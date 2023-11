Alberto Bona und Pablo Santurde del Arco überquerten heute Nachmittag auf dem italienischen Mach 40.5 IBSA die Ziellinie der Klasse 40 auf dem vierten Platz beim 16. Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre und sicherten sich mit einer Gesamtzeit von 18 Tagen, 21 Stunden, 22 Minuten und 47 Sekunden den dritten Platz Platz insgesamt. Zusätzlich zu Ambrogio Beccarias siegreicher Musa 40 Alla Grande PIRELLI belegen italienische Boote einen beispiellosen ersten und dritten Platz in der Gesamtwertung.

Als er Bona und Santurde am Dock in Fort-de-France, Martinique, begrüßte, grinste der überschwängliche Beccaria – der in Le Havre vorhergesagt hatte, dass zwei italienische Boote auf dem Podium landen könnten – heute:

„Wir haben gute Sponsoren, die uns dazu bringen, hier zu sein und Gutes zu tun. Wir sind gute Kapitäne und ich denke, dass wir unsere Projekte gut managen. Wir wählen mit Nico und Pablo gute Co-Skipper aus, wir haben gute Sponsoren. Aber das ist ein seltenes Ereignis und wir sind so stolz. Als Alberto und ich anfingen, hatten wir keine Sponsoren und so konnten wir hier mit guten Sponsoren und guten Programmen mit guten Leuten sein.“

Transat Jacques Vabre Class 40 mit den Plätzen 1. und 3. Italiener machen es besser ! Italien dominiert das Podium

Und er würdigte den italienischen Rennfahrer Giovanni Soldin mit seinem Pioniergeist in der Klasse 40, der 2007 mit Pietro d’Ali den Transat Jacques Vabre gewann und weiterhin Rekorde aufstellt und auf der ganzen Welt an Wettkämpfen teilnimmt.

„ Für jeden italienischen Segler ist Giovanni eine große Inspiration. Er ist ein wunderbarer Kerl, der großartige Dinge im Segelsport vollbracht hat, einige großartige Abenteuer erlebt und die Fantasie der Öffentlichkeit und der Segler angeregt hat. Er ist immer noch da und treibt mit viel Mut Innovationen voran. Er drängt immer. Und das ist inspirierend, denn manchmal geht man mit ein wenig Erfolg nicht noch mehr Risiken ein. Aber er tut dies weiterhin und das ist inspirierend.“ Beccaria hinzugefügt.

Der spanische Star Pablo Santurde del Arco leistete als Co-Skipper für Bona einen großen Beitrag. Und mit dem dritten Platz auf der IBSA baut er seinen bemerkenswerten Rekord auf vier Podestplätze in Folge in der Klasse 40 auf der Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre aus.

Nach dem dritten Platz mit Phil Sharp im Jahr 2017 , dem zweiten Platz im Jahr 2019 mit Alex Pella und dem Sieg im letzten Jahr auf Redman mit Antoine Carpentier war Santurde gestern Morgen davon ausgegangen, dass er und Bona den sechsten Platz belegen würden.

Santurde sagte: „Es war ein hartes Rennen. Es war gestern Morgen überhaupt nicht klar, dass wir auf dem Podium landen würden. Wir wissen, dass dies kein einfaches Rennen werden wird. Bei der letzten Ausgabe lagen wir vor den Kapverden. Ich denke, wir sind im Allgemeinen mit unserem Rennen zufrieden, aber vor einer Woche hat der Wind nachgelassen und wir haben nicht das richtige Setup für das Boot gefunden, oder vielleicht ist es nicht das richtige Boot für diese Bedingungen. Wir wussten, dass es bei diesen leichten Passatwinden schwierig werden würde. Wir hatten Glück, dass wir am Ende etwas Wind hatten und in einer guten Position ins Ziel kamen.“

Santurde lächelte. „Ich bin ziemlich zufrieden mit meiner Bilanz. Ich fühle mich einfach sehr glücklich, Teil guter Projekte zu sein und mit tollen Menschen zu segeln. Gestern Morgen dachten wir, wir wären vorbei, wir wären Sechster. In der Nacht hatten wir Wolken, die uns guten Wind in eine gute Richtung bescherten, und wir flogen mit 19 Knoten direkt ins Ziel!“

Die ehemaligen französischen Figaristen Achille Nebout und Gildas Mahé belegten mit dem Lift 40 V2 Amarris 2022 – Yoann Richommes Gewinner der letzten Route du Rhum – den zweiten Gesamtrang, nachdem sie in Fort-de-France Dritter geworden waren. Das zweitplatzierte Crédit Mutue l von Ian Lipinski und Antoine Carpentier wurde auf der ersten Etappe am Boden zerstört und hat daher eine gewichtige Zeitzuteilung für die erste Etappe, die der des letztplatzierten Bootes plus sechs Stunden entspricht.

Das französische Amarris -Duo hätte nach Mahés Verletzung beinahe aufgegeben , erinnert sich Nebout: „ Wir dachten, es sei vorbei, als Gildas verletzt wurde. Er schien nicht zu wissen, was vor sich ging. Ich verstand, dass es nicht normal war. Diese Boote sind so gewalttätig. Es geschah alles im selben Moment, als ich mich für die westliche Variante entschied. Die Southern-Gruppe kam schneller heraus, als wir es uns vorgestellt hatten. Das Wetter war ganz anders als vorhergesagt. Also gingen wir diesen Weg. Das Boot fährt gut, außer wenn es in die Wellen knallt. Wir wollten die anderen überholen, auch wenn Ian uns eine Vorstellung davon gab, was vor uns lag. Ich hätte nie gedacht, dass ich Zweiter werde.“

Fünfte

Briten Die Briten Alister Richardson und Brian Thompson belegen am Ende eines hervorragenden, harten Rennens auf dem Mach 40.4 T’quila 2019 den fünften Gesamtrang, nur 1 Stunde und 39 Minuten vom Podium entfernt. Sie hatten letzte Woche ein intensives Match Race mit Edwin Le Draoulecs Everial , das sie heute Nachmittag mit weniger als 10 Minuten Rückstand beendeten.

„Es war ein tolles Rennen, wir haben es wirklich genossen. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, tagsüber so viel wie möglich zu fahren, und das macht wirklich einen Unterschied. Ich denke, wir haben strategisch vieles richtig gemacht. Wir hatten einen schlechten Tag, an dem wir gegen Everial verloren haben, als wir 15 Meilen Vorsprung hatten, aber wir haben wieder aufgeholt, und sogar letzte Nacht und heute Morgen haben wir viele Meilen zurückgeholt. Aber das ist jetzt eine großartige Klasse mit so vielen guten Seglern, all diesen neuen Scow-Booten und all diesen Leuten, die aus der Figaro-Klasse kommen, das Niveau steigt immer weiter, also sind wir sehr glücklich.“ Thompson sagte : „Und Al und ich sind mit Sicherheit das Duo mit dem ältesten gemeinsamen Alter – über 100 – und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das einzige Duo sind, das überhaupt kein Landteam hat, weshalb es schön ist, Sam Davies zu haben.“ und Miranda Merron ist hier, um unsere Linien zu übernehmen!“

„Wir sind ziemlich zufrieden.“ Richardson sagte: „ Wir haben hart daran gearbeitet, lange und hart schnell zu bleiben, und wir glauben, dass das einen Unterschied macht.“ Wenn man dasitzt und versucht, jede Welle zu fangen und zu bearbeiten, und denkt: „Ich wette, niemand sonst pusht so“, summiert sich wirklich alles. Und das Rennen, das wir mit Everial hatten, war ziemlich großartig, es war tagelang ununterbrochen und wir haben uns in der Flotte wirklich gegenseitig nach oben gepusht und das Niveau zwischen uns hochgehalten.“

Deutsche kommen!

Das junge deutsche Duo Lennart Burke und Melwin Fink (Sign For Com) ist auf dem Weg zu einem hervorragenden 11. Platz bei seinem ersten Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre. Mit einer nördlichen Option haben sie sich durch die Flotte gekämpft und sind von Platz 24 vor sechs Tagen auf heute Nachmittag vorgerückt und haben EdenRed überholt, dessen Kapitän der junge Franzose Basile Bourgnon ist, der jüngste Segler der Flotte. Mit 21 ist er erst ein paar Wochen alt jünger als Fink, der beim Mini Transat 2019 Zweiter wurde.

