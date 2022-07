Travemünder Woche 2022 Feines Festival mit Meerblick

Festivalprogramm der 133. Travemünder Woche Mittwoch, 27. Juli

12:00 Uhr, Travepromenade: Volksbank Rotspon Cup von Bürgermeister Jan Lindenau gegen Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack

17:00 Uhr, Travepromenade: Trave Races der Formula 16

17.00 Uhr, Stadtwerke Lübeck Bühne an der Nordermole: Lübecker Shantychor Möwenschiet

19:15 Uhr, Stadtwerke Lübeck Bühne an der Nordermole: Rudolf Rock & die Schocker

19:30 Uhr, Bühne an der Sailors Bay auf dem Priwall: Jasmin Antic & Support

20:00 Uhr, Travepromenade: Illumination der Viermastbark Passat

20:30 Uhr, Ballsaal Atlantic Grand Hotel: Cubana Classica



Donnerstag, 28. Juli

17:00 Uhr, Travepromenade: Trave Races der Hobie 16

19:00 Uhr, Stadtwerke Lübeck Bühne an der Nordermole: Falk

19:30 Uhr, Bühne an der Sailors Bay auf dem Priwall: Bay Band goes Sax

20:00 Uhr, Travepromenade: Illumination der Viermastbark Passat

20:15 Uhr, Stadtwerke Lübeck Bühne an der Nordermole: Odeville

20:30 Uhr, Ballsaal Atlantic Grand Hotel: Serenata Brasileira



Freitag, 29. Juli

17:00 Uhr, Travepromenade: Trave Races der Yngling

18:30 Uhr, Stadtwerke Lübeck Bühne an der Nordermole: James Sunburst & Randy Rich

19:30 Uhr, Bühne an der Sailors Bay auf dem Priwall: Bay Band

20:00 Uhr, Stadtwerke Lübeck Bühne an der Nordermole: Rockhouse Brothers

20:00 Uhr, Travepromenade: Illumination der Viermastbark Passat

20:30 Uhr, Ballsaal Atlantic Grand Hotel: Brahms in Brazil



Samstag, 30. Juli

15:00 Uhr, Stadtwerke Lübeck Bühne an der Nordermole: Igor Landy

17:00 Uhr, Stadtwerke Lübeck Bühne an der Nordermole: David Pfeffer

17:00 Uhr, Travepromenade: Trave Races der Formula 18

19:30 Uhr, Bühne an der Sailors Bay auf dem Priwall: Bay Band & Ron Seidler

20:00 Uhr, Travepromenade: Illumination der Viermastbark Passat

20:30 Uhr, Ballsaal Atlantic Grand Hotel: Leinen los nach Lateinamerika

20:30 Uhr, Stadtwerke Lübeck Bühne an der Nordermole: Kuult



Sonntag, 31. Juli

13:30 Uhr, Stadtwerke Lübeck Bühne an der Nordermole: Aurel

17:00 Uhr, Stadtwerke Lübeck Bühne an der Nordermole: JP King

20:00 Uhr, Stadtwerke Lübeck Bühne an der Nordermole: Paulsen

20:00 Uhr, Travepromenade: Illumination der Viermastbark Passat

22:45 Uhr, Nordermole: Abschlussfeuerwerk