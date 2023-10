Transat Jacques Vabre Le Havre startet Rekordverdächtig mit Skipperliste

Eine rekordverdächtige Flotte von 95 Booten, die bei der 16. Ausgabe des Zweihandrennens Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre von Le Havre nach Martinique an den Start gehen wird, wird voraussichtlich auf sehr robuste Bedingungen stoßen, wenn sie ab Sonntagnachmittag den Ärmelkanal verlässt Golf von Biskaya Dienstag und Mittwoch.

Eine ausgelassene Spätherbstpassage über den Golf von Biskaya ist seit der ersten Ausgabe im Jahr 1993 fester Bestandteil des Rennens, als eine Pioniergruppe aus fünf Solo-ORMA-Mehrrumpf-Skippern und acht Solo-IMOCA-Seglern nach Carthagena in Kolumbien segelte. Jetzt werden drei große, aufeinanderfolgende Tiefdruckgebiete die Flotte zum 30- jährigen Jubiläum herausfordern, die in vier Klassen an den Start geht: 32-Meter-Ultim- und 50-Fuß-Ocean-50-Mehrrumpfboote sowie die 60-Fuß-IMOCA- und 40-Fuß-Einrumpfboote der Klasse 40.

Um Biskaya und eine möglicherweise brutale Passage des berüchtigten Kaps Finisterre vor der Nordwestspitze Spaniens zu vermeiden, hat die Rennleitung heute die Strecke nur für die 44-köpfige Klasse 40 in zwei Etappen geändert. Nach ihrem Start morgen um 13:41 Uhr Ortszeit wird die Flotte direkt zu einer Zwischenziellinie vor Lorient rennen, wo sie warten werden, bis sich das Wetter soweit verbessert, dass sie eine zweite Etappe nach Martinique absolvieren können. Ihr Ergebnis wird anhand der Gesamtzeit der beiden Etappen gewertet.

Für die rekordverdächtige IMOCA-Flotte von 40 Booten ist das Rennen ein wesentliches Qualifikationsturnier, das erheblich zur Qualifikation für den Vendée Globe 2024-5 im nächsten Jahr beitragen wird, bei dem die Teilnehmerzahl auf 40 Boote begrenzt ist, während derzeit 44 aktive Projekte zur Auswahl stehen. Auf dieses Zweihandrennen nach Martinique folgt etwa 10 Tage später ein Rückrennen nach Frankreich, das mit einer noch höheren Punkte- und Meilenprämie verbunden ist.

Aus medizinischen Gründen wird einer der größten Hoffnungen, der französische Skipper Charlie Dalin, der dieses Rennen 2017 im IMOCA gewann, das Rennen nur auf seinem neuen, von Verdier entworfenen MACIF mit seinem Co-Skipper Pascal Bidégorry starten, bevor er in den Hafen zurückkehrt Erfüllung eines Teils des Vendée Globe-Qualifikationsprozesses.

Aus dem verbleibenden 39-köpfigen IMOCA-Feld gibt es drei am häufigsten getippte Favoriten. Jéremie Beyou fuhr den 2022 eingeführten, von Manuard entworfenen Charal mit dem herausragenden französischen Ass Franck Cammas. Allrounder Cammas konnte seine Zahl an Transat-Jacques-Vabre-Siegen auf beispiellose fünf steigern, zuletzt triumphierte er 2021 mit Charles Caudrelier im Ultim-Rennen auf Maxi Edmond de Rothschild.

Titelverteidiger auf dem Platz sind Thomas Ruyant und Morgan Lagravière. Sie haben mit For People ein neues Boot aus einer neuen Designpartnerschaft Koch-Finot Conq, das bisher relativ unerprobt ist, aber zu Beginn der Saison das Guyader Bermudes-Rennen gewonnen hat. Ihre Trainingszeit wurde beeinträchtigt, da ihr Boot Zeit in der Werft brauchte, nachdem zusätzliche Verstärkung erforderlich war.

Die andere Dream-Team-Partnerschaft, ebenfalls auf einem neuen Startboot von 2023 – einem Schwesterschiff von For People – ist Yoann Richomme – zweimaliger Gewinner der Route du Rhum im Alleingang in der Klasse 40 – der mit Yann Eliès konkurriert, der sich auf seinem neunten Transat Jacques Vabre befindet, und der 2019 mit Dalin gewann. Ihr neuer Paprec Arkéa hat großes Potenzial gezeigt.

Der britische Skipper Sam Goodchild führt die Rangliste der IMOCA Globe Series an, nachdem er in dieser Saison bei wichtigen Rennen mit Co-Skipper Antoine Koch konstant den dritten Platz belegte. Er hat hervorragende Chancen, ganz oben auf dem Podium zu stehen und möglicherweise den ersten britischen Sieg in der modernen Ära der IMOCA-Klasse einzufahren, und zwar auf For The Planet, dem Boot, das letztes Jahr in den Händen von Ruyant und Lagravière das Rennen nach Martinique gewann.

„Ich denke nicht ans Gewinnen.“ Goodchild betont: „Wir werden einfach rausgehen und unser Bestes geben und sehen, was passiert.“ Es gibt 40 Boote und obwohl wir seit Anfang dieses Jahres dort oben sind, sind die neuen Boote mit erfahrenen Skippern immer an der Spitze.“

Goodchild startet seinen siebten Transat Jacques Vabre, er betont: „Wir sind gut vorbereitet. Ich möchte ein gutes Ergebnis erzielen, und der erste Teil des Jahres hat den Druck jetzt etwas erhöht, weil wir weitermachen wollen, was wir getan haben, aber es geht natürlich nur um die Vendée-Globe-Qualifikation. Wir müssen alles tun, was wir können. Und wenn wir nichts kaputt machen, wird es uns gut gehen. Wir machen das, um Rennen zu fahren, aber nur weil wir ein bewährtes Boot haben, ist nichts selbstverständlich. Als wir bei TR Racing ankamen, um das Boot zu übernehmen, sagten sie als Erstes: „Nur weil dieses Boot einen Vendée Globe beendet hat, heißt das nicht, dass es einen weiteren beenden wird!“ Wir werden also bei diesem Transat Spaß haben, aber wir sagen nicht, dass wir in den bisherigen Rennen Dritter geworden sind, also müssen wir wieder Dritter werden. Wir werden einfach versuchen, sauber zu segeln und nicht zu viele Fehler zu machen, und schauen, wo wir an der Ziellinie stehen.“

Es sind neun IMOCAs von außerhalb Frankreichs am Start, darunter zwei Boote mit deutschen Seglern, darunter Boris Herrmann und der Brite Will Harris im Team Malizia. Drei Schweizer IMOCAs sind in der Flotte, darunter Justine Mettraux, die mit Juilen Villion auf Teamwork.Net fährt, Alan Roura und Simon Koster auf Hublot sowie Oliver Heer und Nils Palmieri auf Oliver Heer Ocean Racing.

Großbritannien ist mit Sam Davies und Jack Boutell auf Initiatives Coeur stark vertreten, einem Duo, das durchaus in der Lage ist, auf dem Podium zu landen, während Medallia mit Pip Hare und Nick Bubb sich darauf konzentriert, ihr Boot seit den Wintermodifikationen zu erlernen und Hares Vendée-Globe-Qualifikationsrang zu verbessern. Asien ist mit Jingkun Xu – der im Alter von 12 Jahren seinen linken Arm am Ellenbogen verlor – mit dem erfahrenen Briten Mike Golding und dem Japaner Kojiro Shiraishi auf DMG MORI gut vertreten.

Alle vier Klassen fahren unterschiedliche Strecken mit dem Ziel, etwa zur gleichen Zeit in Martinique anzukommen.

Die Ultim-Flotte rast über insgesamt 7.500 Seemeilen in den Südatlantik nach Asension Island. Es wird erwartet, dass es das bisher engste Rennen zwischen diesen Foliengiganten wird, die Dauergeschwindigkeiten von über 40 Knoten erreichen können. Obwohl Maxi Edmond de Rothschild, Charles Caudrelier und Erwan Israel das Verdier-Design segeln, das seit drei Jahren bei Hochseeregatten vorherrscht, hat die von Armel le Cléach und Seb Josse gesegelte Banque Populaire gerade ein 24-Stunden-Offshore-Rennen gewonnen und könnte die Maxi Edmond brechen machen Rothschild-Monopol.

Favorit in der Klasse 40 ist die unter italienischer Flagge fahrende Alla Grande Pirelli (siehe Story auf der Website Forza Italia) und auch die heutige Web-Story über Ocean 50.

