Unipol Gruppe neuer Sponsor von Luna Rossa Prada Pirelli

Luna Rossa Prada Pirelli heißt die Unipol Group als offiziellen Sponsor des Teams willkommen. Die italienische Finanzholdinggesellschaft machte die Partnerschaft am 13. Oktober 2022 offiziell, zeitgleich mit der Markteinführung des Luna Rossa-Prototyps, und wird für die Dauer des 37. America’s Cup-Events, das 2024 in Barcelona, ​​Spanien, stattfinden wird, an der Seite des Herausforderers bleiben.

„Die Unipol Group als offiziellen Sponsor an unserer Seite zu haben, ist eine große Anerkennung für uns“, sagte Max Sirena , Team Director und Skipper von Luna Rossa Prada Pirelli. „Genau wie Luna Rossa Prada Pirelli ist die Unipol-Gruppe ein wichtiges italienisches Unternehmen, das seine Führungsposition in der Welt etabliert hat und zu einem Botschafter von Werten, Strategien und Leistungen geworden ist, die perfekt zu denen unseres Teams und unserer sportlichen Herausforderung passen. Wir sind stolz darauf, dass eine der angesehensten Marken des Made in Italy unsere menschliche und sportliche Mission teilt, und wir freuen uns, sie an Bord begrüßen zu dürfen.“

Im Rahmen der Partnerschaft wird Unipol dem Team auch als Versicherungspartner sein technisches und innovatives Know-how zur Verfügung stellen.

Vereint durch ihren hochinnovativen und technologischen Ansatz und die Fähigkeit, sich zusammenzuschließen, um Herausforderungen mit Strenge und Leidenschaft zu begegnen, teilen die beiden Marken auch eine Sensibilität für Umweltfragen – die Luna Rossa Prada Pirelli durch verschiedene Initiativen zum Schutz der Umwelt verfolgt Ozeane. Mit ihrem starken Fokus auf den Nachwuchs betrachten beide Marken junge Talente als wertvolle Ressource, die es zu fördern und in ihrem Wachstumsprozess zu unterstützen gilt.