USA Team Capsize vor dem großen Finale im Training mit Big Wave Surfing Legende Kai Lenny Onboard

„[Kai] war der perfekte Typ für eine Situation wie diese“, sagte Spithill. „Als ich zu Kai zurückblickte, um ihn zu fragen, ob alles in Ordnung sei, versuchte er, seine GoPro einzustellen, um die perfekte Aufnahme zu machen.“

Nach Systemüberprüfungen über Nacht wird das Team voraussichtlich am Dienstag das Training in Vorbereitung auf das Saisonfinale an diesem Wochenende wieder aufnehmen, wo es auf der zuschauerfreundlichen Rennbahn von San Francisco Bay in unmittelbarer Nähe von Marina Green Rennen fahren wird.

Das USA Team ist eines von zwei Teams, die sich bereits einen Platz im Grand Final-Rennen am Sonntag gesichert haben, bei dem sie gegen das australische Team und ein noch zu benennendes drittes Team um den Meistertitel der Saison antreten werden . Begrenzte Tickets für Premium-Besichtigungen an Land in der Nähe von Marina Green oder Erlebnisse auf dem Wasser, um die aufregende Action in der Bucht von San Francisco zwischen der legendären Golden Gate Bridge und der Insel Alcatraz zu sehen.

Das Rennen beginnt am Samstag und Sonntag um 14 Uhr.