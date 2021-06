Star Class: Star Europameisterschaft 2021 in Split / Kroatien, Hubert Merklebach und Kilian Weise GER sind Vize Europameister geworden !

An einem Tag mit sehr schwachem Wind, der sich so stark von dem unterscheidet, was wir bisher in Split, Kroatien, gesehen haben, erzielte das italienische Duo Enrico Chieffi und Nando Colaninno eine Kugel und einen zweiten Platz, der sie zum Star-Europameister 2021 mit einem Rennen vor sich machte !!

Sie legten ihr Boot heute Morgen sieben Punkte hinter Star Class President Hubert Merklebach und Kilian Weise (GER) ins Wasser, die in der starken Brise nicht aufzuhalten schienen. Die heutigen unterschiedlichen Bedingungen, der stärkere Nordwind zwischen 4 und 6 Knoten, passten nicht gut zu dem deutschen Team, das eine 18 verwarf und eine 12 erzielte. Chieffi/Colaninno hatten einen brillanten Tag mit zwei fantastischen Starts und einem hervorragenden Management der Rennstrecke der schwierigen Rennstrecke war es der perfekte Tag, um ihren ersten Star European Titel zu gewinnen.

„Was für ein tolles Segeln, ich meine, heute Morgen war es so schwierig, leichte Luft ging überall hin, heute Nachmittag war eher eine Meeresbrise, aber wir haben ein gutes Boot und sind sehr gut gefahren, tolle Starts und es war ein großartiger Tag , mehr nicht!!”

„Ich bin ein sehr glücklicher ‚alter‘ Kerl, der diesen Moment wirklich genießt, denn in dieser Phase meines Lebens ist jede gute Sache ein Geschenk, und das ist so ein tolles Geschenk!“ Kommentiert Enrico Chieffi, Star-Weltmeister 1996 in Rio de Janeiro.

Augie Diaz (USA) und Christian Nehammer (AUT) hatten einen weiteren guten gemeinsamen Tag und liegen punktgleich mit Merkelbach Merkelbach/Weise auf dem dritten Platz. Die andere Kugel des Tages ging an Mate Arapov und Ante Sitic (CRO), insgesamt Fünfter, während Lokalmatador Tonci Stipanovic mit Tudor Bilic nach dem Abwurf des ersten Rennens Dritter wurde.

Morgen ist der letzte Tag der Meisterschaft und es ist nur ein Rennen mit einem Start um 13 Uhr Ortszeit geplant. Die Vorhersage ist für einen Tag mit Meeresbrise aus dem Südwesten zwischen 10 und 12 Knoten. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich das Podium entwickeln wird, aber der EM-Titel 2021 ist bereits in den Händen von Enrico Chieffi und Nando Colaninno gesichert.