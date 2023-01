Während das Ocean Race sein 50-jähriges Jubiläum feiert, begibt sich eine Flotte der besten Segler der Welt auf den Weg, der allgemein als der härteste Test eines Teams im Sport gilt.

Fünf Yachten der IMOCA-Klasse – die Hightech-, Foiling- und fliegenden Rennboote, die zum ersten Mal beim Ocean Race dabei sind – starteten kurz nach 16:00 Uhr Ortszeit unter glamourösen Bedingungen auf den Gewässern vor Alicantes Ocean Live Park.

Zwei Stunden zuvor startete eine Flotte von sechs VO65 One-Design-Yachten zur ersten Etappe ihrer kürzeren, auf Europa ausgerichteten Veranstaltung, The Ocean Race VO65 Sprint, die drei Wettbewerbsphasen umfasst.

Während beide Flotten jetzt nach Cabo Verde segeln, das etwa 1900 Seemeilen entfernt ist, setzen die IMOCAs ihr Rennen um die Welt fort, während die VO65 in Cabo Verde eine Pause einlegen, bevor sie sich im Frühjahr für die letzten beiden Etappen wieder der IMOCA-Flotte in Europa anschließen ihre Rasse.

Alle Segler wurden von fast 140.000 überschwänglichen Fans verabschiedet, die den Park an diesem Wochenende besuchten, um das Ocean Race-Erlebnis zu genießen, das Aktivitäten rund um das preisgekrönte Nachhaltigkeitsprogramm „Racing with Purpose“ der Veranstaltung umfasste, das in Zusammenarbeit mit dem Gründungspartner 11th Hour Racing entwickelt wurde.

Die endgültige Teilnahme für Alicante wird nach der Schließung des Ocean Live Park am Sonntagabend verfügbar sein, aber die Besucherzahl am Sonntag von über 72.400 Besuchern war ein rekordverdächtiger Tag bei fünf Ausgaben von Rennstarts in Alicante.

Während die Startzeit von Alicante perfektes Januarwetter mit warmen Temperaturen unter sonnigem Himmel bot, erwarten die Segler über Nacht stürmische Westwinde, mit einer Prognose für stürmische Westwinde, die sich über Nacht aufbauen werden, mit einem schweren Seegang, der die Passage nach Gibraltar und den Handel ermöglicht Winde im Atlantik ein tückischer.

© Sailing Energy / The Ocean Race



Bei perfekten Rennbedingungen starten IMOCAs um die ganze Welt

Nachdem die schwache Wetterfront am frühen Nachmittag durch das Renngebiet gezogen war, stabilisierten sich die Windbedingungen für den Start der fünf IMOCAs auf WNW 12-14 Knoten.

Als das Rennen jedoch zwei Stunden nach dem Start der VO65 begann, war aus der Luftaufnahme klar, dass noch einige Verschiebungen und Puffs zu bewältigen waren.

Sehen Sie sich hier eine vollständige Aufzeichnung des IMOCA-Starts an

Auf dem Wasser und als der Startschuss fiel, war es Paul Meilhats brandneuer Biotherm (FRA), der das Tempo vorgab, pünktlich, schnell und auf den Foils. Es war eine beeindruckende Leistung, nicht zuletzt, weil diese Crew letzte Woche zum ersten Mal gemeinsam auf einem Boot gesegelt ist, das erst vor kurzem vom Stapel gelassen wurde.

Nach ein paar instabilen Momenten beim schnellen Erreichen der ersten Bahnmarke, als das Boot in die Luft sprang, war klar, dass das französische Team zwar schnell, aber noch nicht richtig getrimmt war.

Hinter ihnen, dicht auf den Fersen, sprang auch Kevin Escoffiers Team Holcim-PRB (SUI) von Zeit zu Zeit in die Luft, als beide Boote ein rasantes Tempo vorlegten.

Auf der zweiten Etappe der Küstenrunde segelte die Flotte gegen den Wind. Da die Boote jetzt weniger belastet waren, konnten die Teams vor der nächsten schnellen Etappe erneut trimmen und neu setzen. Sekunden nachdem Biotherm Bahnmarke 3 gerundet hatte, war klar, dass sie einige wesentliche Änderungen an der Trimmung vorgenommen hatten.

Dieses Mal war das Boot schneller und besser getrimmt, als Biotherm auf der dritten Etappe beschleunigte und seinen Vorsprung gegenüber dem Rest der Flotte ausbaute.

Unterdessen holte sich nach einem enttäuschenden Start das 11th Hour Racing Team (USA) mit Skipper Charlie Enright vom letzten auf den dritten Platz zurück. Es zeigten sich bereits Erfahrungen mit einem Team, das viele als Favoriten betrachteten.

© Carlo Borlenghi / Das Ozeanrennen

Als das 11th Hour Racing Team an die Spitze der Flotte stürmte, war Boris Herrmanns Team Malizia (GER) nach hinten gerutscht, konnte aber an GUYOT environnement – ​​Team Europe (FRA/GER), das von Benjamin Dutreux geleitet wurde, vorbeiziehen Das französisch-deutsche Team hatte ein Problem mit seinem Code-Null-Segel, das sie zwang, die Pause zu drücken, während sie das Problem lösten.

Als die Führenden das letzte Gate passierten, erreichte Biotherm im flachen Wasser 29 Knoten. Ihr Vorsprung auf den Zweitplatzierten Holcim-PRB betrug bereits 500 Meter. Nach nur 40 Minuten Segeln war es eine beeindruckende Leistung.

Vor dem Start hatte Skipper Meilhat erklärt, wie bequem es für ihn und seine Crew wäre, das Boot bei Bedarf im manuellen Modus zu segeln. Jetzt, nachdem er mit der Pinne in der Hand eine mörderische Runde auf dem Küstenkurs gefahren war und die ganze Zeit draußen gesegelt war, war dies ein gutes Beispiel dafür, was er gemeint hatte.

Andere hatten erklärt, wie wichtig es ist, die Dinge sorgfältig anzugehen. Aber wenn die Küstenrunde irgendetwas enthüllt hatte, zeigten Bootsgeschwindigkeiten, die regelmäßig 30 Knoten überstiegen, als sich die Flotte vom Ufer weg und in die stärkere Brise hineinbewegte, was die neue Welt der IMOCA-Rennen mit voller Besatzung bedeutet, zusammen mit einer Demonstration des unerbittlichen Tempos, das das ist für diese 3.500 Kilometer lange Etappe nach Cabo Verde.



Platzierungen bei Mark 4

1 – Biotherm Racing (FRA)

2 – Team Holcim – PRB (SUI)

3 – 11th Hour Racing Team (USA)

4 – Team Malizia (GER)

5 – GUYOT Environnement – ​​Team Europe (FRA/GER)



VO65-Flotte als Erster

Das Ocean Race VO65 Sprint war das erste Rennen, das am Sonntag in Alicante gestartet wurde, und für den Start um 1405 MEZ war die Brise sowohl leicht als auch aus einer anderen Richtung als ursprünglich erwartet, sodass die erste Etappe eher eine Gegenwindstrecke als eine Strecke war .

© Sailing Energy / The Ocean Race

Sehen Sie sich hier eine vollständige Wiederholung des VO65-Starts an

Von den sechs Booten machte das WindWhisper Racing Team (POL) mit Skipper Pablo Arrarte das Beste aus den ersten Minuten. Das Starten am äußeren Ende der Linie erwies sich als gewinnbringender Zug vor einem Abfall der Windgeschwindigkeit, aber noch wichtiger einer Änderung der Windrichtung.

Von dort aus und für die nächste Stunde hat das polnische Team die Schaltbedingungen perfekt gelesen, um die Flotte über den gesamten rechteckigen Kurs zu führen.

Dahinter legte Team Jajo (NED) mit Skipper Jelmer van Beek ebenfalls einen souveränen Start ins Rennen hin, während Rokas Milevičius‘ Ambersail 2 (LUI) auf dem dritten Platz landete.

Als die Runde mit fünf Beinen in der Bucht beendet war, hatte sich die Brise gelegt, ebenso wie die Rangliste – vorerst.

Mit einer Vorhersage für komplexe, wechselhafte Bedingungen zusammen mit der Gefahr einiger starker Winde und entsprechender steiler See nahm niemand etwas als selbstverständlich hin.

Mark 5 Plätze

1 – WindWhisper Racing Team (POL)

2 – Team Jajo (NED)

3 – Ambersail 2 (LUI)

4 – Mirpuri Foundation Racing Team (POR)

5 – Austrian Ocean Racing powered by Team Genova (AUT/ITA)

6 – Viva México (MEX)