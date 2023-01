Vorausschauend auf den Atlantik

Während die Flotte ihren Montagmorgen damit verbringt, sich unter herausfordernden Bedingungen gegen den Wind zu arbeiten, erwägen die Taktiker weiterhin die nächste Phase der Etappe und ihre Optionen, sobald sie das Mittelmeer verlassen.



In den ersten 24 Stunden des Rennens lag der Fokus sowohl der IMOCA- als auch der VO65-Crews

auf den harten Bedingungen, die im Vorfeld des Starts vorhergesagt wurden. Windgeschwindigkeiten von 35 Knoten mit entsprechend großer See waren für alle Realität.



Aber während die Flotte das schwierige Gleichgewicht zwischen dem Halten der Geschwindigkeit und dem Aufpassen ihrer Boote findet, arbeiten die Navigatoren weiter an ihren Plänen, sobald sie das Mittelmeer verlassen. Hier ist das Ziel klar, wie man das Beste aus der schnellen Fahrt nach Süden macht.



Für diesen Abschnitt von Etappe 1 ist die Prognose der Race Control im Büro von The Ocean Race konsistent geblieben. Über den Azoren zentriert sich seit mehreren Tagen ein Hochdruckgebiet, von dem nicht erwartet wird, dass es sich bewegt. Dies liefert eine Nordwestbrise außerhalb der Straße von Gibraltar und bietet der Flotte gute Bedingungen, während sie sich nach Südwesten vorarbeitet und die nordafrikanische Küste in Richtung Marrakesch verfolgt.



Während sie weiter die Küste hinunterfahren, ändert die Brise ihre Richtung in Richtung Nordosten, während die Isobaren um das Zentrum des Hochdrucks wirbeln. Es wird erwartet, dass die Brise auch stärker sein wird, was Bedingungen für eine Vorwind-Schlittenfahrt schafft, aber wie der viermalige Ocean Race-Veteran und Navigator Jules Salter erklärt, gibt es noch einige wichtige taktische Überlegungen zu treffen.

Der Nordatlantik

Sobald Sie die Straße von Gibraltar passiert haben, wissen Sie, dass Sie irgendwie nach Süden kommen müssen, aber die Frage ist, wie?



In früheren Ausgaben des Rennens war es das Ziel des Navigators, die Windschatteneffekte von Cabo Verde auf dem Weg zum Äquator zu vermeiden. Oft bedeutete das, zunächst nach Westen zu segeln oder sogar nach Nordwesten, sobald Sie die Straße von Gibraltar verlassen hatten, um zu versuchen, die nordöstlichen Passatwinde zu finden, die Sie mit Geschwindigkeit nach Süden schicken würden.



In dieser Ausgabe versuchen die Teams jedoch, die schnellste Route direkt nach Cabo Verde für das Ende der Etappe und den Boxenstopp zu finden. Das reduziert die Notwendigkeit, frühzeitig in Richtung Westen zu investieren.



Die schnelle Verbindung mit den nordöstlichen Passatwinden bringt sie auf eine direktere Route zur Cabo Verde-Route, die auf ihrem Weg nach unten direkt innerhalb der Kanarischen Inseln vorbeiführt.

Dies ist eine ziemlich kurze Etappe und das Ziel wird ziemlich schnell kommen, sobald Sie das Mittelmeer verlassen haben. Es könnte versucht sein, die Ecke zu schneiden, um eine kürzere Strecke in Lee zu segeln. Es wird interessant sein zu beobachten, ob jemand dieses Risiko eingeht und wie es ausgeht.



Beim Passieren oder vielleicht Durchqueren der Kanarischen Inseln geht es darum, die gigantischen Windschatten zu vermeiden, die jede Insel bis zu 120 Meilen vor dem Wind werfen kann. Auf der anderen Seite kann der Wind auch erheblich beschleunigen, wenn er sich durch die Lücken zwischen den Inseln zwängt, und wenn Sie zur richtigen Zeit in einem guten Winkel durchfahren, können Sie große Gewinne erzielen.



Es könnte sein, dass wir einige ziemlich unterschiedliche Routing-Strategien zwischen den IMOCA-Teams sehen, basierend darauf, wie viele Tests sie durchgeführt haben und was sie jeweils darüber gelernt haben, wie früh und in welchem ​​​​Winkel sie Foilen können.



Obwohl es einige leichte Winkelunterschiede zwischen der IMOCA- und der VO65-Flotte geben wird, bleibt das Wichtigste, bei der stärksten Brise in die richtige Richtung zu segeln. Alle Navigatoren werden sich hauptsächlich auf die Wettermodelle verlassen, um festzustellen, wo die meiste Brise weht, und das wird wahrscheinlich bedeuten, dass beide Flotten im Allgemeinen den gleichen Weg gehen.



Endanflug auf Kap Verde

Obwohl dies das erste Mal ist, dass The Ocean Race in Cabo Verde Halt macht, haben die Teams zweifellos viel über die lokale Topographie und die vorherrschenden Bedingungen zu dieser Jahreszeit recherchiert, um die besten Strategien für die Annäherung an die Ziellinie auszuarbeiten .



Auf der ersten Etappe der Ausgabe 2008/09 von Alicante nach Kapstadt hatten wir einen medizinischen Notfall an Bord und mussten nach Cabo Verde ausweichen, um eine medizinische Evakuierung eines unserer Besatzungsmitglieder durchzuführen.



Es war wirklich auffällig, wie sanft der Wind werden kann, wenn man sich den Inseln nähert. Der größte Berg des Archipels ist etwa 3.000 Meter hoch und das ist ein großer Felsbrocken, der einen riesigen Windschatten werfen kann.



Die Brise ist in den Stunden der Dunkelheit oft weicher, daher ist die Tageszeit, zu der die Flotte in Cabo Verde ankommt, wichtig, ebenso wie die Richtung der Gradientenbrise, um die Windschatten zu vermeiden.



Ein Offshore-Abschnitt zu beenden ist immer eine herausfordernde Angelegenheit. Manch ein bedeutender Vorsprung ist im Dunkeln in der Nähe der Linie verloren gegangen, und das ist ein Ergebnis, das die Besatzungen auf dem Weg nach Mindelo unbedingt vermeiden wollen.



