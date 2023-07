F 50 sind in Los Angeles auf dem Wasser, um mit dem Training vor den Rennen zu beginnen

Deutschland und die Schweiz waren die ersten beiden Teams, die am 19. Juli aufs Wasser gingen, bevor die gesamte 10 Teams F50-Flotte am 20. Juli mit dem Training begann.

Die Teams werden am 21. Juli Gelegenheit haben, sich in Trainingsrennen gegenseitig einzuschätzen, bevor am 22. und 23. Juli die offiziellen Rennen beginnen. Am Samstag und Sonntag werden fünf Flottenrennen ausgetragen, bevor am Sonntag die Gewinner der drei Boote ermittelt werden.

Der Oracle Los Angeles Sail Grand Prix markiert den ersten Besuch von SailGP in der Stadt und wird die F50-Flotte auf der engen Rennbahn des Hafens von Los Angeles sowie in der thermischen Nachmittagsbrise von „Hurricane Gulch“ befahren, die zu atemberaubenden Geschwindigkeiten führen kann.

Der Druck liegt auf Jimmy Spithills Heimmannschaft, den Vereinigten Staaten, nach einem enttäuschenden neunten Platz in Chicago gute Leistungen zu erbringen, während Erik Heils Deutschland die Chance haben wird, sich ein zweites Mal gegen die Flotte zu behaupten.

An anderer Stelle dürften Neuseeland und Australien um den Spitzenplatz der Rangliste konkurrieren – wobei die Neuseeländer auf dem ersten und die Australier auf dem zweiten Platz nur einen Punkt trennen.

Nach Los Angeles wird SailGP über den Atlantik reisen, um die europäische Etappe der vierten Saison zu beginnen – beginnend mit dem France Sail Grand Prix | Saint-Tropez am 9. und 10. September.

Der Oracle Los Angeles Sail Grand Prix findet am 22. und 23. Juli statt. Die Rennen sind zwischen 16:00 und 17:30 Uhr PDT geplant. Vollständige Sendeinformationen und Details zum Ansehen finden Sie hier HERE.

