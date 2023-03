America`s Cup: VILANOVA i LA GELTRÚ wird als Veranstaltungsort vorläufige Regatta AC40 im September 2023 bekanntgegeben !

Nur 45 Kilometer südwestlich entlang der Küste vom Austragungsort des America’s Cup, Barcelona, ​​wird Vilanova i la Geltrú stolz die Region Katalonien und Spanien als Ausgangspunkt des 37. America’s Cup-Zyklus repräsentieren . Bei den Rennen wird es eine Mischung aus Flotten- und Match-Racing geben, wobei die sechs bestätigten Einsendungen für den America’s Cup alle vertreten sind, und sie werden im Bereich außerhalb der Hafeneinfahrt ausgetragen, der sowohl eine perfekte Aussichtsplattform als auch zahlreiche Gelegenheiten zur Beteiligung der Fans bietet.

Als erste Regatta auf dem Weg zum AC37 in Barcelona werden die Augen der Welt auf die wunderschöne Stadt Vilanova i la Geltrú gerichtet sein, wobei alle Rennen frei empfangbar durch eine spezielle America’s Cup-Fernsehproduktion übertragen werden. Die Regatta bietet der Welt einen ersten Einblick in das, was zu erwarten ist, wenn die Rennen des Youth & Women’s America’s Cup im September und Oktober 2024 in Barcelona ernsthaft beginnen, und es wird das erste Mal sein, dass die AC40-Flotte sowohl über die Flotte als auch über das Match gegeneinander antritt -Rennstrecken.

Copyright Stuart Pearce/YachtShot

„Der Hafen von Vilanova i la Geltrú ist perfekt vorbereitet, um die erste vorläufige Veranstaltung des AC37 auszurichten, da sich alles in unmittelbarer Nähe zur Rennstrecke befindet“, sagte Grant Dalton, CEO von America’s Cup Event. „Die Rennen werden nur wenige Meter von der Hafeneinfahrt entfernt stattfinden, und von der La Daurada aus werden neben riesigen öffentlichen Bereichen für ein großartiges Fandorf erstklassige Aussichtsplätze angeboten. Die großartigen Einrichtungen von Pendennis Vilanova und Vilanova Grand Marina werden als technischer Bereich dienen, in dem die Teambasen und ihre AC40 untergebracht werden, und natürlich werden wir stolz darauf sein, mit dem Club Nàutic Vilanova als lokalem Yachtclub für die Veranstaltung zusammenzuarbeiten. ”

Albert Castellanos, Sekretär für Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit der Abteilung für Wirtschaft und Beschäftigung der Generalitat de Catalunya, fügte hinzu: „Die Bestätigung von Vilanova i la Geltrú als Austragungsort für die erste vorläufige Regatta des 37. America’s Cup-Barcelona 2024 ist eine großartige Nachricht das bestätigt das Engagement der Organisation, den Segelsport in das gesamte Territorium zu bringen und unser Image auf Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu projizieren“, sagte er.

Der Club Nàutic Vilanova unterstützt die Regatta mit seinen erstklassigen Einrichtungen und Infrastrukturen. Darüber hinaus wird das Restaurant La Daurada und der Veranstaltungsort La Daurada mit seiner Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern mit Blick auf die Regattastrecke für das Pressezentrum und die Hospitality-Einrichtungen zu einem zentralen Punkt.

Im Gegensatz zum America’s Cup selbst, der in eigens dafür gebauten AC75 ausgetragen wird und ein Designrennen der Innovation und Technologie ist, wird die vorläufige Regatta von Vilanova i la Geltrú in der Flotte von AC40 in strenger One-Design-Klassenmessung gesegelt, wie sie für die verwendet wird Jugend- und Frauen-America’s Cups. Dadurch werden die Boote gleichwertig und der Gewinner wird anhand der Segeltechnik und des Foilens des Rennfahrzeugs ermittelt. Es wird der Welt zum ersten Mal die Gelegenheit geben, die Eliteteams des America’s Cup in Aktion zu sehen, und eine Eröffnungserzählung und einen Hinweis darauf geben, wo sich jedes Team in diesem America’s Cup-Zyklus befindet.

© Adam Mustill / America’s Cup

Katalonien als Region ist zu Recht stolz darauf, Gastgeber des 37. America’s Cup in Barcelona zu sein und sprach über die Bekanntgabe von Vilanova i la Geltrú als Austragungsort für die vorläufige Regatta, brachte die Bürgermeisterin von Vilanova, Olga Arnau, zum Ausdruck „Stolz und die große Chance, die es darstellt, die erste Regatta vor dem America’s Cup 2024 auszurichten.“ Sie fügte hinzu: „Ich bin sicher, dass unsere Stadt in den Augen der Welt ein fantastischer Austragungsort für den Wettbewerb sein wird.“

Copyright Stuart Pearce/YachtShot

Darüber hinaus betonte Eduard Torres von Barcelona Tourism die Bedeutung dieser ersten Regatta in Vilanova i la Geltrú als deutlichen Ausdruck der Rolle, die die Marke Barcelona über ihre geografischen Grenzen hinaus spielt und spielen kann. „Barcelona übt seinen Hauptstadtstatus aus der Überzeugung aus, ein Tor zu sein, und vom Konsortium arbeiten wir daran, die Dynamik und Vitalität eines ganzen Territoriums, das dem Meer und dem Segeln gewidmet ist, zu fördern und maximal zu projizieren. Barcelona ist die Hauptstadt des Mittelmeers und muss in seiner ganzen Pracht gezeigt werden.“

Im Namen der Fundació Barcelona Capital Nàutica, der Stiftung, die die gastgebenden Institutionen des 37. America’s Cup Barcelona 2024 koordiniert, kommentierte der Präsident ihres Exekutivkomitees, Daniel Puig: „Wir können sagen, dass die Vorläufige Regatta in Vilanova die erster Meilenstein des Projektplans für die Ankunft des America’s Cup, an dem wir gemeinsam mit allen Verwaltungen und dem Privatsektor arbeiten, damit Barcelona und Katalonien Welthauptstädte des Segelsports werden, mit der größtmöglichen positiven Wirkung für die Bürger.“