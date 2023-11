Ihr Ziel war so spektakulär wie jedes andere, eine tolle Brise, Sonnenschein, ein schäumender Bug und zwei Kapitäne, die ihre letzten Momente auf ihrer Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre genossen. Der ehemalige Freeski-Champion Aurélien Ducroz und Vincent Riou, der einzige Skipper dieses Rennens, der an der ersten Ausgabe teilnahm, belegten beim Crosscall den 26. Platz in der Klasse 40.

Sie hatten ein hartes Rennen. Ein technisches Problem auf dem Weg aus Lorient und dann eine Abweichung vom Wetter der Führenden. Aber der Vendée-Globe-Gewinner von 2004, Riou, der als einziger Skipper dieses Rennens vor 30 Jahren beim allerersten Rennen dabei war, schätzte diese Momente noch mehr als je zuvor. Dies war seine zehnte Teilnahme und er freut sich über das Publikum, das sich zu einem wichtigen französischen Sportereignis entwickelt hat. …

Ducroz, ein ehemaliger Freeski-Weltmeister, sagte: „Wir haben die guten Windbedingungen für unser Ziel in Martinique genutzt. Es ist wirklich das erste Mal seit dem Start, dass wir so viel Wind hatten. Es war ein wunderschöner Abschluss nach einer großartigen letzten Nacht auf See mit einem unglaublichen Mond. Wir hatten eine gute Annäherung an die Westindischen Inseln. Es ist schön, hierher zu kommen. Diese Geschichte war nicht so einfach. Wir sind trotzdem froh, hier zu sein. Ein transatlantisches Rennen ist auf jeden Fall ein höllisches Abenteuer.

Vincent Riou: „Was wir schätzen müssen, was aus der Transat Jacques Vabre geworden ist“

Das Rennen

Ducroz : „ Alles schien gegen uns gewesen zu sein. Von Anfang an und nach und nach und schließlich dauerhaft. Sobald wir Hoffnung hatten, verschwand diese, sei es aufgrund des Wetters oder technischer Probleme. Es war die ganze Zeit über ein Test der Widerstandsfähigkeit. Aber es ist eine Transatlantikfahrt, mit guten Zeiten auf See, die es einem ermöglichen, Erfahrungen zu sammeln.“

Riou: „ Dieses Rennen war untypisch, aber ich habe keine schlechten Erinnerungen daran, denn wir hatten so viel Spaß daran, es mit Aurélien zu teilen, es war schön.“ Wir hatten in den ersten Tagen, 5/6 Stunden nach dem Start, einen kleinen technischen Fehler, der lähmend war. Es ist das Spiel. Es gibt Zeiten, in denen ein paar anfänglich verschwendete Stunden innerhalb von 24 oder 36 Stunden gelöscht werden können; und es gibt andere Zeiten, in denen es einen immer mehr zurückhält … Und es gibt nichts zu tun. Es war auch eine ruhige Transar. Im Ziel dort hatten wir zum ersten Mal seit Cape Finisterre so viel Wind. Jemand hat den Ventilator ausgeschaltet

Riou: „Am Ende führten die Dutzenden Stunden Rückstand auf die Führenden dazu, dass wir auf einem Bergrücken in der Nähe von Portugal feststeckten und nicht viel tun konnten. Dann haben wir gelitten, ganz einfach dadurch, dass wir mehr Zeit im leichten Gelände verbracht haben als einige unserer Konkurrenten. Wir haben auf den Kanaren einen kleinen Fehler gemacht, aber ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied in der Gesamtwertung gemacht hätte. Aber wir bereuen nichts. Wir haben getan, was wir konnten, und es gab keine andere Lösung, als so zu leiden, wie wir gelitten haben.“

Er schließt mit den Worten : „Das Wichtigste und was im Gedächtnis bleiben muss, ist die Begeisterung der Öffentlichkeit.“ Der große Unterschied ist da. Vor 30 Jahren waren wir 12 oder 13 im Vauban-Becken. Und dieses Mal waren fast hundert von uns im Hafen von Paul Vatine und boten ein Spektakel, das einem großen Sportereignis würdig war. Was wir wertschätzen müssen, was aus der Transat Jacques Vabre geworden ist.“

