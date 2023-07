Vorschau auf IRC 3 – Battle Lines Drawn

IRC Drei Teilnehmer aus Australien – Disko Trooper-Contender Sailcloth beim Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2022 © ROLEX/Andrea Francolini

Fast die Hälfte der beeindruckenden Flotte von fast 90 Booten im IRC Three stammt aus dem Zeichenbrett von drei bewährten Designs: Sun Fast 3200, JPK 1010 und J/109. Mit dabei sind auch einige der neuesten Serienyachten wie die J/99 sowie historische Boote und Segler aus vergangenen Jahren. Während die meisten Boote im IRC Three etwa 10 Meter lang sind, bedeutet die schiere Größe der Armada, dass die gesamte Wasserlinienlänge größer ist als die des höchsten Gebäudes der Welt, dem Burj Khalifa.

Das beliebteste Design im IRC Three ist der Sun Fast 3200, an dem 19 Teilnehmer aus Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden teilnehmen. Allerdings korrigiert die IRC-Bewertungsregel die Zielzeit jedes Bootes, da es drei verschiedene Generationen des ursprünglichen Designs von 2008 sowie Optionen bei der Segelwahl gibt. Cora (GBR), gefahren von Tim Goodhew und Kelvin Matthews, führt IRC Drei für die Punktemeisterschaft der RORC-Saison an, nachdem sie beeindruckend gepunktet hat; Siegerklasse im De Guingand Bowl und Morgan Cup und Zweiter in der Klasse für den Myth of Malham. Cora war mehrfach Zweite in der IRC-Klasse und gewann 2021 IRC Four. Coras Ambitionen für 2023 werden durch eine siegreiche Leistung beim Rolex Fastnet Race erreicht, aber Cora hat gerade beim Sun Fast starke Konkurrenz aus Frankreich 3200 Flotte.

„Die beiden Namen, die aus den 3200ern hervorstechen, sind die französischen Boote Enedis und Georgia, aber auch die JPK 1010 sind eine unglaublich starke Konkurrenz“, kommentierte Tim Goodhew von Cora. „Wir hatten ein gutes Rennen mit Enedis (Jacques Rigalleau) beim Kite-Rücklauf vom Fastnet Rock im Jahr 2021 und Georgia (Penny Aubert) ist ein schnelles und gut gesegeltes Boot, das normalerweise vorne liegt. Wir würden auf jeden Fall von einem luftigen Rücklauf vom Rock profitieren. Hoffentlich nicht wieder ein 25-35-Knoten-Schlag am ersten Tag, das war hart!“

Cora (GBR), gefahren von Tim Goodhew und Kelvin Matthews, führt IRC Drei für die Punktemeisterschaft der RORC-Saison an © Paul Wywth/pwpictures.com

Mit einer fast identischen IRC-Einstufung wie die Sun Fast 3200 werden die 18 JPK 1010 in IRC Three eine Supergruppe von Produktionskreuzern mit geringer Verdrängung in IRC Three bilden.

Der JPK 1010 ist bei früheren Rolex Fastnet-Rennen im IRC Four gefahren und hat in den letzten vier Ausgaben die Klasse gewonnen. Im Jahr 2013 war die JPK 1010 Night and Day von Loison Gesamtsiegerin des Rolex Fastnet Race.

Mark Browns Team von Gosport UK, das Jetpack (GBR) fährt, ist der beste JPK 1010 für die RORC-Saison 2023. Jetpack gewann die Klasse der Cervantes Trophy und trat dann beim Cowes Dinard St Malo Race gegen die französischen JPK 1010 an. Lediglich Les P’tits Doudous en Duo (FRA) von Hebel und Aubert lag nach St. Malo vor Jetpack, und auch dann nur um 11 Sekunden in einem 24-Stunden-Rennen. Zur Brigade der französischen JPK 1010 gehört auch einige großartige Opposition. Patrick Molitor bestreitet mit Fleur du Sud (FRA) sein viertes Rennen in Folge. Ad Hoc (FRA) von Jean-François Chériaux wurde in diesem Monat Zweiter bei den IRC Doublehanded Europeans, und Raphael (GBR) von Ludovic Menahes und Papillon 4 (GBR) von Vincent Gautier sind alle in der Lage, IRC Three zu gewinnen.

Eines der erfolgreichsten britischen Kleinboote der letzten Jahre ist zweifellos Richard Palmers JPK 1010 Jangada (GBR). RORC-Yacht des Jahres 2020 und 2022, außerdem Gesamtsieger der RORC-Saisonpunkte im letzten Jahr und Gesamtsieger sowohl des RORC Transatlantic Race als auch des Sevenstar Round Britain & Ireland Race. In der Vergangenheit hat Richard das Boot mit zwei äußerst erfahrenen, unterbesetzten Seglern gefahren; Jeremy Waitt und Rupert Holmes. Beim diesjährigen Rolex Fastnet Race wird Richard jedoch zusammen mit seiner Tochter Sophie an den Start gehen; Das Paar fuhr zuletzt gemeinsam beim AZAB-Rennen.

Mark Browns Team von Gosport UK, das Jetpack (GBR) fährt, ist der beste JPK 1010 für die RORC-Saison 2023 © Paul Wyeth/pwpictures.com

Die IRC-Bewertung der J/99 ist im Allgemeinen ein paar Punkte höher als die der Sun Fast 3200 und der JPK 1010, aber die modernere Rumpfform, der längere Bugspriet und das minimalistische Decklayout machen die J/99 zu einem echten Gegenwindflieger. Der J/99 Disko Trooper (AUS) ist definitiv auf einer Mission, gefahren von Jules Hall und Jan Scholten, einem Laserseglerpaar aus Sydney, Australien. Disko Trooper wird in den IRC-Klassen mit über 100 Zweihandteams Rennen fahren. Beachten Sie, dass das Paar sein Boot nicht aus Australien verschifft hat, sondern das Duo an Wayne Palmers J/99 Jam in Hamble teilnehmen wird, der viel umweltfreundlicher ist! Dies wird das erste große Rennen der Disko Trooper seit dem Gewinn der ersten IRC Double-Handed-Klasse im Rolex Sydney Hobart 2022 sein, und das Boot verfügt nun zum ersten Mal über eine symmetrische Option. Disko Trooper ist einer von vier J/99 im Einsatz, darunter Panther (NED),

Die J/109-Klasse hat einen eigenen Preis für das Rolex Fastnet Race und 12 der 35 Fuß (10,67 m) langen Bugspriet-Designs sind für die J/109 RORC Trophy sowie für Klassen- und Gesamtauszeichnungen im Rahmen des IRC qualifiziert.

Mike und Susie Yates‘ Jago (GBR) treten sowohl mit vollständiger Besatzung an Land als auch mit zwei Händen auf hoher See an. Beim Rolex Fastnet Race wird Mike Yates beidhändig mit Will Holland antreten, einem Rigger für das IMOCA-Team von Pip Hare. Für Mike Yates soll das Rolex Fastnet Race 2023 einige unerledigte Aufgaben aus dem Jahr 2021 lösen, als sein zweihändiger Teilnehmer aufgeben musste. „Wir sind aus vielen Gründen in den Ruhestand gegangen“, erinnert er sich. „Nicht zuletzt, weil ich mein Knie durch die Ofentür gesteckt habe, was bedeutete, dass es kein Essen gab – irgendwie wichtig für eine zweihändige Crew!“

Mike Yates wird mit Will Holland im Two-Handed auf Jago antreten © Rick Tomlinson

Wim van Slooten und Jochem Nonhebel werden J/109 Firestorm (NED) fahren. Sie sind ein sehr erfahrenes Zweihandteam des Jachtclubs Scheveningen. Wim hat an Zweihandwettkämpfen teilgenommen und dies ist das fünfte Rolex Fastnet-Rennen für Firestorm. Rob Cotterills J/109 Mojo Risin‘ (GBR), komplett mit Familie und Freunden besetzt, hat eine hervorragende Saison bei RORC. Mojo Risin‘ liegt auf dem dritten Platz der RORC Season’s Points Championship.

Die Fulmar des Royal Engineer Yacht Club nahm 1925 zum ersten Mal an Rennen teil und die lange Zusammenarbeit wird mit der J/109 Trojan (GBR) fortgesetzt, deren Besatzung aus Soldaten des Royal Engineers YC besteht. Das 1949 gegründete Royal Armored Corps YC wird ebenfalls eine J/109 White Knight 7 (GBR) einsetzen. Der RACYC blickt auf eine lange Geschichte beim Rolex Fastnet Race zurück, einschließlich des Teams, das bei dem tragischen Rennen 1979 50 Yards vom Fastnet Rock entfernt lag. Sie wurden viele Meilen vom Felsen weggeschwemmt und segelten dann unversehrt nach Hause.

Der Eissturmvogel des Royal Engineer Yacht Club nahm an der ersten Ausgabe im Jahr 1925 teil und die lange Zusammenarbeit wird mit der J/109 Trojan (GBR) beim Rolex Fastnet Race fortgesetzt © ROLEX/Carlo Borlenghi

Während es im IRC Drei viele Sun Fasts, JPKs und J/109 gibt, liegt das Schöne am IRC-Bewertungssystem darin, dass völlig unterschiedliche Designs gegeneinander antreten können, alle mit dem Potenzial zu gewinnen, wenn sie wie Helden segeln und die Wettergötter es sind lächelnd.

Zu George Radleys IOR 40 Imp (IRL) gehören sein Sohn George Jnr und eine ganze Crew aus Cork, Irland. Das berühmte Ron Holland-Design von 1976 wurde ursprünglich vom Kalifornier David Allen im Fastnet von 1977 gesegelt, das Imp nach fast sechs Renntagen mit nur sechs Minuten Vorsprung vor Jeremy Rogers‘ Moonshine gewann. Imp nahm zuletzt 1987 am Fastnet Race teil und gewann ihre Klasse. George ist seit 27 Jahren Eigentümer der Imp und die irischen Farben auf ihrem Rumpf sind unverkennbar.

Dirk Lahmanns Aluminium Doug Peterson 43 Snifix Dry (GER) aus dem Jahr 1978 ist ein weiteres farbenfrohes Boot im IRC Three, sowohl in Bezug auf den Rumpf als auch auf den Charakter der Besatzung. Die einzige wirkliche Modifikation für Short-Handed-Rennen ist ein automatisches Wendesystem für das Vorsegel. Dirk wurde nach dem Rennen 2021 RORC-Mitglied und wird mit Erhard Zinmerman Zweihandrennen fahren. Snifix Dry, Zweihandfahrer, beendete das Sevenstar Round Britain & Ireland Race in einer Zeit von 17 Tagen. Dirk ging makellos gekleidet an Land, um von seiner Frau mit einem Gin Tonic begrüßt zu werden!

George Radleys von Ron Holland entworfener IOR 40 Imp nahm zuletzt 1987 teil © Imp

Zwei Boote, die im IRC Three an den Start gehen, werden von einigen der erfahrensten Segler des Rennens gesteuert. Neal Brewers Humphries 30 Bespoke (GBR) ist eines der kleinsten Boote im Rolex Fastnet Race und dies wird Brewers 21. Rennen sein. Die S&S 41 Winsome (NED) von 1972 ist eines der größten und ältesten Boote ihrer Klasse. Skipper Harry Heijst wird an seinem 11. Rennen teilnehmen. Winsome gewann ihre Klasse beim Rennen 2005 und gewann auch ihre Klasse beim Rolex Sydney Hobart Yacht Race. Das älteste Boot im IRC Three ist Jack Merediths S&S Swan 43 Reindeer (GBR) von 1969 aus Stirlingshire, Schottland. Rentiere nehmen regelmäßig am Fastnet Race teil und wurden durch E. Newbold Smith in seinem Buch „Down Denmark Strait“ berühmt.

Experten sind sich vielleicht einig, dass der Sieger von IRC Three möglicherweise die beste IRC-korrigierte Zeit für einen Sun Fast 3200, JPK 10,10 oder J/109 ist, und nur dieser Klassensieg kann eine Chance auf den Gesamtsieg sichern. Bei den letzten fünf Ausgaben des Rolex Fastnet Race konnte sich ein Team über den Gesamtsieg freuen, wenn es auf einer Yacht von weniger als 40 Fuß unterwegs ist. Daher ist der Traum, den Fastnet Challenge Cup zu gewinnen, für den Gewinner von IRC Three mehr als eine Möglichkeit .

Harry Heijst wird an seinem 11. Rennen auf seiner S&S 41 Winsome (NED) von 1972 teilnehmen © Paul Wyeth

KATEGORIEN

MEHR INFORMATIONEN

RORC COWES CLUBHAUS

Die Parade, Cowes Isle of Wight, PO31 7QU

+44 (0) 1983 293 581

cowes@rorc.org

RENNBÜRO AM START

82 High Street, Cowes

+44 (0) 1983 295 144

racing@rorc.org

RENNBÜRO IM ZIEL

Port Chantereyne, Cherbourg

+44 (0) 1983 295 144

racing@rorc.org

ROLEX FASTNET RACE-WEBSITE

Copyright © 2021 Royal Ocean Racing Club