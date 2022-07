Nachdem er vier Vendée Globes gestartet und zwei davon beendet hat, einmal auf dem Podium als Dritter, einmal nach einem zweiten Start mit neun Tagen Verspätung, könnte man meinen, dass Jérémie Beyou genug getan hat. Aber nicht so.

Der 46-jährige Skipper aus dem nordwestfranzösischen Finistère ist mit der IMOCA-Klasse und der Vendée Globe noch lange nicht am Ende und steigt jeden Morgen mit dem Ziel aus dem Bett, endlich ein Rennen zu gewinnen, das ihm bisher verfehlt wurde .

In ein paar Tagen wird er sein neues IMOCA, Charal 2, zu Wasser lassen – dieses Mal vom Vorstand von Sam Manuard mit seinem charakteristischen Scow-Bug – und das Ziel für dieses Boot ist kristallklar, wie Beyou der Klasse sagte, als er gefragt wurde, was es sei treibt ihn an.

„Zurück zur Vendée Globe und sie gewinnen“, sagte der Mann, der mit Recht dafür gelobt wurde, wie er beim letzten Mal als 13. ins Ziel kam, nachdem er als einer der Favoriten gestartet war. „Das ist es, was mich antreibt, und ich denke, ich habe die Fähigkeit, es zu tun, und das Team, um es zu tun, und ich habe wirklich eine wirklich starke Motivation, das war’s.“

Aber könnte dies sein letzter neuer IMOCA sein? „Das ist die große Frage“, antwortete der dreimalige Figaro-Sieger und Sieger des Volvo Ocean Race und dachte lachend über seine Antwort nach. „Ich kann Ihnen sagen, dass ich mich für das nächste Mal voll konzentrieren kann; für 2028 bin ich mir nicht sicher. Ich werde es dir nach dem nächsten sagen. Aber ich bin immer noch sehr leidenschaftlich bei dem, was ich tue, und ich habe eine echte Chance. Jeden Tag wache ich auf und komme zur Werft oder ins Konstruktionsbüro und erkenne die Gelegenheit, die ich habe, also möchte man nie, dass es aufhört.“

Dieser neue IMOCA ist faszinierend, weil Beyou und sein Team früh im Zyklus wieder gebaut haben, sich aber von VPLP, das sie für Charal 1 – den ersten der neuen Foiler-Generation 2020 – verwendet haben, zurückgezogen und stattdessen Manuard gewählt haben. Dies war eine Entscheidung, die teilweise auf einer Bewertung von Manuards erstem IMOCA-Projekt basierte, das ursprünglich als L’Occitane En Provence (jetzt Bureau Vallée) gestartet wurde und Beyou mit seiner absoluten Geschwindigkeit beeindruckte. Aber auch auf die Bereitschaft von Manuard, mit dem Designteam von Charal zusammenzuarbeiten.

Beyou ist ziemlich offen über die Tatsache, dass die Beziehung zwischen Guillaume Verdier und der Designgruppe von MerConcept, die ein neues Boot für Charlie Dalin, Beyous Hauptkonkurrenten an der Spitze der Klasse, produzieren, ein Beispiel war, dem er folgen wollte. „Ich denke, das ist eine der großen Stärken von APIVIA und MerConcept“ , sagte er.

„Sie haben alles im Team. Sie arbeiten mit Guillaume Verdier zusammen, aber ich denke, Guillaume lässt das Team viel davon machen. Er liefert die Ideen und dann setzt das Designteam von MerConcept es um. So versuchen wir, mit Sam zusammenzuarbeiten. Er hat viel Erfahrung und ist von einigen Designideen überzeugt, aber irgendwann ist es das Team innerhalb von Charal, das die Dinge in die Tat umsetzt, also haben wir uns geändert.“

© Eloi Stichelbaut – polaRYSE / Charal

Beyou weist darauf hin, dass Designteams an der Spitze der IMOCA-Welt nicht nur alle vier Jahre ihre Arbeit erledigen und dann mit dem Hintergrund verschwinden; Sie sollten idealerweise ein Kernbestandteil eines Segelteams sein, um die kontinuierliche Entwicklung eines Bootes während seines frühen Rennlebens voranzutreiben. Im letzten Zyklus waren die Überarbeitungen und Verbesserungen an Charal 1 unerbittlich, mit Modifikationen an fast jedem Aspekt des Bootes – Rumpfform, Ruder, Kiel, Flügel, Ballast, Decksbeschläge und Segel. „Evolution ist ein kontinuierlicher und permanenter Prozess“ , sagte er. „Das ist ein zentraler Punkt in der Denkweise unseres Sponsors Charal bei seiner Arbeit in der Fleischwarenindustrie, und sie wollten etwas Ähnliches mit uns machen, also arbeiten wir auch so.“

Beyou hat den Appetit nicht verloren, Änderungen an seinem neuen Boot vorzunehmen, falls dies erforderlich sein sollte, aber er hofft, dass sie die Rumpfform mehr oder weniger richtig hinbekommen haben. „Dieses Mal, mit all den Daten, die wir haben, und all der Erfahrung, die wir haben, denke ich, dass wir bezüglich der Rumpfform nichts mehr zu tun haben werden“ , sagte er. „Aber wir wissen, dass wir bei Ballastvolumen, Zwiebelgewicht, Segeln und Anhängen usw. Änderungen vornehmen müssen.“

© Maxime Horlaville/polaRYSE/Charal

Das neue Boot basiert auf einer umfassenden Analyse von Charal 1 und L’Occitane en Provence mit dem Ziel, eine schnelle, stabile und effiziente Rumpfform zu schaffen, die bei starken Bedingungen vor dem Wind beherrschbar ist, als die letzte Generation von IMOCAs dazu neigte, dagegen zu stoßen die Wellen und Stall. „Mit Sicherheit war L’Occitane viel besser für die Vendée Globe geeignet, um in großer See mit dem Wind zu fahren“, sagte Beyou. „Also ja, das war Teil des Designs. Wir haben alles zwischen den beiden Booten verglichen … und Sam hatte die Intelligenz zu sagen, dass er, obwohl er von der Art des Rumpfes, den wir für die Vendée Globe brauchten, überzeugt war, auch gerne eine andere Rumpfform in Betracht zog.

„Also haben wir beide Konzepte studiert“ , fuhr er fort, „und am Ende wussten wir, dass wir etwas mit einer Art Scow-Bogen brauchten, etwas mit mehr aufrichtendem Moment als Charal 1, aber wir brauchten das Gesamtpaket, um nicht zu viel hineinzuziehen das Wasser. Der Rumpf ist also nicht groß – ich denke, es ist das am wenigsten breite IMOCA, das jemals entworfen wurde, und das Boot ist ziemlich wie L’Occitane en Provence.“

Das Cockpit basiert ebenfalls auf dem früheren Manuard IMOCA, hat aber detaillierte Änderungen, um das Leben eines Solo-Skippers zu verbessern. „Ich hatte die Gelegenheit, das Boot von Armel Tripon (dem ehemaligen L’Occitane-Skipper) zu besuchen“, erklärte Beyou. „Das Cockpit war wirklich schön und man hat eine großartige Sicht auf alles, was an Deck passiert. Das Cockpit ist im Allgemeinen das gleiche, aber wir haben auch neue Details dazu. Wir haben viel daran gearbeitet, die Segel leichter trimmen zu können, also haben wir mehr Winden auf Charal 2 als auf Charal 1 und mehr Hydraulik. Und bei den Anhängen war die Idee genau die gleiche wie bei der Rumpfform – ein Boot zu haben, das geradeaus fährt und stabil ist – also haben wir uns alle Mühe gegeben.“

© Eloi Stichelbaut – polaRYSE / Charal

Das neue Boot wird im September bei der Défi Azimut-Lorient Agglomération debütieren und dann im November sein erstes großes Rennen auf der Route du Rhum-Destination Guadeloupe bestreiten. Zu den Konkurrenten in diesem Wettbewerb gehören nicht nur die alte Apivia und die Bureau Vallée in den Händen von Louis Burton, sondern auch neue Boote wie die PRB von Kevin Escoffier, die V And B-Monbana-Mayenne von Maxime Sorel, die Malizia-SeaExplorer von Boris Herrmann und die von Yannick Bestaven Maître CoQ, Sam Davies‘ neue Schwesternschaft von L’Occitane, Initiatives-Coeur und Paul Meilhats Biotherm.

Beyou glaubt, dass der nächste Gewinner des Vendée Globe in den Jahren 2024-’25 von dieser neuesten Generation von Foilern kommen wird, aber er setzt sein Haus nicht darauf. „Ich bin mir sicher, aber beim letzten Mal war ich mir ziemlich sicher, also setzen Sie bitte kein Geld darauf“ , sagte er. „Aber das ist Yachtrennen und das Wetter ist bei allem der entscheidende Faktor, also ist es schwer zu sagen. Wir können sehen, dass ältere Boote, die ihre Foils wechseln, wirklich gut laufen, daher ist es schwieriger zu sagen. Aber ich denke, das Boot, das es gewinnen wird, und der Skipper, der es gewinnen wird, werden vorher eine Menge Arbeit geleistet haben.“

Ed Gorman