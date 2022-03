Zwei weitere Veranstaltungsorte werden zum SailGP Kalender 2022-23 hinzugefügt !

SailGP reist vom 18. bis 19. März 2023 im Rahmen einer großen vierjährigen Partnerschaft mit New Zealand Major Events nach Neuseeland. Durch die Partnerschaft – die Saison 3 bis Saison 6 umfasst – teilen sich Christchurch und Auckland die Hosting-Aufgaben von SailGP und beanspruchen einen festen Platz im SailGP-Saisonkalender und das erste Heimevent für das neuseeländische SailGP-Team von Peter Burling und Blair Tuke.

Die Meisterschaft endet dann in San Francisco mit dem großen Finale der 3. Saison, das vom 6. bis 7. Mai 2023 vor der legendären Golden Gate Bridge an einem der besten Stadion-Austragungsorte für Segelrennen der Welt stattfindet.

Diese beiden neuen Veranstaltungen für 2023 kommen zu den sieben bereits für Saison 3 angekündigten hinzu, wobei die Meisterschaft am 14. und 15. Mai 2022 auf Bermuda beginnt. Von dort aus wird die aus zehn Nationen bestehende Flotte – bestehend aus den besten Athleten des Sports – nach Chicago reisen, Plymouth, Kopenhagen, Saint-Tropez, Cádiz und Dubai, was es zur bisher größten SailGP-Saison macht.

Weitere Daten und Orte für 2023 zum Abschluss der dritten Staffel – die voraussichtlich bis zu 11 Veranstaltungen umfassen wird – werden in Kürze bekannt gegeben.

Die gesamte Action der dritten Staffel wird live in über 186 Gebieten über die Übertragungspartnerschaften von SailGP sowie über digitale SailGP-Plattformen, einschließlich der preisgekrönten SailGP-App, verfügbar sein.

SailGP wird in Saison 3 weiterhin Race for the Future fahren, da es als erstes klimafreundliches Sport- und Unterhaltungshotel sicherstellt, dass seine Austragungsstädte sich gemeinsam für Klimaschutz und eine saubere Zukunft einsetzen. Saison 3 wird die Rückkehr der weltweit ersten Impact League sehen, die die positiven Aktionen der Teams in Bezug auf Nachhaltigkeit und Inklusivität verfolgt.

Weibliche Athleten werden während der gesamten Saison erneut an Bord der F50 Rennen fahren, da das Pathway-Programm von SailGP weiter wächst, und SailGP Inspire, der Arm für Community-Engagement von SailGP, wird den Sport erneut jungen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund vorstellen.

SailGP startet auch aktiv das Bewerbungsverfahren für seine Austragungsorte der vierten Saison. SailGP setzt weiterhin einen neuen Standard für die Ausrichtung von Großveranstaltungen und lädt Städte ein, Teil des nachhaltigsten globalen Veranstaltungskalenders der Welt zu werden. SailGP sucht nach Veranstaltungsorten, die sich gemeinsam für eine sauberere Zukunft einsetzen und aktiv Maßnahmen ergreifen, um sich in Richtung nachhaltigerer Praktiken und Aktivitäten in ihrer Stadt zu bewegen.

Sir Russell Coutts, CEO von SailGP, sagte: „Während wir uns unserem Saisonfinale nächste Woche in San Francisco nähern, stehen unsere Pläne für die dritte Saison bereits fest, die eine fantastische Auswahl an Austragungsorten und eine wachsende Liste von berühmten Städten und Teams am Wasser bietet.

„Darüber hinaus zeigt die Tatsache, dass wir ein drittes Mal in San Francisco fahren und eine vierjährige Partnerschaft mit Neuseeland vereinbart haben, das Vertrauen, das wir in unsere ständig wachsende globale Meisterschaft aufbauen. Tatsächlich haben wir unser Bewerbungsverfahren für die vierte Staffel bereits eingeleitet und freuen uns auf Bewerbungen von Austragungsorten auf der ganzen Welt, die mit unseren sportlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Zielen und Werten übereinstimmen.“

Die zweite SailGP-Saison endet vom 26. bis 27. März mit dem Mubadala United States Sail Grand Prix in San Francisco. Begrenzte Tickets sind verfügbar

SailGP.com/SanFrancisco.