SEGEL.DE wird 27 Jahre alt Happy Birthday !

Eine der ältesten deutschen Webseiten wird am 01.08.2023 stolze 27 Jahre alt. Nach Pionierarbeit von Svend Krumnacker in den 1990er Jahren, danach fleißiger Redaktionsarbeit von ca. 20 Jahren durch den Vater Dr. Irvin Krumnacker, pflegt nun seit ein paar Jahren Bruder Lars Krumnacker das deutsche Segelportal. Er ist auch wiederholt persönlich vor Ort auf den Pressebooten namhafter Segelereignisse, bspw. Kieler Woche, Princess Sofia Trophy Mallorca oder auch beim America’s Cup in Barcelona. Weiterhin viel Freude mit unseren Berichten rund um den Segelsport !