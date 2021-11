Transat Jacques Vabre: Video 4 Kurse IMOCA, Ultim, Ocean Fifty, Class40

4 KURSE AUF DEM WASSER, 3 VERSCHIEDENE KURSE

Das Rennen beginnt bei Sainte-Adresse, nordwestlich von Le Havre. Ein bis zwei Stunden später soll die Flotte die Etretat-Marke erreichen, die als perfekter Aussichtspunkt für die Zuschauer gefeiert wird. Tatsächlich beginnt die Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre immer mit einer Show-Sequenz, bevor sie ablandig aufbricht.

Der erste Abschnitt des Kurses beinhaltet einen gemeinsamen Lehrplan für alle verschiedenen Klassen. Dies beginnt mit der Ausfahrt aus dem Ärmelkanal, entweder durch Jagd auf eine Flugbahn entlang der englischen Küste oder um die Halbinsel Cotentin, je nach Wetterbedingungen. Im Ärmelkanal und an der Nordwestspitze der Bretagne müssen die Skipper vor dem Überfluss an Schiffen auf der Hut sein.

Als nächstes stehen die Verhandlungen über den Golf von Biskaya an, der im November manchmal ein Schauplatz für ziemlich starke Stürme sein kann. Um Kap Finisterre herum werden die Segler den Nordatlantik hinabstürzen, um den Passatwind zu fangen. Hier, im Süden der Kanaren, trennen sich die Wege der drei Kurse.

Die Ocean Fiftys und Imocas werden beide Kurs auf den brasilianischen Archipel von Fernando de Noronha nehmen, in Anspielung auf das historische Ziel des Rennens. Die komplette Strecke entspricht 5.800 Meilen. Diese Boote werden den Äquator zweimal überqueren, was übersetzt zwei Passagen durch die Flaute bedeutet, obwohl die zweite, weiter westlich, weniger gefährlich sein sollte. Die Ocean Fiftys werden voraussichtlich nach 12 bis 15 Tagen auf See als erste in Fort-de-France einlaufen. Inzwischen könnten die Imocas 14 bis 17 Tage dauern.

Der Kurs der Class40 wird mit 4.600 Meilen kürzer sein. Sie müssen die Insel Sal auf den Kapverden nach Steuerbord verlassen, bevor sie ostwärts nach Martinique fahren. Sie müssen weder die Flaute noch den Äquator überwinden, so dass die Class 40-Rennstrecke in 17 bis 22 Tagen abgeschlossen sein sollte.

Schließlich ist die Strecke für die Ultims, die schnellsten Boote auf dem Rundkurs, unweigerlich die längste: 7500 Meilen. Die ausgewiesene Wegpunkt-Runde ist ein weiterer brasilianischer Archipel vor der Küste von Rio de Janeiro: Trindade und Martim Vaz. Auch hier müssen die Crews auf ihren Passagen über den Äquator und durch die Flaute verdoppeln. Es wird geschätzt, dass sie nach 16 bis 17 Tagen fertig sind.

