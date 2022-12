Video Luna Rossa Prada Pirelli Team

DAVIDE PESCUMA – LEIDENSCHAFT – GARMIN BEAT YESTERDAY AWARDS 2022

Die Leben und Karrieren großer Sportchampions verbinden und überschneiden sich für einen Abend mit denen gewöhnlicher Menschen, Männer, Frauen und junger Menschen, die in ihrer dunkelsten Stunde in der Lage waren, nach vorne zu schauen und unmarkierten und ungeplanten Pfaden zu folgen, um ihre eigene Geschichte neu zu schreiben und ihr Leben neu erfinden. Dies geschieht bei den „Beat Yesterday Awards“ , einer Veranstaltung, die seit sieben Jahren von Garmin organisiert wird , um den Wert der Belastbarkeit, die Stärke des Sports, den Mut und die Intelligenz derjenigen zu feiern, die nicht aufgegeben haben, wenn sie konfrontiert werden mit Schwierigkeiten, sondern haben sie im Gegenteil ausgenutzt, um eine ganz andere Zukunft aufzubauen, als sie sich vorgestellt hatten. Aber auch ein besseres.

Unter den vielen spannenden Geschichten, die auf der Bühne im prächtigen Hausmuseum der Villa Necchi Campiglio in Mailand mit dem Publikum geteilt werden, ist die von Davide Pescuma , einem jungen Mailänder mit einer Leidenschaft für das Segeln, der sich jetzt an Bord kümmert Hydrauliksysteme (das Herzstück der neuen America’s Cup-Boote) für Luna Rossa Prada Pirelli. Seine Geschichte präsentierte der Segler Federico Michetti, mehrfacher Weltmeister in verschiedenen Spezialgebieten (drei Titel allein im Jahr 2022) und Leiter der Sportaktivitäten für ClubSwan Racing.

Davide ist seit seiner Kindheit auf Docks und Segelbooten aufgewachsen (er lernt auf dem Familienboot zu krabbeln) und träumt von seiner Zukunft als professioneller Segler, die er sich aufzubauen beginnt, indem er an verschiedenen internationalen Regatten auf verschiedenen Bootstypen teilnimmt. Gleichzeitig perfektioniert er seine Kenntnisse in Mechanik und Hydraulik und baut sich schnell einen guten Ruf für sein Know-how auf den Rennstrecken auf. Er wird bald vom Luna Rossa Prada Pirelli Team bemerkt, wo er an der Entwicklung der TP52 mitarbeitet und dann eingeladen wird, sich für das Segelteam auszuprobieren.

© CRISTIAN FERRARI FOTO

Der Traum seines Lebens wird wahr. Aber es ist fast Weihnachten, es hat viel geschneit und der Test findet erst im Februar statt… «Ich habe Zeit, ein bisschen Ski zu fahren» , denkt Davide. Doch der Berg verrät ihn mit einem Kreuzbandriss. Der Test mit dem Team wird verschoben und Davide arbeitet wie verrückt, um wieder auf die Strecke zu kommen und den geschwächten Muskel zu stärken … Aber der Tag des Seeversuchs, der seine Karriere als America’s Cup-Segler entscheiden sollte, sein Knie unter der Last einer Anstrengung, der er nicht mehr standhalten kann und will, völlig zusammenbricht.

Die Enttäuschung ist groß, die Verbitterung kaum zu überwinden, aber Pescuma hat noch eine weitere Karte ausgespielt, seine Erfahrung und sein Können in Mechanik und Hydraulik, Fähigkeiten, die immer sehr gefragt sind, auch bei Luna Rossa Prada Pirelli, wo ihm ein Angebot gemacht wird zweite Chance. Seine Zukunft wendet sich abrupt und nimmt einen unerwarteten Kurs, den Davide beschließt, ohne nachzudenken, dem „Dream Team“ beizutreten. Obwohl er nicht „physisch“ an Bord des AC75 ist, verbergen sich in der Tat auch seine Fähigkeiten, seine Belastbarkeit und seine Leidenschaft in den Steuersystemen des Bootes.

Die weiteren Preisträger bei den Garmin ‚Beat Yesterday Awards‘ sind: Laura Broglio, „die Trucker-Mama“, Cristina Nuti, „die Stärke des Triathlons“, Marcello Villani „der Wert des Verzichts“, Sabrina Schillaci „gemeinsames Radfahren für a better future“ und Dr. Oreste Gentilini, Leiter der Brustabteilung des Krankenhauses San Raffaele in Mailand und Präsident von EUBREAST Italy ETS, für sein Engagement in der wissenschaftlichen Forschung gegen Brustkrebs.

„Sieben Jahre Beat Yesterday Awards bedeuten sieben Jahre unglaublicher Geschichten und Erzählungen, denen Garmin eine außergewöhnliche Stimme verliehen hat, eine Stimme, die sie sonst nicht gehabt hätten. Wir denken gerne, dass die Scheinwerfer auf der „Beat Yesterday“-Bühne nie ausgehen, dass die Geschichten weiter erzählt werden und dass die Protagonisten sie Tag für Tag weitertragen, auch wenn die Party vorbei ist» , kommentierte Stefano Viganò, CEO von Garmin Italien .

Auf der Bühne, um die Gewinner zu präsentieren und auszuzeichnen, waren prominente Namen aus dem italienischen Sport- und Showbusiness, wie Antonella Palmisano, Vincenzo Nibali, Filippo Ganna, Simone Moro, Elia Viviani, Federico Michetti, Marco Villa, Norma Gimondi, DJs Linus und Frank Lotta , Davide Camicioli, Andrea Berton und Sängerin Ghemon.