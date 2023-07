Schnell zum Fastnet Rock

Chris Sheehans PAC 52 Warrior Won umrundet heute Morgen im Morgengrauen den Fastnet Rock © ROLEX/Carlo Borlenghi

Die gestrige Flut von Yachten, die gestern Abend an diesem besonderen 50. Rolex Fastnet Race teilnahmen, entwickelte sich zu einem wahren Strom. Bryon Ehrharts Einrumpf-Linien-Favorit führte die Einrumpfflotte kurz vor 21:00 Uhr BST um den Fastnet Rock herum, aber die 88 Fuß lange Kippkielwaffe war nur sieben Meilen vor der ersten IMOCA, Yoann Richommes Paprec Arkea, und der Sieger von 2021, Charlie Dalins MACIF, weitere neun Meilen achteraus.

Heute Morgen segelten die Boote, die nach Südwesten bis Bishop Rock fuhren, in eine aufkommende Brise, die Westseite eines sterbenden Tiefdruckgebiets, das sich derzeit über dem westlichen Ärmelkanal konzentriert. Dies hat zu einem gewissen Druck in der Flotte geführt, da Lucky die beiden vor ihr liegenden Ocean Fifty-Trimarane eingeholt hat, während sie wiederum von den foliengestützten IMOCAs Paprec Arkea und MACIF überholt wurde, als dieses Trio gegen 05:00 Uhr Bishop Rock erreichte. Seitdem haben sie ihren Bug wieder in den Ärmelkanal gedreht und segelten auf die Mitte des Tiefdruckgebiets zu, wo sie eine günstige Wende abwarteten, bevor sie halsten.

Yoann Richommes IMOCA Paprec Arkea hat Lucky auf dem Weg nach Cherbourg überholt © ROLEX/Carlo Borlenghi

Der Titelverteidiger der MOCRA-Klasse, Adrian Kellers Irens 84-Katamaran Allegra, umrundete den Fastnet Rock um 22:35 Uhr BST, drei Stunden und 50 Minuten später folgten Ken Howerys Gunboat 68 Tosca und der Rest der Zweihand-IMOCA-Flotte. Bemerkenswerterweise belegten drei weibliche IMOCA-Skipperinnen die Plätze fünf bis sieben, angeführt von Sam Davies (mit Nicolas Lunven) auf Initatives Coeurs; Davies‘ ehemaliges Team SCA-Team Justine Mettraux (mit Julien Villion) über Teamwork; dann Clarisse Cremer (mit Alan Roberts) auf L’Occitaine – alle schnitten unter den 27 IMOCAs, die noch Rennen fahren, sehr gut ab.

Oben: Nasse und wilde Bedingungen an Bord der IMOCA Initiatives Coeur von Sam Davies

Unten: Power durch die Wellen an Bord der VO65 Wind Whisper

Kurz vor Mitternacht wurde der polnische VO65 Wind Whisper, der frisch vom Ocean Race zurückgekehrt war, Zweiter im IRC Super Zero, um den Fastnet Rock zu umrunden, führt aber die Gesamtklasse im IRC vor dem Amerikaner Clarke Murphy auf seinem gecharterten VO65 Team Jajo an. Diese Gruppe könnte sich über einen möglicherweise siegreichen Lauf/eine weite Strecke nach Cherbourg freuen.

Heute Morgen um 10:11:52 Uhr umrundeten Pip Hare und Nick Bubb an Bord der Medallia den Felsen. Sie versuchen immer noch, nach einem Zwischenfall in Hurst Boden wiederzugewinnen, als Medallias Vorsegel-Rollreffanlage kaputt ging, ihr J3-Vorsegel zerstörte und sie zwang, gegen den Wind zu drehen, um eine Reparatur durchzuführen, wodurch sie wichtige Meilen verloren.

„Ich bin zutiefst enttäuscht, aber man muss akzeptieren, was man bekommt“, sagte Hare. „Wir haben ziemlich hart gearbeitet. Man wird durch solche Dinge auf dem linken Feld herausgefordert und lernt ständig neue Dinge, die man sonst nicht gelernt hätte.“

Draußen in der Mitte des Ärmelkanals herrschten an diesem Eröffnungsabend 35 Knoten und 40 Windböen.

„Die Wellen waren absolut riesig, aber dieses Boot ist für so etwas gemacht. Wir fuhren einfach durch sie hindurch – es war ziemlich bequem, ich musste irgendwann lächeln. Ich dachte ‚Oh, du bist seltsam!‘“

Medallia hat letzte Nacht beim zweiten Übergang verloren, was nicht gerade dadurch geholfen hat, dass sie ihren Sturmausleger anstelle des J3 verwenden mussten. „Wir hätten 23 bis 24 Knoten schaffen sollen, aber wir schafften 16 bis 17 Knoten und konnten nichts tun.“ Als wir uns dann dem Felsen näherten, ließ der Wind natürlich nach.

Zum Fastnet Rock fügte Hare hinzu:

„Wir haben uns sehr darüber gefreut. Es war grau, nieselig, böig und als wir dann den Rock erreichten, machten wir uns auf den Weg – im Grunde wie jedes Mal, wenn ich dort war! Es ist toll, wieder nach Süden zu zeigen. Wir haben unser orangefarbenes Segel ein bisschen satt…“

Oben: Medallia nähert sich dem Fastnet Rock unter ruhigeren Bedingungen © Medallia/James Tomlinson

Unten: Ino Noir von RORC Commodore James Neville genießt einen starken Lauf. IRC Zero © RORC/Kurt Arrigo

Im IRC Zero dominiert weiterhin ein starkes Trio: Max Klinks Botin 52 Caro führt um 05:11 Uhr BST um den Rock herum, vor Warrior Won um 06:01 Uhr, Teasing Machine um 06:24 Uhr und Ino Noir von RORC Commodore James Neville um 07:15 Uhr. Aber nach der IRC-korrigierten Zeit ist es viel enger: Caro liegt nur 8 Minuten und 19 Sekunden vor dem Zweitplatzierten Ino Noir und Teasing Machine liegt weitere 23 Minuten und 10 Sekunden zurück.

An der Spitze der Klasse 40 liegt weiterhin der Italiener Ambrogio Beccari auf Alla Grande Pirelli, der den Felsen um 09:35:37 umrundete. Einen würdigen zweiten Platz belegte 18 Minuten und 41 Sekunden später La Boulangere Bio mit der bestplatzierten Skipperin aller Klassen – Amelie Grassi, die kürzlich vom Ocean Race zurückgekehrt war. Unter den 18 Booten, die noch mit 22 Startern an den Start gingen, belegte Alberto Bona, jüngster Sieger des Klassenrennens Les Sables-Horta-Les Sables auf IBSA, den sechsten Platz am Rock, in einer dicht gedrängten Gruppe, die Beccari jagte.

„Es war okay“, sagte Bona über das bisherige Rennen. „Die erste Nacht war etwas hart, aber wir haben uns um das Boot gekümmert. Dann hatten wir eine sehr schöne zweite Nacht und schafften über 22-23 Knoten. Das Boot ist in Ordnung (Holz anfassen). Im Moment ist der Wind wieder da und wir haben 15 Knoten.“

Als die Führenden der Klasse 40 jedoch die Westseite des TSS vom Fastnet Rock abrundeten, kam es zu einem Übergang, und hier fand Bona die rechte Seite der Strecke, um aufzuholen und sich durchzuzwängen, und obwohl es zwischen den Verfolgern enger als je zuvor ist, liegt er technisch gesehen jetzt auf dem zweiten Platz, wobei der mit Spannung erwartete Doppelsieg der Italia Class40 in diesem Rennen wahrscheinlicher erscheint.

Im IRC One bleibt es immer noch herrlich eng, wo Tom Kneens Team aus Gesamtsiegern des Rolex Fastnet Race 2021 auf seiner JPK 1180 Sunrise Schwierigkeiten hat, die Verfolger abzuschütteln, wie es ihnen vor zwei Jahren so großartig gelang. 50 Meilen vor dem Ziel zum Fastnet Rock lag sie heute Morgen um 09:30 Uhr nur 10 Minuten und 25 Sekunden vor der Humphreys 39 Ginkgo des Deutschen Dirk Clasen und weitere 29 Sekunden vor ihren Freunden und Rivalen auf Ed Bells 1180-Schwesterschiff Dawn Treader. Allerdings gibt es in ihrem Rückspiegel immer noch einige ernsthafte Konkurrenten, darunter den J/133 Pintia des frühen Spitzenreiters der Fournier-Familie und den Milon 41 L’Ange de Milon des früheren Siegers Jacques Pelletier. Mit der Brise im Norden hat diese Gruppe praktisch die Nordostseite des Fastnet TSS verlegt, doch dank des Bergrückens über Südirland

Sam Goodchild findet Zeit für ein Selfie an Bord seiner IMOCA For the Planet

Die beiden Spitzenreiter des IRC befinden sich auf halbem Weg über die Keltische See. Auf dem Wasser war Philippe Garardins J/120 Hey Jude um 10:06 Uhr 100 Meilen vom Fastnet Rock entfernt, etwa 39 Minuten vor der Sun Fast 3600 Fujitsu British Soldier unter der Führung von Major Henry Foster. Mit der korrigierten Zeit sieht es jedoch anders aus: Hey Jude liegt etwa 27 Minuten vor Maxime Mesnils J/99 Axe Sail aus Cherbourg, gefolgt von Sam Whites JPK 1080 Mzungu! Und dann die britischen Soldaten. Seit gestern Nachmittag haben IRC Two-Yachten mit Ax Sail und Mzungu die Führung im IRC Two-Handed vor IRC Three-Einsendungen erkämpft! derzeit vor Jean-Francois Hamons Sun Fast 3300 Festa 2.

Die Reflex 38 der London School of Sailing lag heute Morgen auf Platz 43, nachdem sie am Samstagabend Schutz gesucht und in Hurst Narrows, Cougar of Cowes, ihren Fock Nr. 4 gerissen hatte, und passierte Land’s End. Skipper Ruaraidh Plummer erklärte: „Wir hatten gerade ein paar Stunden Ruhe und Frieden, aber es wird wieder schwierig. Alles ist gut. Da wir unsere Nr. 4 zerrissen hatten, mussten wir unsere Sturmfock hochstecken, sodass wir am Ende mit vollen Sturmsegeln segelten … immer noch übermächtig. Wir versteckten uns ein paar Stunden lang in Studland Bay und warteten darauf, dass das Schlimmste über uns hereinbrach, weil wir dachten, dass es sich um einen Marathon und nicht um einen Sprint handelte.“ Auf See hatte ihr Windmesser 37 Knoten angezeigt, und es wehten seit einiger Zeit mehr Böen. Als sie gestern Morgen wieder in See stachen, war es ruhiger und sie erwischten die Flut bei Portland Bill und Start Point und nahmen dann die innere Passage an der Lizard.

Sie planten, dem Großteil der Strecke auf der Westseite des Land’s End TSS zu folgen, im Gegensatz zu den 25 Knoten und dem Wind gegen die Flut auf der Ostseite.

„Die Vorhersage sieht ungewöhnlich aus – bis 21:00 Uhr windig und dann von Norden nach Nordwesten rückläufig, also werden wir diese Verschiebung in Angriff nehmen. Dann gibt es eine große Lücke, wer weiß, was kommt. „Vielleicht haben wir unseren Spinnaker irgendwann auf dem Weg nach Norden zum Felsen“, schloss Plummer.

32 Meilen hinter Hey Jude liegt IRC Three auf dem Wasserführer Gautier Normand mit seiner Archambault 35 Locmalo, die seit gestern Tim Goodhew und Kelvin Matthews auf ihrer Sun Fast 3200 Cora überholt hat. In dieser Klasse gab es eine Spaltung rund um die TSS vor Land’s End: Die Spitzengruppe ging östlich davon, während heute Morgen um 07:45 Uhr Richard Palmers JPK 1010 Jangada, der Punktemeister der RORC-Saison 2022, Connie Stevens‘ J/105 Jacana und Henri Laurents Sun Fast 3200 Coeur de Chauffe um seine südwestliche Ecke führte.

IRC Drei liegt wie die beiden Klassen vor ihnen auf dem Weg zur Überquerung der Keltischen See, aber sie gehen davon aus, dass sie im Laufe des Tages als Trog an ihren Nordrändern in die Keltische See im Nordosten gelangen und sie (wieder) in der Brise zurücklassen werden, um zur irischen Küste zu gelangen. Jeder wird daran interessiert sein, so schnell wie möglich dort anzukommen und wieder weg zu sein, bevor sich morgen früh über der westlichen Keltischen See zwischen Fastnet und Bishop Rock ein großes antizyklonisches Gebiet mit leichtem/keinem Wind entwickelt, was bedeutet, dass sie sich möglicherweise auch (wenn auch nur für kurze Zeit) auf dem Wind befinden, wenn sie vom Felsen zurückkehren. Vielleicht um dies zu vermeiden, hat Chris Williams auf der HOD35 Saltheart einen extrem östlichen Weg eingeschlagen und verlässt Bishop Rock auf seiner Hinfahrt an Steuerbord.

Hinter ihnen machen sich IRC Four-Konkurrenten gerade auf den Weg zu ihrer längst überfälligen Überquerung der Keltischen See und haben sich bei der Land’s End TSS in Richtung der westlichen Option verirrt. Der Spitzenreiter der Klasse, François Charles‘ Dehler 33CR Sun Hill III, schaffte es heute Morgen jedoch, die östliche Route zu nehmen und verfolgte die JPK 960 Elma von Marc Willame, die jetzt auf dem Wasser führt, wobei Sun Hill III nach korrigierter Zeit vorne lag. In Richtung Westen führt Chris Choules‘ gut gesegelte Sigma 38 With Alacrity, mit Samuel Dumenil und Antoine Runet auf der JPK 960 Casamyas an der Hüfte. Auch in dieser Klasse versuchen einige Boote eine extreme Westoption, um den Lichtverhältnissen vor ihnen auszuweichen.

Die nächste Ankunft in Cherbourg wird voraussichtlich heute Abend der MOD70-Trimaran Zoulou von Erik Maris sein.

