Tom Slingsby’s Australia hat seine ligaprägende Dominanz bekräftigt, indem es die Saison 3 auf spektakuläre Weise gewann und sich den SailGP-Dreifachsieg in der Bucht von San Francisco sicherte.

Die Aussies holten sich den Preis in Höhe von einer Million Dollar in einem spannenden Sprint bis ins Ziel, nachdem sie im Grand Final mit drei Booten und dem Sieger allesamt gegen Peter Burlings New Zealand und Emirates GBR angetreten waren.