Maddalena Spanu ist die Prinzessin von Poetto Beach

Perfekte Onshore-Brise von 11 bis 14 Knoten sorgte für einen fanfreundlichen Höhepunkt der Medal Series. Die

majestätische 16-jährige Maddalena Spanu aus Italien dominiert den Sieg im Frauenwettbewerb.

Mathis Ghio gewinnt Gold bei den Männern.

Ernesto de Amicis stürmt durch drei KO-Runden und holt sich Bronze

Der WingFoil Racing World Cup Sardinia erreichte einen spannenden Höhepunkt, als die Menge am Poetto Beach die Fahrer in jeder Runde der Medal Series anfeuerte. Am Ende setzte sich Mathis Ghio aus Frankreich bei den Männern und Maddalena Spanu aus Italien bei den Frauen durch, doch bis dahin gab es jede Menge Drama.

Wingfoil Racing World Cup Sardinien Spanu und Ghio erobern Poetto Beach



© IWSA media / Robert Hajduk: Mathis Ghio genießt wieder das Siegergefühl

Dies war das erste Mal, dass der WingFoil Racing World Cup eine andere Version der Medal Series testete. Während sich die ersten beiden Fahrer der Eröffnungsserie automatisch einen Platz im Vier-Fahrer-Finale sicherten, mussten sich die anderen acht Fahrer in den Top 10 durch eine Reihe von K.-o.-Runden kämpfen. In jedem der Hoffnungsläufe, dem Viertelfinale und dem Halbfinale würden die beiden besten Fahrer in die nächste Stufe aufsteigen, während zwei eliminiert würden.

Gegen Ernesto de Amicis standen die Chancen gut, aber der italienische Teenager drehte alles auf und stürmte durch Repechage, das Viertelfinale und das Halbfinale, um sich zusammen mit seinem Qualifikanten Josh Armit aus Neuseeland und den beiden seinen Platz im Herrenfinale zu sichern Franzosen, die bereits ihre Plätze am Spitzentisch reserviert hatten.



© IWSA media / Robert Hajduk: Ernesto de Amicis macht einen Freudensprung, während Julien Ratotti Silber holt

Ghio war nicht zu schlagen, der amtierende Weltmeister behauptete erneut seinen Status als Spitzenreiter, nachdem er beim vorherigen Event in der Schweiz vier Monate zuvor die Goldmedaille verpasst hatte. Für Julien Ratotti und seinen Doppelprofilflügel war die Silbermedaille nur die Belohnung für seine bisher beste Leistung auf der Rennstrecke. Am glücklichsten von allen Feiernden am Strand war jedoch der junge de Amicis, der neue Bronzemedaillengewinner, der vor Freude weinte, als er seine Familie, Freunde und Mitbewerber umarmte.

Während Armit vielleicht das Podium verpasst hätte, war der olympische iQFOiL-Aktivist bei seinem ersten Wingfoil-Rennwettbewerb unglaublich gut gesegelt und man sollte für die Zukunft im Auge behalten. „Diese Woche hat es viel Spaß gemacht“, sagte Armit. „Wir haben einen langen Weg von Neuseeland zurückgelegt, um hier anzutreten, aber es ist toll zu sehen, dass wir konkurrenzfähig waren und wir freuen uns darauf, in Zukunft für weitere Wingfoil-Rennen zurückzukommen.“

© IWSA media / Robert Hajduk: Die Damenmedaillengewinnerinnen Ceris, Spanu, Pianazza und Wylde auf dem 4. Platz

Ghio war erleichtert, die Konkurrenz in einem schnellen Rennen besiegt zu haben. „Die Bedingungen heute waren perfekt und ich bin so glücklich, in einem Rennen zu gewinnen“, sagte er. „Julien [Ratotti] war diese Woche schnell unterwegs, er war auf der Langstrecke unschlagbar, also wusste ich, dass ich mein Bestes geben musste, um hier zu gewinnen.“

Bei den Frauen kämpfte sich die Polin Karolina Kluszczynska aus dem Hoffnungslauf bis ins Halbfinale, bevor sie aus dem Wettbewerb ausschied. Fiona Wylde aus den USA, Gewinnerin des vorherigen Events der Wingfoil World Series Silvaplana im Juni, kämpfte sich zusammen mit Manon Pianazza aus Frankreich vom Viertelfinale bis ins Finale vor.



© IWSA media / Robert Hajduk: Die Herren-Medaillengewinner Ratotti, Ghio, de Amicis und Armit auf dem 4. Platz

Obwohl Spanu am letzten Tag nervös war und zugab, vor dem Finale sehr nervös zu sein, war die italienische Teenagerin wieder einmal eine Klasse für sich, gewann das erste Rennen des Finales mit mehr als 30 Sekunden Vorsprung und sicherte sich die Goldmedaille. „Es ist unglaublich“, lächelte sie am Strand, umgeben von ihrer Familie. „Ich war heute so nervös, aber ich wusste, dass ich schnell war. Dafür habe ich hart trainiert und bin monatelang jeden Morgen der Woche um 6 Uhr aufgestanden, um an meiner Kraft und meinem Gleichgewicht zu arbeiten. Hier in Italien zu gewinnen, ist ein so gutes Gefühl.“

Orane Ceris aus Frankreich war mit Silber zufrieden und Pianazza holte Bronze, keine schlechte Leistung für jemanden, der erst vor zwei Monaten mit dem Flügelspiel angefangen hat. Andererseits ist die französische Fahrerin die U21-Weltmeisterin auf iQFOiL, ihre Fähigkeiten im Foilen sind also sehr gut ausgeprägt und sie hat sich sehr schnell und effektiv an die besonderen Anforderungen des Wingfoilens angepasst.



© IWSA media / Robert Hajduk: Größter Bergsteiger des Tages, Ernesto de Amicis, feiert mit der Familie

Mit 20.000 Euro Preisgeld und Medaillen machten sich die Fahrer auf den Weg in den sardischen Abend, um in der Stadt Cagliari wohlverdiente Feierlichkeiten zu feiern. Der nächste Stopp der Rennstrecke führt die Fahrer zum äquatorialen Badeort Jericoacoara im Norden Brasiliens, wo im Dezember die letzte Veranstaltung der Saison stattfindet, der Wingfoil Racing World Cup Jericoacoara.

ERGEBNISSE MÄNNER1.Mathis GhioFRAGOLD2.Julien RatottiFRASILBER3.Ernesto de AmicisITABRONZEERGEBNISSE FRAUEN

1.Maddalena Maria Spanu

ITAGOLD2.Orange CerisFRASILBER3.Manon PianazzaFRABRONZE







© IWSA media / Robert Hajduk: Goldmedaillengewinner aus Cagliari, Mathis Ghio & Maddalena Spanu

