Nationalstolz wird auf dem Spiel stehen, wenn Slingsbys grün-goldenes Team gegen die besten Athleten des Sports aus acht anderen Nationen – der Schweiz, Kanada, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Neuseeland, Spanien und den Vereinigten Staaten von Amerika – antritt. SailGP wird stolz von der NSW-Regierung durch ihre Tourismus- und Großveranstaltungsagentur Destination NSW unterstützt.