Zwei Monate vor dem Start des 31.700 Seemeilen (36.500 Meilen, 58.700 Kilometer) langen Weltumrundungsabenteuers – The Ocean Race – befindet sich das US-amerikanische 11th Hour Racing Team in der letzten Vorbereitungsphase vor dem Rennstart im Januar 15., 2023.…

11th Hour Racing Team in den letzten Vorbereitungen vor dem Ocean Race… Zwei Monate vor dem Start des 31.700 Seemeilen (36.500 Meilen, 58.700 Kilometer) langen Weltumrundungsabenteuers – The Ocean Race – befindet sich das US-amerikanische 11th Hour Racing Team in der letzten Vorbereitungsphase vor dem Rennstart im Januar 15., 2023.…

11th Hour Racing Team in den letzten Vorbereitungen vor dem Ocean Race… Zwei Monate vor dem Start des 31.700 Seemeilen (36.500 Meilen, 58.700 Kilometer) langen Weltumrundungsabenteuers – The Ocean Race – befindet sich das US-amerikanische 11th Hour Racing Team in der letzten Vorbereitungsphase vor dem Rennstart im Januar 15., 2023.…