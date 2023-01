The Ocean Race In-Port Race Series Zeitplan

© Ainhoa ​​Sanchez/Volvo AB

Die Ausgabe 2022-23 bietet In-Port-Rennen in sieben der Zwischenstoppstädte der Strecke auf der ganzen Welt, bei denen lokale Fans die Teams hautnah erleben können, während sie auf einem kurzen Küstenkurs gegeneinander antreten.

Obwohl In-Port-Rennen nicht zur Gesamtpunktzahl eines Teams zählen, spielen sie eine wichtige Rolle in der Gesamtwertung, da die Rangliste der In-Port Race Series dazu verwendet wird, alle Punktegleichstände zu lösen, die während des Rennens auf der ganzen Welt auftreten.

Das bedeutet, dass, sollte es einen Punktgleichstand um die Gesamtführung geben, wenn die Teams im nächsten Mai Genua, Italien, erreichen, nachdem sie eine Weltumrundung absolviert haben, würde der Sieger des The Ocean Race 2022 anhand der Ergebnisse des Finales ermittelt -Hafenrennen am 1. Juli.

In der Regel nah genug an der Küste ausgetragen, dass die Fans in der Zwischenstopp-Stadt die Action vom Festland aus genießen können, sind Rennen im Hafen oft schnelle und furiose Veranstaltungen, die die Bootshandhabungsfähigkeiten der Segler auf die Probe stellen.

Der Sieg beim Start ist oft der Schlüssel zum Sieg und der Kampf um die beste Startposition in den letzten fünf Minuten vor dem Startschuss kann faszinierend sein.

Gemäß den Regeln von The Ocean Race müssen die Besatzungsmitglieder eines Teams, die an einem In-Port-Rennen teilnehmen, entweder die vorherige Offshore-Etappe gesegelt haben oder für die nächste Regatta eingeplant sein.

Wenn es die Wetterbedingungen zulassen, nimmt jedes Team bei Hafenrennen drei Gäste an Bord. Obwohl sie aus Sicherheitsgründen nicht an Bootsrennen teilnehmen dürfen, kommen diese glücklichen Menschen so nah wie möglich an das Geschehen heran, und der Skipper kann eine besonders glückliche Person auswählen, die das Ruder übernimmt die letzte Etappe des Kurses.

Für die In-Port Race Series wird ein High-Points-Scoring-System verwendet, bei dem die Gewinner eines In-Port-Rennens Punkte erhalten, die der Anzahl der Anmeldungen in ihrer Flotte entsprechen. Der Zweitplatzierte erhält Punkte, die der Gesamtzahl der Nennungen in dieser Flotte minus eins entsprechen – und so weiter in der Rangliste.

Wenn Wetterbedingungen oder Platzbeschränkungen bei einem Zwischenstopp bedeuten, dass ein In-Port-Rennen in Flügen von zwei oder drei Booten gleichzeitig gesegelt werden muss, werden die Wertungen kombiniert und zählen als ein Rennen in der In-Port-Serienwertung. Wenn aus irgendeinem Grund ein In-Port-Rennen nicht gesegelt werden kann, wird die Rangliste am Ende des Küstenabschnitts des anschließenden Etappenstarts für die Punktezählung der In-Port-Rennserie angerechnet.

Der Gesamtsieger der In-Port Race Series ist das Team mit den meisten Punkten. Bei Gleichstand wird zugunsten des Teams entschieden, das im letzten Rennen besser abschloss.

Das erste Rennen im Hafen findet am 8. Januar 2023 in Alicante, Spanien statt – sieben Tage vor dem Start der ersten Etappe von Alicante nach Mindelo, Cabo Verde – mit nachfolgenden Rennen in Kapstadt, Südafrika; Itajaí, Brasilien; Newport, Rhode Island, Vereinigte Staaten; Århus, Dänemark; Den Haag in den Niederlanden; und Genua, Italien.

Eine In-Port-Rennserie für Teams, die am VO65-Sprint (über Etappe 1, Etappe 6 und Etappe 7) teilnehmen, wird abgehalten in: Alicante, Spanien; Århus, Dänemark; und Genua, Italien.

Zeitplan der In-Port Race Series 2022-23

Alicante, Spanien – 8. Januar

Kapstadt, Südafrika – 24. Februar

Itajaí, Brasilien – 21. April

Newport, Rhode Island, USA – 20. Mai

Aarhus, Dänemark – 4. Juni

Den Haag, Niederlande – 13./14. Juni

Genua, Italien – Juli 1