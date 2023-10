SAILGP kehrt zum EMIRATES DUBAI SAIL GRAND PRIX präsentiert von P&O MARINAS

Eine der am schnellsten wachsenden Sportligen der Welt, SailGP, hat die Rückkehr des Emirates Dubai Sail Grand Prix, präsentiert von P&O Marinas, nach Mina Rashid, Dubai, angekündigt.

Für die Veranstaltung, die vom 9. bis 10. Dezember 2023 stattfindet, wird SailGP einen neuen Titelpartner, Emirates Airline, und einen wiederkehrenden Präsentationspartner in P&O Marinas begrüßen, nachdem das erste Jahr ausverkauft war. Die Investition von Emirates und P&O Marinas stellt eine kontinuierliche Investition und Hingabe dar, Dubai zu einem führenden Sport- und Unterhaltungszentrum zu machen und einzigartige Segelerlebnisse über mehrere Touchpoints hinweg zu nutzen.

Ab sofort sind Tickets für den Emirates Dubai Sail Grand Prix erhältlich, der von P&O Marinas – mit Unterstützung des Dubai Sports Council – präsentiert wird und spektakuläre Stadionrennen mit echten Luxus-Hospitality-Angeboten im Dubai-Stil verspricht. Nach einer erfolgreichen Partnerschaft beim France Sail Grand Prix in Saint-Tropez (September 2023) wird Nikki Beach Resorts & Spa Dubai seine weltberühmte Feierstimmung für ein exklusives Fan-Angebot im Herzen von Mina Rashid zum SailGP bringen.

Die Ankündigung von Dubai – das die sechste Station in Saison 4 sein wird – wird der Liga einen Rekordkalender mit 13 Veranstaltungen bescheren, den größten in der Geschichte der Liga. Fans können die revolutionären F50-Foiling-Katamarane von SailGP nur wenige Meter von der Küste entfernt und mit Blick auf einige der weltweit bekannten Attraktionen Dubais in Mina Rashid rasen sehen.

Der Emirates Dubai Sail Grand Prix wird den hochmodernen Rennsport, der die Fans im Jahr 2022 begeisterte, bei einer ausverkauften Veranstaltung zurückbringen, da Weltklasse-Teams aus Australien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Neuseeland, Spanien, die Schweiz und die USA konkurrieren um den Titel. Die Veranstaltung in Dubai dürfte ein fester Bestandteil der erfolgreichen globalen SailGP-Meisterschaft werden, die küstennahe Stadionrennen an berühmten Austragungsorten auf der ganzen Welt umfasst – darunter Abu Dhabi, Auckland, Bermuda, Cadiz, Chicago, Halifax, Los Angeles, New York, Saint-Tropez, Sydney, San Francisco und Taranto.

Russell Coutts, CEO von SailGP, sagte: „Wir freuen uns, SailGP nach unserem erfolgreichen Debüt im letzten Jahr zurück in die Heimat von P&O Marinas und Emirates zu bringen. Die Rückkehr nach Dubai wird dazu beitragen, unsere Ambitionen zu verstärken, den Sport in den Vereinigten Arabischen Emiraten und damit weiter auszubauen.“ Zwei außergewöhnliche Partner sind jetzt an Bord. Wir freuen uns darauf, was die Veranstaltung in Dubai dieses Jahr bringen wird, indem wir noch mehr Fans im Rennstadion von Mina Rashid begrüßen.“

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer Emirates, sagte: „Emirates unterstützt den Segelsport seit fast 20 Jahren. Daher ist es ein stolzer Moment, SailGP in unserem Heimatland Dubai willkommen zu heißen und die Stadt als festen Bestandteil in den Kalender der Liga aufzunehmen, und wir freuen uns darauf.“ in nur wenigen Monaten zu aufregender Action und einer lebhaften Uferpromenade. Unsere Partnerschaft mit Sail GP unterstreicht auch das Engagement von Emirates, Dubais Position als Zentrum für sportliche Spitzenleistungen und bevorzugtes Reiseziel für Spitzensportveranstaltungen mit seinen Weltklasse-Einrichtungen und legendären Veranstaltungsorten auszubauen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Veranstaltung erneut großen Anklang bei den lebhaften, multinationalen Gemeinschaften hier finden wird, wobei Teams aus zehn Ländern voraussichtlich gegeneinander antreten werden.“

Hamza Mustafa, Chief Operating Officer bei P&O Marinas, sagte: „SailGP ist zurück in Dubai! Wir freuen uns, dieses aufregende internationale Segelevent in der Mina Rashid Marina ausrichten zu dürfen, dem perfekten Ziel für alles, was mit der Seefahrt zu tun hat. Unsere Partnerschaft festigt unser Engagement, Dubai zu machen.“ ein führender maritimer Knotenpunkt und ein globales Ziel für Yacht- und Segelbegeisterte. Mit unserer hochmodernen Liegeplatzinfrastruktur und außergewöhnlichen Hospitality-Angeboten wird die diesjährige Veranstaltung mit Sicherheit für alle ein unvergessliches Erlebnis. Wir freuen uns darauf, Zeuge der Welt zu werden. Spitzensportler treten in einem hochkarätigen Rennen gegeneinander an, das Ihnen den Atem rauben wird.“

Mina Rashid bietet den Fans einen aufregenden Aussichtspunkt, um die Hochgeschwindigkeits-Foiling-F50-Katamarane vor ihren Augen zu erleben. An zwei Tagen und fünf Rennen kämpfen zehn Nationalmannschaften um Punkte. Am Ende findet ein Showdown statt, bei dem der Sieger der Veranstaltung unter den drei besten Teams ermittelt wird.

Fans, die Teil der Spannung beim Emirates Dubai Sail Grand Prix sein möchten, der vom 9. bis 10. Dezember von P&O Marinas präsentiert wird, sollten sich an SailGP.com/Dubai wenden, um weitere Informationen zu erhalten und Tickets zu kaufen, die jetzt im Verkauf sind.

Es stehen verschiedene Ticketkategorien zur Verfügung.

Tribüne am Wasser Beobachten Sie das rasante Geschehen auf dem Wasser aus weniger als 50 Metern Entfernung von der Rennbahn. Die Waterfront Grandstand befindet sich im offiziellen Zuschauerbereich mit großen Bildschirmen und begleitenden Live-Kommentaren zum Rennen. Gäste haben Zugang zum Rennstadion, das über eine Essens- und Getränkezone, Fan-Aktivierungen und Merchandise-Stände verfügt.

Premier Waterfront Tribüne in Zusammenarbeit mit Nikki Beach Resorts & Spa Dubai Neu für 2023! Erleben Sie den Nervenkitzel, das Drama und die Spannung des aufregendsten Wasserrennens der Welt, gemischt mit der energiegeladenen und charakteristischen Atmosphäre des berühmten Nikki Beach Resort & Spa Dubai. Zum ersten Mal in Dubai, aber schon zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit SailGP, wird sich das weltberühmte Nikki Beach mit SailGP zusammenschließen, um Gäste in der Premier Lounge mit lebhafter Atmosphäre direkt vor dem Hochgeschwindigkeitsrennen zu begrüßen.

Den Gästen stehen verbesserte Sitzplätze auf der Tribüne mit großen Bildschirmen zur Verfügung, auf denen sie die Live-Übertragung verfolgen können, sowie eine erstklassige Nikki Beach-Lounge zum Entspannen und zum Genießen einzigartiger Häppchen und Getränke sowie Unterhaltung durch die Resident-DJs von Nikki Beach Dubai. Ebenfalls enthalten sind bevorzugtes Parken, bevorzugte Einfahrtsspur zur Veranstaltung und Zugang zum Rennstadionbereich mit Fanshops und Aktivierungen.

Teambasistouren

Nehmen Sie an einer exklusiven Tour teil und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen von SailGP. Genießen Sie bei einer Team Base Tour eine exklusive Tour durch die „Boxengassen-Garagen“, in denen Athleten und Landteams die High-Tech-F50-Rennboote vorbereiten. Die Tour bietet die seltene Gelegenheit, die Spitzensportler von SailGP und die hochmodernen Flügelsegelboote aus nächster Nähe zu sehen, während sich die Teams auf den Kampf bei Mina Rashid vorbereiten.

Bring Your Own Boat

Finally, watch the event from your own boat, by getting the SailGP BYOB flag to get the best vantage spot right on the racecourse perimeter, in the heart of the action. Enjoy exclusive access on both days of racing and access to the live race commentary via VHF. Boats without a flag will be held at least 200m behind the flag-bearing boats.

Adrenaline Yachts

Co-promoted by leading marine services agency BWA Yachting and P&O Marinas, SailGP Adrenaline Yachts is a premium experience for superyachts that offers the best view of the racing on the course boundary at Mina Rashid. Members will also get exclusive access to SailGP’s event, to truly receive the most unique experience of the most exciting racing on water.

Bringen Sie Ihr eigenes Boot

mit Verfolgen Sie die Veranstaltung schließlich von Ihrem eigenen Boot aus, indem Sie sich die SailGP BYOB-Flagge holen, um sich den besten Aussichtspunkt direkt am Rand der Rennbahn, mitten im Geschehen, zu sichern. Genießen Sie an beiden Renntagen exklusiven Zugang und Zugang zum Live-Rennkommentar über UKW. Boote ohne Flagge werden mindestens 200 m hinter den Booten mit Flagge gehalten.

Adrenalin-Yachten

SailGP Adrenaline Yachts wird von der führenden Schifffahrtsdienstleistungsagentur BWA Yachting und P&O Marinas gemeinsam gefördert und ist ein Premium-Erlebnis für Superyachten, das den besten Blick auf das Rennen am Streckenrand von Mina Rashid bietet. Mitglieder erhalten außerdem exklusiven Zugang zur SailGP-Veranstaltung, um das einzigartigste Erlebnis des aufregendsten Rennens auf dem Wasser zu erleben.