Nach einem Jahr des Trainings und Testens verschiedener Crew-Konfigurationen hat Alinghi Red Bull Racing vier erfahrene Segler mit mehreren Top-Segeltrophäen, darunter Arnaud Psarofaghis, Yves Detrey, Bryan Mettraux und das junge Talent Maxime Bachelin, als Startcrew ausgewählt Woche in Vilanova i la Geltrú, Spanien.

Die Auswahl wurde von den Segelteamberatern gemeinsam mit dem gesamten Segelteam getroffen. Zum Team gehören außerdem Steuermann Nicolas Charbonnier und die beiden Trimmer Nicolas Rolaz und Lucien Cujean, die als Reservemannschaft benannt wurden.

„Da wir viel mit den beiden AC40 trainiert haben, fühlen wir uns und auch unsere Renncrew gut vorbereitet“, sagte Pietro Sibello, Berater des Segelteams. „Das gesamte Team setzt sich dafür ein, der Rennmannschaft zu Höchstleistungen zu verhelfen. Durch das Segeln mit zwei Booten konnten wir härter trainieren. Mit zwei Crews auf dem Wasser hatten wir ein starkes Team, das jeden Tag wuchs.“

Treffen wir die Startmannschaft dieser ersten Vorregatta:

Arnaud Psarofaghis (Steuermann, 35)

Psarofaghis ist seit 2016 Mitglied des Alinghi-Teams und ehemaliger Gewinner der Auszeichnung „Swiss Sailor of the Year“ und Europameister in der Klasse „Foiling Moth“ in den Jahren 2008 und 2009. Im selben Jahr gewann er Bronze bei den Moth-Weltmeisterschaften. Psarofaghis stammt ursprünglich aus Corsier in der Schweiz am Ufer des Genfersees und ist der Kapitän des Teams und Stimmführer, der das Team um ihn herum immer wieder zu Höchstleistungen drängt. Ob mit ihnen oder gegen sie, Psarofaghis sagt gerne, dass er in den letzten Jahren mit mehreren Mitgliedern des Alinghi Red Bull Racing-Teams auf dem Wasser an Wettkämpfen teilgenommen hat.

Maxime Bachelin (Steuermann, 25)

Bachelin wurde von einem älteren Bruder, der sich dem Sport widmete, zum Segeln inspiriert und begann seine Segelkarriere im Alter von 8 Jahren auf einem Optimisten. Seitdem hat er nicht mehr zurückgeschaut. Mit mehreren Top-Ergebnissen in der 420er- und 49er-Klasse bei Europa- und Weltmeisterschaften in den letzten Jahren ist der gebürtige Lausanner eines der jüngsten Mitglieder des Alinghi Red Bull Racing-Teams und ein großes Talent, das es einfach liebt, schnell zu segeln. Maxime ist seit Beginn des Alinghi Red Bull Racing-Projekts neben Arnaud Psarofaghis und Nicolas Charbonnier einer der drei Steuermänner.

Yves Detrey (Trimmer, 44)

Als einer der erfahrensten Segler im Team Alinghi Red Bull Racing ist dies Detreys fünfte America’s-Cup-Saison, nachdem er 2003 und 2007 Teil der siegreichen Alinghi-Teams war. Als ausgebildeter Bootsbauer hat Detrey eine entscheidende Rolle für das Team gespielt Während der Tests und der Bootsentwicklung fungiert er als Bindeglied zwischen den Segelrennfahrern an Bord und dem technischen Team, einschließlich Designern und Landcrew. Als Jugendlicher war er in unzähligen Sportarten aktiv – darunter Snowboarden, Fußball und Wasserball – und wurde von seinem Vater, der für die Familie eine 9:10-Joker-Klasse unterhielt, zum Segeln gebracht.

Bryan Mettraux (Trimmer, 33)

Als Schlüsselmitglied der Alinghi Red Bull Racing-Kampagne von Anfang an ist Mettraux ein vielseitiger und physischer Segelrennfahrer, der zuvor mehrere Jahre im Alinghi-Team verbracht hat. Mettraux ist gelernter Schiffbauer und hat viele Jahre als Lehrling bei einem Bootsbauer verbracht. Er segelt BoatZero von Anfang an und war durch seine Arbeit als Trimmer an der Seite von Yves Detrey ein wichtiges Bindeglied bei der Verbesserung der Teamleistung durch Bootsentwicklung. Auf dem Wasser zeigte Mettraux schon früh seine Erfolge mit Jollen (420, 49er) und Kielbooten (Surprise, Farr 30) und belegte 2013 den 4. Platz beim Youth America’s Cup.