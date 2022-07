Volvo Cork Week 2022 feierte das 300 jährige Jubiläum vom ältesten Yachclub der Welt Royal Cork Yacht Club

15. Juli – Abschlussbericht 2022 Volvo Cork Week schreibt Louay Habib.

192 Boote nahmen an der größten Volvo Cork Week seit vielen Jahren teil, zu der auch die ICRA National Championships gehörten. Teams aus Irland, Frankreich, Hongkong, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten genossen ein volles fünftägiges Rennprogramm innerhalb und außerhalb von Cork Harbour. Der Royal Cork Yacht Club wurde 1720 gegründet und blickt auf eine spannende Geschichte als ältester Yachtclub der Welt zurück.

Die Rennen bei der Volvo Cork Week wurden auf fünf verschiedenen Kursen für 14 verschiedene Klassen abgehalten. Die Ausgabe 2022 der Volvo Cork Week wurde ihrem Anspruch als große Feier der charakteristischen Regatta des Royal Cork Yacht Club zur Feier ihres dreihundertjährigen Bestehens gerecht. Nahezu zweitausend Segler nahmen daran teil, und im Clubhaus des Royal Cork in Crosshaven herrschte nach dem Rennen bis in den Abend hinein reges Treiben.

Vollständige Ergebnisse der Volvo Cork Week 2022 https://www.sailwave.com/results/VolvoCorkWeek2022.htm#

Die Preisverleihung der Volvo Cork Week wurde von Royal Cork Admiral Kieran O’Connell eröffnet, der unter großem Applaus kommentierte: „Im Namen des Royal Cork Yacht Club und unserer Sponsoren und Partner möchte ich jedem einzelnen Teilnehmer meinen größten Dank aussprechen nah und fern, die ihre Zeit, Geld und Mühe investierten, um an einem der legendärsten Segelereignisse des Jahres 2022 teilzunehmen. Als Teilnehmer möchte ich allen erfahrenen Rennleitern und ihren Teams auf allen fünf Rennstrecken, die unter schwierigen Bedingungen stattfinden, meinen Dank aussprechen hat eine hervorragende Rennleitung gezeigt.“

1720-Europameisterschaft

43 1720-Sportboote traten beim größten Treffen der One-Design-Klasse seit vielen Jahren an. Das Rennen war so intensiv wie die Party im RCYC Clubhouse. Erfahrene 1720-Segler haben sich fünf Tage lang mit jüngeren Crews zu engen Rennen zusammengetan, um den 1720-Europameister 2022 zu ermitteln.

Rope Dock Atara gewann die Europameisterschaft 1720 zum dritten Mal in Folge mit demselben Team an Bord: Ross McDonald, Killian Collins, Aoife English, Robbie English, Paddy Good. Atara wurde außerdem mit dem Kinsale Kettle als Gesamtsieger der Volvo Cork Week ausgezeichnet.

„Was für eine Crew – die Magie fließt zwischen uns!“ kommentierte Ross McDonald. „Es gibt einen wirklich guten Rhythmus an Bord, was sehr wichtig ist. Diese Flotte hatte einige wirklich gute Teams im Rennen, aber wir haben es geschafft, sie zusammenzuhalten. Ein großes Dankeschön an das Rennkomitee für die Organisation großartiger Rennen und auch an April English, die Mutter des Teams, für die Kinderbetreuung und vieles mehr. Hoffen wir, dass das Sprungbrett der Klasse 1720 daraus wird, es wäre großartig, regelmäßig in großen Flotten Rennen zu fahren.“

Dave Kenefick von Royal Cork, der Full Irish fuhr, beendete die Regatta mit einem Rennsieg und sicherte sich damit den zweiten Platz für die Meisterschaft. Robert Dix Elder Lemon aus Baltimore SC war am letzten Tag das beste Boot und erzielte mit einem 1-3 einen Platz auf dem Podest der Europameisterschaft.

Cape 31 Irish Nationals

Sechs Taschenraketen Cape 31, entworfen von Wicklows Mark Mills, bestritten die ersten Cape 31 Irish Nationals mit Teams aus Cork, Dublin, Hamble, UK, und der Isle of Man in Aktion.

Der Cape 31 Irish National Champion 2022 ist Anthony O’Learys Racing Antix von Royal Cork, nachdem er am letzten Tag ein 1: 2 erzielt hat. Antix-Gewinner-Crew: Anthony O’Leary, Peter O’Leary, Ben Field, Rebecca Coles, Peter Greenhalgh, Mark Hassett und Tommy Murphy. Zwei Teams aus Howth YC lieferten sich einen spannenden Kampf um den zweiten Platz. Valkyrie von Dave McGuire gewann das letzte Rennen und belegte mit einem einzigen Punkt Vorsprung auf Aja von Dan O’Grady den zweiten Platz.

„1997 haben wir die ersten 1720 National Championships gewonnen, also hat es einen besonderen Klang, 2022 die ersten Cape 31 Nationals zu gewinnen!“ kommentierte Anthony O’Leary. „Bei den Cape 31s herrscht ein sehr hohes Wettbewerbsniveau, und es hat auch großen Spaß gemacht. Jeden Tag, an dem wir ausgehen, lernen wir so viel. Dies war eine leichte Airs-Woche und wir haben noch viel zu knacken in den mittleren und schweren Airs. Es ist sehr aufregend, auf dieser Lernleiter zu stehen, und wir haben Spaß, die Boote sind spektakulär!“

Beaufort Cup

Die dritte Auflage des Beaufort Cup zog Teams aus Irland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten zur Service Sailing Regatta an, wobei die Siegermannschaft den Beaufort Cup mit nach Hause nahm. Der Zeitplan begann mit einem 120-sm-Rennen rund um den Fastnet Rock, gefolgt von drei aufregenden Tagen mit Küstenrennen. Die drei besten Teams erhielten Preisgelder in Höhe von Tausenden von Euro für ihre ausgewählten Wohltätigkeitsorganisationen. Das Siegerteam, Crosshaven RNLI, erwirtschaftete zusammen mit Spendengeldern, die beim Ladies‘ Day Lunch bei der Volvo Cork Week gesammelt wurden, über 20.000 Euro für RNLI Irland.

Der Crosshaven RNLI gewann den Beaufort Cup 2022 auf Annemarie Fegan und Denis Murphys Grand Soleil 40 Nieulargo. Obwohl Nieulargo im Fastnet Race Line-Ehrungen erhielt, korrigierte er sich nach der Korrektur des IRC-Gleichstands auf den vierten Platz. Vier Siege an der Küste gaben dem Team jedoch den Sieg für die Serie. Zweiter ist das Team der britischen Royal Navy, das mit der J/109 Jolly Jack Tar fährt und von David Warwick geleitet wird. An dritter Stelle der Serie steht das US Marines Team mit Skipper Peter Quinn auf der First 40.7 Escapado. Das Defence Force Ireland-Team von Tom Roche auf Salona 45 Meridian ist Vierter. Eine besondere Erwähnung geht an das britische Armeeteam, das das Fastnet Race in Trojan mit einem Royal Engineers-Team mit Skipper Rob Duke gewonnen hat.

„Es ist wunderbar, dass die Teams aus Irland, Amerika und Großbritannien alle zusammen beim Beaufort Cup fahren“, lächelte Dennis Murphy. „Wir können das RNLI-Rettungsboot des Royal Cork Yacht Club tatsächlich sehen und freuen uns sehr über diesen Gewinn, es ist eine fantastische Veranstaltung.“

Der irische Verteidigungsminister Simon Coveney trat dieses Jahr wieder mit dem Team der Irish Defence Forces auf Meridian an. „Wir haben den Beaufort Cup vor acht Jahren ins Leben gerufen; Die Idee war, Menschen in Uniform zusammenzubringen. Teams zusammenbringen und Freundschaften durch Segeln und Wettkämpfe aufbauen. Es war ein großer Erfolg und wir wollen es international weiter ausbauen.“

Coastal IRC Class

Eine riesige Auswahl von 21 Booten konkurrierten unter IRC für die Coastal Class und genossen fünf lange Rennen mit Kursen innerhalb und außerhalb von Cork Harbour. Jedes Rennen wurde von einem anderen Boot gewonnen, Peter Dunlop & Victoria Cox gewannen mit einem Team des Port St. Charles SC das letzte Rennen der Serie und gewannen die IRC Coastal Class. Jamie McWilliams Ker40+ Signal 8, der den Royal Hong Kong YC vertrat, hatte die meiste Zeit der Regatta geführt, wurde aber Zweiter. Robert Rendells Grand Soleil 44 Samatom von Howth YC ist Dritter, nachdem er eine starke Herausforderung von Michael O’Donnells J/121 Darkwood abgewehrt hatte.

„Wir sind 2010 bei der Cork Week vom Mast gegangen, also ist es so schön, zurückzukommen und so viel Spaß zu haben“, kommentierte Vicky Cox von Mojito. „Wir haben dieses Jahr gegen die großen Jungs angetreten, und das ist ein großartiger Sieg, eine großartige Möglichkeit, an diesem Wochenende meinen Geburtstag zu feiern!“

IRC One

17 Hochleistungs-Racer-Cruiser hatten acht Rennen auf einer Mischung aus längeren Round-the-Cans-Kursen und kürzeren technischen Luv-Lee-Rennstrecken. Am zweiten Tag der Volvo Cork Week war der britische J/112 Happy Daize nicht einmal unter den ersten drei. Vier Kugeln und eine zweite brachten das Team jedoch an die Spitze der Rangliste. James Chalmers und sein Knight Build-Team, das Happy Daize fährt, werden heute Abend auf der Tanzfläche einige Formen schneiden! Louise Makin und Chris Jones‘ J/111 Journeymaker II vom Royal Southern YC wurden Zweite. Nick Burns Royal Hong Kong Team Racing Mills 39 Zero II erzielte am letzten Tag seinen zweiten Rennsieg und sicherte sich den letzten Podiumsplatz.

„Das ist erstaunlich, um ehrlich zu sein“, kommentierte James Chalmers, Skipper von Happy Daize. „Diese Veranstaltung stand schon seit meiner Kindheit in meinem Kalender, daher war es einfach umwerfend, hierher zu kommen. Das Team hat sich so gut geschlagen, und unser Taktiker musste in der leichten Luft mutig sein und schwierige Entscheidungen treffen. Das Beste am Boot ist, dass es bei allen Bedingungen gut und bei anderen ausgezeichnet ist, und diese Woche hatten wir sehr viel Glück mit dem Wetter.“

IRC Zwei

16er-Teams hatten an den fünf Tagen Kurse in Luv, Lee und um die Cans. Klassenmeister ist John Mayburys J/109 Joker 2 mit einem Team des Royal Irish YC. Joker 2 erzielte in zehn Rennen vier Rennsiege und neun Podestplätze. Zweiter ist Pat Kellys J/109 Storm mit einem Team von Howth YC & Rush SC. Dritter ist Barry Cunninghams J/109 Chimaera mit seinem Royal Irish Team.

„Wir sind absolut begeistert, wir hatten die ganze Woche Spaß“, kommentierte John Maybury von Joker. „Ich könnte von meinem Team nicht mehr verlangen, sie waren brillant, jeder hat seinen Beitrag geleistet. Das Wetter war fantastisch, die Konkurrenz war hart, dies war eine absolut denkwürdige Regatta. Vielen Dank an die Organisatoren.“

IRC Three

21-Teams genossen neun Wettfahrten auf Luv-Lee und rund um die Cans-Kurse. Sam Laidlaws Quarter Tonner BLT von der Royal Yacht Squadron Cowes erzielte sieben von zehn Rennsiegen, um den Klassentitel zu erringen. Das Jugendteam von Marcus Ryan, das J/24 HeadCase fährt, ist Zweiter, nur fünf Punkte vor Fiona Youngs Royal Cork Albin Express North Star.

Classic Class

Die Classics der Volvo Cork Week waren jeden Tag ein großartiges Spektakel, das im malerischen Hafen von Cork lief. Fünf Rennen wurden für neun wunderschöne Boote mit herrlichen Ausblicken in White Bay und entlang des Holy Ground außerhalb von Cobh Town organisiert. Das Podium wurde von Booten aus Frankreich, Irland und Wales gefüllt. JJ Ollus französischer Klassiker Bilou-Belle aus dem Atlantic YC hat die Classic Class mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Patrick Dorgans Cork Harbor One Design Elsie gewonnen. Dritter ist die Welsh S&S 34 Bendigedig von Dafydd Hughes, die auch die Prince of Wales 300th Anniversary Trophy gewann.

„Ich war schon zweimal hier, dachte mir, warum nicht zurückkommen und feiern und sehen, wie wir vorankommen, und die Prince of Wales Trophy geht nach Wales!“ kommentierte Dafydd Hughes. „Wenn es die Wetterbedingungen zulassen, werde ich bei der Global Solo Challenge 2023 in Bendigedig um die Welt fahren. ”

Dragon Class

A Blaze of Dragons fuhr bei der Volvo Cork Week mit Teilnehmern aus Kinsale YC, Royal St. George YC, Royal Irish YC und Glandore Harbor YC. Die Rennen wurden auf dem Windward Leeward Course vor Roaches Point abgehalten. Cameron Goods Little Fella aus Kinsale YC erzielte drei Rennsiege bei einer Vielzahl von Bedingungen, um die Drachenklasse zu gewinnen. Peter Bowrings Phantom von der Royal St. George führte nach dem zweiten Tag, beendete die sechs Rennserien aber als Zweiter. Daniel Murphys Whisper von Kinsale YC ist Dritter, nur einen Punkt hinter Phantom.

Nicht-Spinnaker-Klassen Echo 1 und Echo 2

25 Teams traten in zwei Klassen unter dem progressiven Echo-Handicap-System an, wobei sich die Wertung von Tag zu Tag entsprechend den vorherigen Ergebnissen änderte. In Ringabella Bay und Cork Harbour wurden Kurse organisiert, die speziell für Weißsegelrennen konzipiert wurden. Das Schöne an den Nicht-Spinnaker-Klassen ist, dass Boote keine riesige Crew zum Rennen benötigen, und es ist eine wunderbare Möglichkeit, neue Segler an den Rennsport heranzuführen. Die kombinierten Nicht-Spinnaker-Klassen kamen von Royal Cork YC, Kinsale YC, Waterford Harbor SC, National YC, Irish Naval Service und Whitehaven im Lake District, Großbritannien.

In Echo 1 gewann Anthony Scannells Hanse 370 Hansemer aus Kinsale YC das letzte Rennen mit einem einzigen Punkt Vorsprung vor Batt & Helen O’Learys Sun Odyssey 36 Sweet Dreams aus Royal Cork YC. Sun Odyssey 36 von Paul O’Shea ist Dritter, wiederum mit einem Punkt Vorsprung. Nur vier Punkte trennten die sechs besten Teams nach Echo-Zeitkorrektur.

In Echo 2 ist John Twomeys Blazer 23 Shilleagh, entworfen von Bruce Kirby, Klassenmeister. Zweiter mit nur zwei Punkten Vorsprung ist Clodagh O’Donovan First 35 Roaring Forties aus dem Royal Cork. Auf dem dritten Platz liegt Kieran O’Brien von Royal Cork, der mit seinem MG 335 Magnet fährt. Nur fünf Punkte trennten die Top 5 der Klasse nach fünf Rennen.

John Twomey ist ein irischer paralympischer Segler und hat Irland bei 11 aufeinanderfolgenden paralympischen Spielen vertreten, dabei drei Medaillen gewonnen und ist der Präsident von Irish Sailing:

„Segeln ist zurück, läuft und Covid ist vorbei“, kommentierte John Twomey. „Es ist großartig, so viele Boote und Menschen auf der Cork Week zu sehen, das irische Segeln ist auf dem Vormarsch.“

Weitere Einzelheiten und Informationen zur Volvo Cork Week finden Sie unter: www.corkweek.ie