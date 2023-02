Start zur längsten Etappe 12750 Seemeilen

Das Rennen beginnt mit bis zu 25 Knoten, aber zwei Boote setzen das Rennen aus.

Das 11th Hour Racing Team hat die Rennen nach der obligatorischen Zwei-Stunden-Periode wieder aufgenommen.

Es war ein außergewöhnlicher „Stop-and-go“-Start für Etappe 3 des Ocean Race in Table Bay, als die IMOCA-Flotte aus fünf Booten zu ihrem 12.750 Seemeilen langen Abenteuer in Richtung Itajaí in Brasilien aufbrach.

Das Rennen begann mit zweieinhalb Runden auf einem Küstenkurs, um den Massen an der Küste von Kapstadt Gelegenheit zu geben, diese Tragflächenboote zu bestaunen, bevor sie in das große Blau des Südlichen Ozeans aufbrachen.

Eine Herde von drei Walen, die im ursprünglichen Startbereich gesichtet wurden, bedeutete, dass das Rennkomitee eine späte Änderung bei der Einrichtung der Rennstrecke vornehmen musste. Da die Startlinie jetzt vom Windschatten des Tafelbergs beeinflusst wurde, gab es für die Flotte nur sehr wenig Wind, als die Sekunden bis zur Startzeit heruntergezählt wurden.

Die Skipper müssen sich gefragt haben, warum sie alle zwei Reffs eingebaut haben, um die Fläche des Großsegels zu reduzieren. Als der Startschuss fiel, war Biotherm das nächste Boot zum Start. Die anderen vier Boote waren etwas mehr als hundert Meter entfernt gestrandet.

Es dauerte nicht lange, bis das Team von Paul Meilhat Windböen von 25 Knoten am Rand des Tafelbergs vorfand und sein Biotherm-Team mit einem beeindruckenden Vorsprung davonfuhr, während der Rest der Flotte lange nach Eröffnung über die Startlinie driftete.

Biotherm fuhr fort, sich bis zu einem Vorsprung von fast 600 Metern gegenüber dem Rest der Flotte auszudehnen, die sich schließlich in den 25-Knoten-Wind einklinkte und auf Geschwindigkeiten von 30 Knoten oder mehr beschleunigte.

Das Team Malizia hatte die Startlinie als Zweiter überquert, gefolgt vom GUYOT Environnement Team Europe, wobei das 11th Hour Racing Team das Team Holcim PRB knapp über die Startlinie führte.

Als Biotherm jedoch die erste Runde des Kurses absolvierte, sah Meilhat, wie seine Bootsgeschwindigkeit von über 20 Knoten auf weniger als 2 Knoten abfiel, als der Schatten des Tafelbergs seinen Einfluss wiedererlangte. Die gesamte Flotte verdichtete sich und Biotherms scheinbar unangreifbarer Vorsprung löste sich in Luft auf.

Team Malizia war das erste, das die Brise für den Start der zweiten Küstenrunde wiederentdeckte, dicht gefolgt vom 11th Hour Racing Team. Währenddessen fiel Biotherm vom ersten bis zum letzten Platz zurück, als Meilhats Team im Leichtluft-Patch von Holcim-PRB und GUYOT Environnement Team Europe überholt wurde.

Als die Flotte wieder in der Brise war, war es eine weitere böige Fahrt in Windrichtung bis zum Ende des Kurses, wobei die Boote in den starken, böigen Bedingungen gerade noch die Kontrolle behielten. Manchmal sahen zwei Riffe nicht nach genug aus, wenn die Boote fast überwältigt waren.

Biotherm hatte dann ein Problem und es war klar, dass das Team Schwierigkeiten hatte, seine Segel zu kontrollieren. Ein Funkanruf an das Rennkomitee sah, dass das Team die Rennen unterbrach, um zum Hafen zurückzukehren, um Reparaturen vorzunehmen.

„Wir haben den Streichriemen an einem Ende der Großschot gebrochen“, sagte Paul Meilhat am Dock. „Dann ging die Großschot zu weit auf die Halse und zog das Ende der Kette ab, und wir verloren alle Peilungen im System. Also wir musste kommen, um diese Reparatur und den Austausch vorzunehmen. Wir sollten nicht viel Zeit verlieren, wenn wir das jetzt tun. Es ist kein großes Problem, aber wir müssen es beheben.“

Dann war es das 11th Hour Racing Team, das das nächste Suspend-Rennen mit einem Schaden an einer Latte war. Aber das amerikanische Team entschied sich dafür, auf See zu bleiben, um Reparaturen durchzuführen und die Mindestdauer von zwei Stunden abzuleisten.

„Wir haben zwei Flügelspitzen am Großsegel abgebrochen“, sagte Team-CEO Mark Towill. „Wir haben tatsächlich zwei Ersatzteile an Bord, damit wir die Reparatur durchführen könnten, aber dann hätten wir keine Ersatzteile mehr für den südlichen Ozean. Also holen wir die Ersatzteile an Bord, um für die lange Etappe gewappnet zu sein … Das ist vernünftig.“

Biotherm kann den Rennbetrieb um 1505 UTC wieder aufnehmen, das 11th Hour Racing Team um 1507 UTC.

Unterdessen war Team Malizia auf hoher See das erste, das den Wind um die Landzungen vor Kapstadt spürte, und machte sich zusammen mit Team Holcim PRB und GUYOT Environnement Team Europe auf den Weg zur Etappe 3.

Die Vorhersage ist für Winde im Bereich von 25-30 Knoten mit 2-3 Meter Wellengang. Etappe 3 erweist sich in den ersten Stunden als Herausforderung.

1345 UTC – 1545 Ortszeit – Team Malizia und Team Holcim PRB haben jetzt etwas mehr Wind gefunden und führen aus Kapstadt heraus, GUYOT Environnement Team Europe knapp dahinter. Das 11th Hour Racing Team und Biotherm haben die Rennen oder zumindest die obligatorische Zwei-Stunden-Periode ausgesetzt.

1325 UTC – 1525 Ortszeit – Zwei Boote haben das Rennen ausgesetzt – 11th Hour Racing Team und Biotherm. Drei Boote segeln immer noch, aber bei extrem leichtem Wind, bewegen sich kaum und suchen nach einer neuen Windlinie, die vor ihnen liegt, aber gerade außer Reichweite ist.

1315 UTC – 1515 Ortszeit – Biotherm sollte in etwa 15 Minuten am Dock an der V&A Waterfront sein.

1310 UTC – 1510 Ortszeit – 11th Hour Racing Team unterbricht Rennen, um zusätzliche Flügelspitzen/Latten an Bord zu bekommen. Sie nutzen die sehr leichten und langsamen Bedingungen und hoffen, dass sie nicht viel auf die Führenden verlieren.

1305 UTC – 1505 Ortszeit – GUYOT Envrionnement Team Europe hat die Führenden beobachtet und segelt weiter vor der Küste, hält ihre Geschwindigkeit länger und hat nun fast vollständig aufgeholt.

1300 UTC – 1500 Ortszeit – 11th Hour Racing Team lässt sein Großsegel fallen, um seine Latte zu ersetzen. Die Führer befinden sich im Moment in sehr leichten Bedingungen, im Windschatten der Geographie von Kapstadt.

1255 UTC – 1455 lokal — Warten auf Bestätigung des Status von Biotherm. Im Moment kehren sie möglicherweise in den Hafen zurück.

Auf der Rennstrecke liegt das Team Malizia knapp vor dem Team Holcim PRB und dem 11th Hour Racing Team, als sie das Ausgangstor für Etappe 3 passieren und von Kapstadt wegsegeln.

Das 11th Hour Racing Team scheint eine gebrochene Latte im Großsegel zu haben.

Das GUYOT Environnement Team Europe belegt den vierten Platz.

12:50 Uhr UTC – 14:50 Uhr Ortszeit – Währenddessen rast das Team Malizia auf der Rennstrecke absolut über die Rennstrecke, während das 11th Hour Racing Team dicht auf den Fersen ist. Etwas weiter hinten liegen die Teams Holcim PRB und GUYOT.

1248 UTC – 1448 Ortszeit – Biotherm bittet das Race Committee, nach Kapstadt zurückzukehren, um ein technisches Problem zu lösen. Keine guten Nachrichten für Paul Meilhat.

1238 UTC – 1438 Ortszeit – Schwierige Momente für Biotherm, da eine Winddrehung es der Flotte ermöglicht, vorbeizukommen. Das Team Malizia liegt jetzt an der Spitze, dicht gefolgt vom 11th Hour Racing Team!

1230 UTC – 1430 Ortszeit — Diese Rennstrecke ermöglicht Vorsprünge und Kompression, da der Wind, der von der Küste kommt, sehr unbeständig ist. Im besten Fall sind es bis zu 20-25 Knoten, aber wenn sie sich der Küste nähern, bringen Lichtflecken die Flotte wieder zusammen.

1225 UTC – 1425 Ortszeit – Es ist immer noch Biotherm mit großem Vorsprung vor Team Malizia mit 11th Hour Racing Team und Team Holcim PRB knapp vor GUYOT Environnement Team Europe.

1215 UTC – 1415 Ortszeit – Abschnitt 3 ist im Gange!!! Das Biotherm-Team von Paul Meilhat liegt mit der Führung davon, da ein Lichtfleck den größten Teil der Flotte zu weit von der Startlinie entfernt. Team Malizia als Zweiter über die Ziellinie und Team Holcim PRB hinten.

1210 UTC – 1410 Ortszeit – Herrliche Bedingungen für den Start. Wind über 20 Knoten. Heller Sonnenschein. Und eine Etappe von 12.750 Seemeilen voraus.

1155 UTC – 1355 Ortszeit – Die Sicht des Biotherm-Teams: „Der Schlüssel wird darin bestehen, ein kluges Rennen zu segeln und das Beste aus der Erfahrung derer an Bord zu machen, um zu wissen, wann man schnell und wann man vorsichtig sein muss“, erklärt Skipper Paul Meilhat.

„Die Frage ist: Wenn wir hart angreifen, wie lange wird das dauern? sinniert Damien Seguin. „Wir haben es untereinander besprochen. Wir wissen, dass wir gut aufgestellt sind, wenn wir auf dem Boot nichts kaputt machen. Wir müssen mit unserem Ziel ehrlich bleiben. Es wird ein Fall von Überleben des Stärksten sein.“ .“

Sam Davies bringt es auf den Punkt: „Unsere Boote haben ihre Grenzen, genau wie wir. Ich weiß nicht, welches von ihnen als erstes knacken wird. Wir sind noch nie mit den IMOCAs der neuesten Generation im Süden gesegelt. Der Gewinner.“ wird das Team sein, das am besten zu seinem Boot und der Crew passt.“

1150 UTC – 1350 Ortszeit – „Unser erstes Ziel ist es, mit einem Boot in gutem Zustand in Itajaí anzukommen, denn das Rennen ist noch nicht vorbei, es wird weitere Etappen geben. Wir müssen sehr vorsichtig mit dem Boot sein, um uns darum zu kümmern Beim kleinsten Geräusch müssen wir die Dinge spüren. Holcim-PRB kann schnell fahren, sehr schnell, aber wir müssen aufpassen, sie nicht zu beschädigen. Aber wenn die See sehr rau und die Wellen hoch sind, können die großen Stöße auf den Wellen passieren die Struktur beschädigen. In diesen Momenten musst du schnell Grenzen setzen und langsamer werden. Wenn du das Gefühl hast, dass du hart auf die Wellen triffst, lohnt es sich, langsamer zu werden. Wir haben es in bestimmten Momenten bereits in den ersten Etappen getan“, sagte Tom Laperche vom Team Holcim PRB, das erstmals in den südlichen Breiten an den Start geht.



1145 UTC – 1345 Ortszeit — Es ist windig da draußen!!! Solide 25 Knoten Wind im Startbereich aus Süd-Südost.

11:35 UTC – 13:35 Ortszeit – Charlie Enright, Skipper des 11th-Hour-Racing-Teams: „Der Südliche Ozean kann einem viel geben, aber er kann einem auch alles im Handumdrehen nehmen. Hier erleben wir als professionelle Offshore-Segler das aufregendste und aufregendste Segeln, das wir jemals in unserem Leben machen werden. Es kann außergewöhnlich sein.

„Man muss sich auf diesen Teil der Welt einstellen. Wir machen dieses Rennen für den Wettkampf und auch für das Abenteuer, und nie ist das Abenteuer allgegenwärtiger als auf dieser Etappe. Da draußen sind Ihre Konkurrenten Ihre Lebensader, und 40-Fuß-Wellen und 60-Meilen-Winde sind in den Tiefen des Südpolarmeers an der Tagesordnung. Es ist an der Zeit, das schöne Wetter hier in Kapstadt hinter mir zu lassen – ich freue mich darauf, loszulegen!“ er schloss.

1130 UTC – 1330 UTC — Das Wettfahrtkomitee verlegt den Startbereich um einige Meilen, da eine Walschote im gekennzeichneten Startbereich gesichtet wurde. Es ist keine Verzögerung des Starts zu erwarten.

1120 UTC – 1320 Ortszeit — Darum geht es bei Leg 3 – und den Roaring 40s –

1100 UTC – 1300 Ortszeit – Die Flotte verlässt das Dock in der V&A Waterfront nach fast drei Wochen in Kapstadt. Ahead ist die längste Etappe in der Renngeschichte.

1045 UTC – 1245 Ortszeit – Große Entscheidungen stehen der Flotte in den Öffnungszeiten der Etappe bevor.