Regattatraining GO4 Speed Travemünde by One Sails

Am 29. und 30. April 2023

wollten Sie schon immer mal Regattasegeln oder sind Sie bereits aktiv und haben noch die eine oder andere Schwachstelle?



Die erfahrenen Regattasegler vom OneSails Team bietet Ihnen zusammen mit dem Lübecker Yacht Club ein Regattatraining auf der Lübecker Bucht an!



Wir haben folgende Trainingseinheiten für Sie vorbereitet: Boathandling

Viele Starts zur Gewöhnung an den Ablauf und zur Bootspositionierung

Startkreuz: Überblick gewinnen, Situationen vorausschauend erkennen und mit Speed, Höhe oder Manöver reagieren

Tonnenmanöver an der Luvmarke: Manövervorbereitung Spisetzen, Positionierung des Bootes vor und nach der Luvmarke bzw. Ablauftonne

Spikurs: Überblick gewinnen, Situationen vorausschauend erkennen und mit Tiefe, Höhe oder Manöver reagieren

Tonnenmöver an der Leemarke: Wahl der richtigen Marke beim Gate, Manövervorbereitung Spibergen

Zielkreuz: Position behaupten und verteidigen

Debriefing / Analyse am Abend – für Leib und Wohl ist gesorgt

Sonntag 2-3 kleine Wettfahrten.

Video Analyse

Eike Schurr ist professioneller Fotograf und begleitet uns Samstag mit seiner Drohne. Die Aufnahmen werden für das Debriefing am Abend verwendet. >>> Jetzt anmelden! >>> Anmelden und Platz sichern:

Maximal 25 Teilnehmer !

Early Bird – früh melden und Geld sparen. Folgende Trainer kommen zu Ihnen an Bord: Gerwin Jansen

Unser OneSails Kollege aus Holland betreibt seit seinem WM Titel in 2019 den Volvo 65 (ehemals VESTAS) auf Langstreckenregatten. Wir freuen uns, ihn nach 2019 wieder dabei zu haben. Gerwin verdient sein Geld als professioneller Segler und holländischer OneSails Händler.

Er beschreibt sich als: Team Player, Driven, Winner, Structured Flavio Formosa

Flavio ist der Technische Direktor von OneSails. Er hat die klassische Laufbahn hinter sich (Opti. Europ, 420er, 470er, Laser usw.). Flavio ist seit seinem 18. Lebensjahr Segelmacher und hat Regatten auf Yachten aller Größen gesegelt. Seine Erfahrung im Bereich Segeldesign und Technologie ist nahezu ungeschlagen.

Seine Stärke: Segeltrimm Eivind Bøymo-Malm

Unser Kollege aus England segelt über 40 Jahre, beginnend auf Jollen über Kielboote hin zu ORC Yachten aller Größen. In den letzten 5 Jahren war Eivind viel auf Sportbooten unterwegs, mit seiner Farr 30 gerne auch auf Zweihand-Regatten.



Seine Stärke: Boathandling, Single- & Double handed sailing Dan Bauermeister

Dan ist ein echter Seemann. Er segelt seit Kindesbeinen an. Auf Fahrten- und Regattayachten. Einhand, Zweihand oder mit voller Crew. Jolle, Dickschiff oder high perfomance Regattayacht. Up and down, Mittel- oder Langstrecke. Als gelernter Segelmacher und Rigger kennt er die Technik für eine erfolgreiche Kampagne.

Er beschreibt sich als: durchdacht und zielstrebig Ulli Blumeyer

Ulli hat seine Laufbahn auf diversen Einhandjollen begonnen und ist in den vergangenen Jahren auf Einheitsklassen wie der X-35 und später der J-70 als festes Crewmitglied mitgefahren. Ulli vereint das Können eines Taktikers mit dem eines Vorschiffsmanns.

Seine Stärken: Starts, Taktik und boat handling

ORC-Vermessung



und ORC-Optimierung Wir helfen Ihnen bei der Vermessung Ihrer Segel. Wir sind anerkannter DSV-Vermesser und dürfen sämtliche Yachtsegel aller Hersteller vermessen. Die Kosten inklusive DSV-Vermessungsknopf und ORC-Label betragen zwischen 75,00 und 95,00 Euro, je nach Segel.

Für Mitglieder des LYC, NSV, NYC, SVNO, SVH und SVT bieten wir diesen Service zu Club-Preisen an. Fragen Sie noch heute an. Ich bin stolz darauf, zusammen mit dem LYC dieses Training anbieten zu können.

Es ist besondere Gelegenheit für Sie, sich mit anderen Booten unter Regattabedingungen und professioneller Anleitung so intensiv auf die kommende Saison vorbereiten zu können.



Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!



Ihr Marco Haase

und das OneSails Team