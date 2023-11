SSL Gold Cup Video 1/8 Finals auf Gran Canaria

Der SSL Gold Cup startete mit einem hervorragenden Start im 1/32-Finale, einem hervorragenden Rennniveau, das sich erst im 1/16-Finale steigerte, aber das außergewöhnliche 1/8-Finale übertraf beide, mit der Doppelpunktzahl „Fantastischer Freitag“. wird sicherlich als einer der Größten in der Segelgeschichte gelten.

Alle 16 Rennen wurden unter nahezu perfekten Bedingungen auf Gran Canaria erfolgreich abgeschlossen. Die 10-Knoten-Brise in Kombination mit dem rollenden Wellengang des Atlantiks stellte die Fähigkeiten der Teams auf die Probe, und in jeder Flotte erlebten wir unerwartete Comebacks, große Überraschungen und ein Drama mit hoher Oktanzahl …

Konstanz war in Flotte 1 schwer zu finden : Drei der vier Teams gewannen ein Rennen, aber zwei von ihnen schafften es nicht, sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Vor dem letzten Rennen lagen Argentinien und die USA an der Spitze der Rangliste, aber die Punkte waren knapp. Malaysia und Ungarn drehten den Spieß um und behielten die Nerven, als sie jeweils Erster und Zweiter wurden, was für eine große Überraschung gegenüber den höher platzierten Nationen sorgte.

1/8-Finale, Flotte 1, Qualifikation

Die Geschichte von Fleet 2 gliederte sich in zwei Teile: die absolute Vorherrschaft Litauens und den erbitterten Kampf zwischen Brasilien und Tahiti. Litauen segelte eine fehlerfreie Runde und erzielte in allen vier Rennen Siege. Die litauischen „Ambers“ sind seit Beginn des 1/32-Finales im Wettbewerb und sehen von Tag zu Tag stärker aus. Wir erlebten einen wahren David-gegen-Goliath-Wettbewerb um den zweiten Qualifikationsplatz, bei dem das mit olympischen Medaillen beladene brasilianische Team unter der Führung des großen Segelseglers Robert Scheidt gegen das winzige südpazifische Land Tahiti antrat. Der Kampf ging bis zum Schluss, und am Ende erwies sich die Macht der brasilianischen Mannschaft als zu groß, doch Tahiti schied erhobenen Hauptes und mit vielen neuen Bewunderern aus dem Wettbewerb aus.

1/8-Finale, Flotte 2, Qualifikation

Trotz eines schlechten Starts sah Chile in Flotte 3 stark aus und gewann am Ende die Gruppe mit einem komfortablen Vorsprung. Vor der letzten Gegenwind-Etappe des letzten Rennens sah es so aus, als würde sich Südafrika ihnen im Viertelfinale anschließen, doch die Schweizer „Helvetic Lakers“, angeführt von Match-Racing-Star Eric Monnin, schafften ein atemberaubendes Comeback und sicherten sich einen Platz in die nächste Runde und ließ das äußerst beeindruckende südafrikanische „Team Ubuntu“ verblüfft zurück.

1/8-Finale, Flotte 3 Qualifikationsspiele

Das letzte Rennen in Flotte 4 war eines für die Ewigkeit. Portugal ging äußerst beeindruckend ins letzte Rennen und segelte konservativ, um sich die Qualifikation zu sichern. Frankreich hingegen lag mit zwei dritten Plätzen und einem OCS (zu Beginn über der Ziellinie) auf 4 Punkten. Sie brauchten ein Wunder, um weiterzukommen, und das alles geschah in den letzten Augenblicken vor dem Ziel. Nur noch 200 Meter vor dem Ziel lag Slowenien an der Spitze des Rennens, aber Frankreich schaffte es, sie auf der rechten Seite der Strecke aufzuhalten, drängte sie zum Durchhalten, landete selbst bemerkenswerterweise als Erster und sicherte sich den letzten Qualifikationsplatz für das Viertelfinale.

1/8-Finale, Flotte 4 Qualifikationsspiele

Die bestplatzierten acht Teams nehmen nun am Wettbewerb teil: Großbritannien, Dänemark, Deutschland, die Niederlande, Neuseeland, Australien, Italien und Spanien. Die Auslosung hat einige verlockende Gruppen hervorgebracht.

Wir sehen uns am Montag, den 27. November, um 10.30 Uhr Ortszeit zum Beginn des Viertelfinals der SSL Gold Cup Finals-Serie, der Fußball-Weltmeisterschaft im Segeln. Die Atmosphäre auf Gran Canaria ist elektrisierend !

SSL Gold Cup Match Board nach dem Achtelfinale

