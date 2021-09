Star WM 2021: Diego Negri und Frithjof Kleen Star Weltmeister 2021

Rate this post

Es ist unglaublich, ein Traum wird wahr“, kommentierte ein sehr emotionaler Diego Negri, der dreimal Vizeweltmeister der Star Worlds war. „Und heute war ein harter Tag mit Regen und Wolken. Gegen Ende hat der Wind stark nachgelassen, also hatte ich wirklich große Angst, dass es abgesagt würde und es zu viel gewesen wäre, aber zum Glück haben wir es bis ins Ziel geschafft.“

„Es war ein langer Weg bis zu dieser Ziellinie. Heute kommt hier meine gesamte Segelgeschichte zusammen. Ich denke, es war eine harte Meisterschaft, mit einigen Wartezeiten am Anfang und dann zwei langen Rennen pro Tag, um immer den Fokus zu behalten. Aber es ist großartig und es kam zu einem guten Zeitpunkt in meiner Segelkarriere. Ich weiß nicht, was ich diese Woche hätte besser machen können, ich wusste, dass wir etwas Besonderes tun mussten, um die anderen Jungs zu schlagen, Mateusz und Bruno, Xavier und die anderen, und ich denke, Frithjof und ich haben wirklich etwas Besonderes gemacht. Wir haben uns hart darauf vorbereitet, mit Werner Fritz hat uns geholfen, ist so oft mit uns am Gardasee rausgekommen, hat uns immer vertraut und dann danke Folli, die mir dieses unglaublich schöne Mädchen geschenkt hat, ich liebe sie!! Ich habe sie ’21’ genannt, weil sie nach der Pandemie im Jahr 2021 angekommen ist und sie wie beim Blackjack eine Gewinnerin ist. wobei 21 die Gewinnzahl ist. Also wird sie jetzt für immer mein Baby sein. Ein besonderer Dank gilt natürlich meiner Familie, insbesondere meiner Frau, ohne die ich das alles nicht hätte schaffen können. Danke an alle!”