So nah wie möglich an einem Fotofinish im IMOCA-Rennsport – so intensiv war es bei der heutigen Ankunft des Transat Jacques Vabre-Rennens in der Bucht von Fort-de-France, als Boris Herrmann und Will Harris vom Team Malizia als Siebte die Ziellinie überquerten Platz, nur wenige Minuten hinter einigen ihrer engsten Konkurrenten.

von Hélène Katz

Boris Herrmann und Will Harris beendeten die Transat Jacques Vabre 2023 nach einem spannenden Matchrace rund um Martinique, das bis ins Ziel reichte, auf dem siebten Platz . Das Duo vom Team Malizia überquerte die Ziellinie in der Bucht von Fort-de-France um 17:31:03 UTC (13:31 Ortszeit), nur wenige Bootslängen von Justine Mettraux und Julien Villion an Bord von TEAMWORK.NET entfernt , die zuschnappten sechster Platz 1 Minute und 5 Sekunden vorher.

Die Malizia-Seaexplorer- Crew raste in 12 Tagen, 9 Stunden, 1 Minute und 3 Sekunden 5.319 Seemeilen über den Atlantik von Le Havre in der Normandie zur französischen Insel in der Karibik. Sie kamen nur 11 Stunden, 28 Minuten und 32 Sekunden nach Rennsieger Thomas Ruyant und Morgan Lagravière auf dem For People IMOCA-Boot an.

Die Podiumsplätze wurden in den frühen Morgenstunden des Sonntagmorgens entschieden, wobei Paprec Arkéa, angeführt von Yoann Richhomme und Team Malizias Ocean Race-Crewmitglied Yann Eliès, auf dem zweiten Platz und Sam Goodchild und Antoine Kochs „For The Planet“ auf dem dritten Platz landeten. Die Spannung steigerte sich jedoch bis zum Mittag immer weiter. Vier Boote, die von der Nord- und Südroute kamen, darunter Malizia – Seaexplorer , kämpften bis zur Ziellinie und überquerten diese in etwas mehr als 30 Minuten.

Transat Jacques Vabre 2023 Boris Herrmann und Will Harris erkämpfen den 7.Platz

Malizia-Seaexplorer lieferte sich bis zur Ziellinie einen intensiven Kampf gegen Teamwork.net und kam nur 1 Minute und 5 Sekunden später an© Jean-Marie Liot

„Wir haben in den ersten Tagen darüber nachgedacht, ob wir die Nordroute befahren, da es schien, als wäre das die schnellere Variante“, erklärt Boris Herrmann . „Wir haben entschieden, dass Süden der richtige Weg ist, da wir nah an der Mehrheit der Flotte herankommen wollten. Neben der Hoffnung, mit dieser Route zu gewinnen, war es eines unserer Hauptziele, bei der Mehrheit der Flotte zu bleiben – wir hatten bereits viele Meilen auf unserem Boot zurückgelegt, konnten uns aber mit den meisten nicht wirklich messen aktuelle IMOCA-Yachten bisher. Wir haben gezeigt, dass wir starke Konkurrenten sind, dass unser Boot bei Vorwindbedingungen schnell ist und im Vendée Globe stark sein kann. Insofern haben wir unser sportliches Ziel für dieses Rennen erreicht. Unser Top-7-Ergebnis ist zufriedenstellend, aber wir glauben, dass wir gelernt haben, dass wir uns noch weiter verbessern können, und die Ergebnisse der kommenden Rennen spiegeln dies wider.“

Das Team Malizia-Duo hatte sich eifrig auf den Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre begeben, nachdem es wegen heftiger Stürme über den Atlantik eine neuntägige Verspätung gegeben hatte . Mit 40 IMOCA-Yachten am Start und Malizia – Seaexplorer, die zum ersten Mal gegen einige ihrer neu gebauten Konkurrenten antrat, war das Rennen garantiert spannend – und wie sich herausstellte, lieferte es von Anfang bis Ende genau das !

Boris Herrmann und Will Harris an Bord der Malizia – Seaexplorer nach dem Ziel in Martinique© Marie Lefloch / Team Malizia

Boris Herrmann und Will Harris machten sich bei 20 bis 25 Knoten Wind und kompliziertem Seegang auf den Weg und segelten unter rauen Aufwindbedingungen. In den ersten 24 Stunden des Rennens kam es schon sehr früh zu vielen IMOCA-Verletzten, bei Spitzenwindgeschwindigkeiten von 45 Knoten und sechs Booten, die wegen Reparaturen aufgeben oder anhalten mussten. Am zweiten Tag hatte das Team Malizia-Duo mit Elektronikproblemen zu kämpfen , da der Autopilot nicht alle für den Betrieb erforderlichen Daten erhielt und auch der zweite Autopilot nicht ordnungsgemäß funktionierte. Das machte es zu einer großen Herausforderung, weiter zu segeln, da diese Boote nicht dafür ausgelegt sind, über einen längeren Zeitraum von Hand gesteuert zu werden. Boris Herrmann und Will Harris mussten das Boot anhalten, um zu versuchen, die Datenquellen neu zu konfigurieren, und nachdem sie auch nur darüber nachgedacht hatten, ob ein Stopp in Spanien notwendig sei, gelang es dem Team, die Probleme zu beheben und das Rennen fortzusetzen, obwohl es sechs Plätze in der Rangliste verlor.

Während sich die Boote auf den Weg nach Süden machten, gab es zwei Routen zur Auswahl: die südliche Route durch die Kanarischen Inseln oder die westliche Route, die die Boote durch die Azoren führte. Eine Gruppe mit nur zwei Folienbooten unter der Führung von Justine Mettraux trennte sich von der Flotte und segelte nach Westen, um die Nordroute zu nehmen. „Bei keiner anderen Regatta auf der Welt hätten wir über mehr als 1000 Seemeilen eine solche Nord-Süd-Aufteilung haben und dann so nah beieinander ankommen können“, kommentierte Boris Herrmann . „Ich glaube, wir lagen 40 Meilen hinter Justine und Julien, als sie nach Westen fuhren, und jetzt kamen wir etwas mehr als eine Minute hinter ihnen an! Wir sind mit unserer Entscheidung zufrieden.“

Boris Herrmann und Will Harris© Marie Lefloch / Team Malizia

„Es war wirklich schön, dieses Rennen noch einmal mit Boris zu fahren“, sagte Co-Skipper Will Harris . „Wir haben jetzt eine so natürliche Art, zusammen zu segeln, und wir haben auch viel Vertrauen zueinander. Er kann in die.“ Die nächsten Rennen mit viel Vertrauen in das Boot. Wir haben jetzt gezeigt, dass es mit der neuen Generation von Foilern mithalten kann, und wenn es die richtigen Entscheidungen trifft, hat er wirklich eine gute Leistung gezeigt und gute Chancen auf Podestplätze Ich denke, es ist ein wirklich guter Ort, um dort zu sein.“

„Mit Sam Davies auf dem vierten Platz, Justine Mettraux auf dem sechsten Platz und Clarisse Crémer, die vielleicht bald den neunten Platz belegt, sieht es so aus, als ob drei Skipperinnen in den Top 10 der diesjährigen Transat Jacques Vabre sein werden. „Das ist ein ganz, ganz tolles Ergebnis und zeigt das Niveau in der Klasse“, ergänzte Boris Herrmann . „Der Wettbewerb ist hart, die Boote und Crews sind stark, bei den kommenden Rennen kann alles passieren. Das ist wirklich motivierend und großartig für unseren Sport, ich bin gespannt, was als nächstes kommt.“

Nachdem Boris Herrmann die Ankunft mit dem Team gefeiert und sich im Kreise seiner Familie ein paar Tage ausgeruht hat, wird er ab dem 30. November 2023 wieder an Bord der Malizia – Seaexplorer sein , um am Solo-Rückflug „Retour à La Base“ teilzunehmen eine Woche Zeit.

