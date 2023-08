Video Einblicke von Clarisse Cremer X Alan Roberts Rolex Fastnet Race 2023

„Es war wirklich großartig, nur zwei Wochen, nachdem die Maschine wieder einsatzbereit war, an der Spitze der Flotte zu kämpfen“, strahlte Clarisse Crémer, die nach anderthalb Jahren auf dem Wasser schnell wieder auf Touren kam halb weg von der Konkurrenz. „In diesem Zusammenhang hatten wir mit einigen kleineren technischen Problemen gerechnet. Zunächst lief es so, doch schon bald beruhigte sich die Lage wieder. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Rennen und unserem sechsten Platz. Am Anfang herrschte zwangsläufig eine gewisse Besorgnis, aber vom ersten Abend an war ich erleichtert, da ich mich auf dem Wasser wohl fühlte und Alan und ich sofort mitten im Geschehen waren. Das ist eine schöne Überraschung und wir hatten jetzt auf jeden Fall unseren ersten guten Shakedown!“

Mit seinem kurzen „Sprint“-Format und einigen ziemlich „haarigen“ Wetterbedingungen hat dieses Rolex Fastnet Race es der überwiegenden Mehrheit der Segler ermöglicht, einige technische Probleme zu lösen und einen Aktionsplan für die Arbeit festzulegen nach vorne. Angesichts des erstaunlichen Niveaus der sehr gut aufeinander abgestimmten IMOCA-Flotte verspricht es bereits jetzt ein spannendes Sportprogramm für die kommenden Monate zu werden. Als nächstes steht am 19. September das Défi Azimut – Lorient Agglomération an, bei dem sich etwa 35 Duos für die Rennstrecke angemeldet haben.

👉 Die vollständige Gesamtwertung finden Sie hier