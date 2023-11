Der Pathway wurde erstmals in der zweiten Saison beim Spain Sail Grand Prix vorgestellt und seitdem sind bei jeder Veranstaltung weibliche Athleten an Bord der F50 gefahren. Die Teams haben auch Schritte unternommen, um das Training für den weiblichen Athletenpool der Liga zu intensivieren, wobei viele in anderen Rollen Erfahrungen sammeln konnten.

SailGP die zweijährige Entwicklung der Strategen wurde ins Rampenlicht gerückt, während die Liga das Jubiläum des Women’s Pathway feiert

Der Pathway wurde ins Leben gerufen, um die Erfahrungslücke zwischen männlichen und weiblichen Sportlern zu schließen, die Gleichstellung der Geschlechter in der Liga zu etablieren und ein Vorbild für aufstrebende Sportlerinnen zu sein.

Die kanadische Strategin Annie Haeger sagte über den Weg: „Als ich aus dem olympischen Segeln kam, gab es für mich nicht viele Möglichkeiten – diese Art von Weg ist für Frauen absolut entscheidend und eröffnet Mädchen Optionen.“

Unterdessen sagte die neuseeländische Strategin Liv Mackay, dass es „noch Raum für Ausbau“ dieser Rolle gebe. „In allen Rollen gibt es viel Entwicklung, es ist also eine wirklich aufregende Zeit.“ Staffel 4 geht weiter mit Emirates Dubai Sail Grand Prix presented by P&O Marinas am 09.12. und 10.12.2023

SailGP die zweijährige Entwicklung der Strategen wurde ins Rampenlicht gerückt, während die Liga das Jubiläum des Women’s Pathway feiert

17 NOVEMBER 2023NEWS

CONFIRMED: Australia driver Tom Slingsby to miss Dubai

16 NOVEMBER 2023VIDEOS

WATCH: Go behind the scenes of Canada’s race weekend in Cadiz