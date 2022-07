Video Youth Sailing World Championship Den Haag 4. Tag

Es gibt ein paar außer Kontrolle geratene Spitzenreiter in gelben Trikots, die heute Nachmittag wahrscheinlich Gold gewinnen werden, aber bei anderen Veranstaltungen gibt es alles zu gewinnen. Im Fall der iQFOiLs versuchen die Foiling-Windsurfer, ihren Zeitplan aufzuholen. Die Aussicht auf 10 Rennen bietet eine große Chance für einige große Schritte auf dem Podium.

Die Vorhersage ist, dass die Brise von kaum einem Hauch heute Morgen auf starken Wind bis heute Nachmittag ansteigen wird. Bei einer Frist von 1500 Stunden für den Rennsport kommt es jedoch darauf an, wie schnell die gute Brise in Scheveningen eintrifft. Von mageren 4 bis 6 Knoten um 10:00 Uhr baut es sich bis zum Mittag auf 5 bis 8 Knoten auf. Um 14:00 Uhr soll er auf interessantere 7 bis 10 Knoten gestiegen sein, während er sich die ganze Zeit von Nordosten heute Morgen auf Nordwesten am späten Nachmittag drehte.

Die Strömung hat in dieser Woche eine große Rolle im Wettbewerb gespielt, wobei das Risiko, früh über die Startlinie geschoben zu werden, und die Verkehrsstaus an der Lee-Marke zwei Merkmale sind, die ein großes Potenzial für Gewinn oder Verlust auf der Rennstrecke bieten.

Es gibt fünf Kursbereiche, wobei die Rennen um 11:00 Uhr beginnen:

Kurs A – ab 1200 Stunden, je 10 Rennen für Windsurfing Male und Female (Youth iQFOiL)

Kurs B – um 11.00 Uhr zwei Wettfahrten für männliche Skiff (29er), dann um 12.30 Uhr zwei Wettfahrten für weibliche Skiff

Kurs C – um 11:00 Uhr jeweils zwei Wettfahrten für männliche und weibliche Ein-Personen-Jolle (ILCA-Klasse 6), dann um 13:30 Uhr zwei Wettfahrten für gemischte Mehrrumpfboote (Nacra 15-Klasse)

Kurs D – um 11.00 Uhr ein Rennen für die männliche/gemischte 420er-Flotte und um 12.30 Uhr ein Rennen für die weibliche 420er-Flotte

Kurs E – um 12.00 Uhr, jeweils vier Rennen für Kiteboarding Male und Female (Formula Kite)

geschrieben von Andy Rice, Eventreporter für World Sailing