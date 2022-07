Swan One Design Weltmeisterschaft 2022

ClubSwan 42: Lokale Fans können Nadirs klaren Sieg bejubeln Nachdem sie am letzten Tag ein wenig zu tun hatte, um ihre Führungsposition zu bestätigen, lieferte Pedro Vaquers Nadir stilvoll ab und erzielte ein 1:2-Ergebnis, um die ClubSwan 42-Klasse um klare 12 Punkte zu gewinnen, was den spanischen Fans vor Ort viel Grund zum Jubeln gab . Zurück an Land sagte Vaquer: „Wir sind sehr glücklich. Wir hatten uns auf die Weltmeisterschaften vorbereitet, wir hatten trainiert, und alles hat sehr gut für uns geklappt, obwohl die Zahlen vielleicht nicht zeigen, wie knapp es auf dem Wasser war ! “ Und er fügte hinzu: „Die Bedingungen waren großartig und Valencia war ein sehr guter Ort für Rennen.“ Massimo De Campos Selene-Alifax sicherte sich den zweiten Platz, während ein anderes Boot, das Spanien bei der Regatta vertrat, Jose Maria Meseguers Pez De Abril, mit 2:3 die Register zog, um auf das Podium zu gelangen, und Pit Finis‘ Dralion verdrängte, der die Regatta gestartet hatte letzten Tag auf einem klaren dritten Platz. In der Rangliste der bestplatzierten Nationen bei den Swan One Design Worlds liegen Italien und Deutschland mit jeweils 28 Punkten an der Spitze, dank der Heldentaten von Cuordileone und Drifter Sail sowie Earlybird und Hatari für ihre jeweiligen Länder. Nadir und der ClubSwan 42 Pez De Abril verhalfen Spanien auf den dritten Platz. Nach Abschluss der Rennen trat der Real Club Náutico de Valencia erneut als Gastgeber für die abschließende Preisverleihung bei den Swan One Design Worlds auf. Marisa Arlandis, Präsidentin des Real Club Náutico de Valencia, sagte: „Es war eine Freude, die Flotte von ClubSwan Racing willkommen zu heißen, und ich hoffe, dass alle die außergewöhnlichen Bedingungen, die Valencia und die Einrichtungen unseres Clubs bieten, genossen haben. „Diese Regatta bringt Valencia auf die Landkarte, die fantastische Rennstrecke, die wir hier haben, den Club und die Stadt selbst als Austragungsort für Weltklasse-Sportveranstaltungen. Wir würden gerne in Zukunft einer der Austragungsorte der ClubSwan Racing-Rennstrecke sein. „ Neben der Überreichung der wohlverdienten Tages- und Gesamttrophäen konnten sich die Teilnehmer der Zeremonie auch bei den Verantwortlichen für das großzügige Owners‘ Dinner am Freitagabend bedanken, das mit Blick auf die Ciudad de las Artes y las Ciencias – die Stadt der Künste und Wissenschaften – stattfand bot einen exquisiten Sonnenuntergang und ein inspiriertes Menü mit valencianischen gastronomischen Gerichten sowie eine überraschende Street-Art-Performance von Spiros Zouboulakis und dem NOS-Graffiti-Team. Ebenfalls gedankt wurde der ausgewählten Gruppe von ClubSwan Racing-Partnern und -Lieferanten, nämlich Rolex, dem offiziellen Zeitnehmer, BMW, die während der gesamten Veranstaltung Elektrofahrzeuge als Ersatzfahrzeuge zur Verfügung stellten; die exklusiven Bekleidungsmarken Sease, Randstad und Banor. Die unterstützenden Partner von ClubSwan Racing sind Gottifredi Maffioli, North Sails, Garmin Marine und Quantum Sails und nicht zu vergessen Ferrari Trento, der offizielle Sektpartner. Partner des ClubSwan Racing 2022 One Design Circuit sind: Rolex, BMW, Randstad, Salvatore Ferragamo, Sease, Ferrari Trento, Banor, M&C Saatchi, North Sails, Quantum Sails, Gottifredi Maffioli, Garmin, B&G, Lavazza, Marrevivo. Das Regattamanagement wird durch die elektrischen Markierungen von Mark Set Bot unterstützt. How to follow the racing Click here for Race tracker

Click here Race results The Nations League 2022 26-30 April: Swan Tuscany Challenge

31 May-4 June: Swan Sardinia Challenge

5-9 July: Swan One Design Worlds

1-6 August: Copa del Rey

11-18 September: Rolex Swan Cup

4-8 October: ClubSwan 36 Europeans