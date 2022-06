Vendee Arctic Start heute 17:00 Uhr !

ALLES, WAS SIE ÜBER DAS RENNEN VENDÉE ARCTIQUE – LES SABLES D’OLONNE WISSEN MÜSSEN Der Grund für das Rennen, der Rekord, die Strecke und wer tritt an? Hier ist eine kurze Anleitung zum zweiten Rennen Vendée Arctique – Les Sables d’Olonne, das nächsten Sonntag, den 12. Juni, um 17:00 Uhr Ortszeit in Les Sables d’Olonne beginnt. DAS RENNEN Der Beginn dieser zweiten Ausgabe der Vendée Arctique – Les Sables d’Olonne ist am Sonntag, den 12. Juni um 17:00 Uhr Ortszeit. Dann machen sich 25 Alleinsegler auf den Weg zu einem etwa 3.500 Seemeilen langen Kurs. Während die Vendée Globe über den Äquator nach Süden fährt, steuern die Solo-Skipper bei dieser Regatta nach Norden in Richtung des Polarkreises. Sie werden dann je nach Wetteraussichten zur Startzeit im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn um den Norden Islands herumfahren. Die Kursentscheidung fällt spätestens am Morgen des Samstags, 11. Juni. Das Rennen wird jetzt von SAEM Vendée organisiert, die auch die New York Vendée – Les Sables d’Olonne, die im Frühjahr 2024 stattfindet, und die Vendée Globe organisiert. In Wahrheit wurde die Vendée Arctique – Les Sables d’Olonne aus der Gesundheitskrise geboren und ursprünglich von der IMOCA-Klasse geleitet. Als zwei wichtige Transatlantik-Rennen unmittelbar vor der Vendée Globe 2020-2021 wegen der Gesundheitskrise abgesagt werden mussten, drohten den Skippern die harten Rennmeilen auf dem Ozean zu fehlen, die sie zum Testen und Beweisen der Zuverlässigkeit ihrer Boote benötigen und eigene Präparate testen. So entstand die Idee, erstmals für die IMOCA-Klasse in hohe nördliche Breiten zu fahren. Die erste Ausgabe erwies sich als eine große sportliche Herausforderung für die Skipper und wurde auch von Rennfans allgemein angenommen, sodass sie zu einem festen Bestandteil des IMOCA-Kalenders geworden ist, aber von der SAEM Vendée durchgeführt wird. Und jetzt ist es eine großartige Ergänzung des touristischen Angebots im Sommer in der Region Vendée. DIE BOOTE Nur Boote, die in der Klasse der IMOCA Globe Series angemeldet sind, dürfen an der Vendée Arctique – Les Sables d’Olonne teilnehmen, d. h. IMOCA-Rennfahrer können dies nicht als einzelnes, eigenständiges Rennen tun, sondern müssen in die Serie aufgenommen werden die primär erforderliche Qualifikationsserie, um den Eintritt in die Vendée Globe zu gewährleisten. Bei den Booten handelt es sich um 18,28 m lange Entwicklungs-Einrümpfer, die so gebaut wurden, dass sie einer Reihe einfacher „offener“ Regeln entsprechen, die nur bestimmte Parameter wie Länge, Breite(n), Tiefgang sowie kürzlich eingeführte Kielsysteme und Rigg mit einem Design einschränken . Sie können mit Folien ausgestattet werden. EIN WIRKLICH HARTER, UNENDLICHER TEST Mit einer theoretischen Kurslänge von 3.500 Seemeilen (6.482 km) ist die Vendée Arctique normalerweise eine ähnliche Distanz wie die vierjährliche Route du Rhum Destination Guadeloupe Transat, aber „The Rhum“ rast nach Süden in regelmäßige Passatwinde, die es den Skippern ermöglichen, schnell zu segeln festgelegten Rhythmus. Im Gegensatz dazu klettert die Vendée Arctique durch und/oder um die starken, wechselhaften Winde der nordatlantischen Tiefdruckgebiete in zunehmend kalte, unbeständige, feindliche Winde und Meere. Und wenn wir nach Les Sables d’Olonne zurückkehren, blockieren oft Hochdrucksysteme mit leichten Winden im Golf von Biskaya, wie es beim letzten Mal der Fall war, was bedeutet, dass das Rennen nicht vorbei ist, bis die Ziellinie überquert ist und die Plätze auf den letzten Kilometern gewechselt werden können Vendée-Ziellinie. Das Rennen wird voraussichtlich zwischen 10 und 12 Tage dauern, abhängig von den Wetter- und Seebedingungen. Daher ist es extrem intensiv und sehr ermüdend, da die Route durch die Geografie Nordeuropas und der Arktis eingeschränkt ist. Strategische Möglichkeiten sind begrenzt und die Wettersysteme vergehen schnell und oft. Wetterberater für die Vendée Arctique – Les Sables d’Olonne, Christian Dumard erklärt: „Beim Anstieg nach Island gibt es einen Korridor, in dem die Depressionen aus Neufundland und den Vereinigten Staaten kommen. Sie werden nach Norden zurückgedrängt und zirkulieren in Richtung Westen oder östlich von Island. Sie müssen diese Senken überqueren, und der Schlüssel liegt darin, die besten Momente für die Überquerung auszuwählen. Es ist komplex, weil sie sich ziemlich schnell bewegen und daher wachsam sein müssen. Das wird für Rennfahrer interessant und fesselnd sein, aber Das bedeutet wahnsinnig viel Arbeit an Bord mit vielen, vielen Manövern, Segelwechseln und viel Navigationsarbeit.“ NÄHER AN EINEM POL ALS DER VENDÉE GLOBE Indem sie in den Norden Islands aufbrechen, betreten die Skipper ein völlig neues Territorium, eine neue Welt voller Abenteuer in Gewässern, in die sich die IMOCA-Flotte noch nie gewagt hat. Und die Arktische Sperrzone (AEZ) ist aus Sicherheitsgründen eine Sperrzone und die polarste (am nächsten an einem Pol) aller Zeiten. Die Grenzlinie im Norden liegt bei 69°45,00 N. Der Polarkreis liegt bei 66°30 N. Denken Sie daran, dass der nördlichste Punkt Islands bei 66°46 N liegt. Im Süden auf der Vendée Globe erstreckt sich der antarktische Kontinent bis 63°23 S und die antarktische Sperrzone der wurde auf 59°30 S festgelegt, und so steigt diese Rasse nach Norden höher an, dass die Skipper in der Vendée Globe nach Süden zugelassen werden. Im Vergleich dazu entspricht die südliche Skippergrenze in der Vendée Globe auf dieser Rennstrecke der Nordspitze Schottlands. QUALIFIZIERUNG Die Vendée Arctique – Les Sables d’Olonne ist das erste Qualifikationsrennen für die Vendée Globe 2024. Bei vier weiteren Rennen können sich Kandidaten für die Vendée Globe qualifizieren: die Route du Rhum-Destination Guadeloupe (November 2022), das Solo-Rückkehrrennen von die Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre (November 2023), die Transat CIC Brest Vereinigte Staaten (Mai 2024) und die New York – Vendée (Juli 2024). Darüber hinaus zielen die Kandidaten für die Vendée Globe 2024 darauf ab, Rennmeilen zu sammeln. Dieses Auswahlkriterium wird berücksichtigt, wenn mehr als 40 Alleinsegler ihre Vendée Globe-Registrierungsdatei ausfüllen. DIE 25 SKIPPER, FRANZÖSISCH, SOFERN NICHT ANGEGEBEN Fabrice Amedeo (Nexans – Art & Fenêtres) ; Romain Attanasio (Fortinet – Best Western); Eric Bellion (COMMEUNSEULHOMME POWERED BY ALTAVIA) ; Jérémie Beyou (Charal) ; Arnaud Boissières (LA MIE CÂLINE) ; Louis Burton (Büro Vallée); Conrad Colman (Stell dir vor) ; Antoine Cornic (EBAC Literie) ; Manuel Cousin (Groupe SÉTIN) ; Charlie Dalin (Apivia) ; Louis Duc (Fives – Lantana Environnement) ; Benjamin Dutreux (Guyot Environnement – ​​Wasserfamilie) ; Benjamin Ferré (Monnoyeur – Duo For A Job) ; Pip Hare (Medaillon); Isabelle Joschke (MACSF) ; Nicolas Lunven (Banque Populaire) ; Sébastien Marsset (Cap Agir Ensemble #sponsorsBienvenus) ; Giancarlo Pedote (Prysmische Gruppe); Alan Roura (Hublot) ; Thomas Ruyant (LinkedOut) ; Damien Seguin (Gruppe APICIL) ; Kojiro Shiraishi (DMG MORI GLOBAL ONE); Guirec Soudée (Freelance.com) ; Denis van Weynbergh (Laboratoires de Biarritz) ; Szalbocs Weöres (SZABI Racing) JÉRÉMIE BEYOU GEWINNER 2020 Der französische Skipper Jérémie Beyou gewann die erste Ausgabe der Vendée Arctique – Les Sables d’Olonne im Frühsommer 2020. Auf einer Strecke von 2.807 theoretischen Meilen, die die Flotte in den Südwesten Islands führte, war der Skipper von Charal der Schnellste und gewann 10d 5h 14′ 08“. Charlie Dalin (Apivia) und Thomas Ruyant (LinkedOut) komplettierten das Podium. Service de Presse Vendée Arctique – media@vendeearctique.fr