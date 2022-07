SSL Gold Cup: Südafrika sichert sich ein Platz für die Final Series in Bahrain

Rate this post

Das SSL Team South Africa hatte an Tag 3 der Runde 5 der SSL Gold Cup Qualifying Series einen perfekten Tag, indem es beide Rennen gewann und sich seinen Platz für die Final Series in Bahrain sicherte. Nachdem es in Rennen 2 zweimal den 2. Platz mit einem mutigen Move belegt hatte , ist das SSL Team India, angeführt von Nachhatar Johal, noch am Leben vor dem morgigen Golden Day, an dem Punkte doppelt zählen.

Rennen 4: Südafrika gewinnt, aber Tigers auf der Pirsch

Das SSL Team South Africa übernahm die Kontrolle über Gruppe 7 mit einem weiteren beeindruckenden Sieg in Rennen 4. Das wiedererstarkte SSL Team India hielt seine Hoffnungen mit einer stark verbesserten Leistung auf den 2. Platz aufrecht. Das SSL Team Malaysia beendete ein für sie enttäuschendes Rennen auf dem 3. Platz.

Das SSL-Team Indien wusste, dass es heute um alles geht und ging früh in Führung. Da der malaysische Monsun Mühe hatte, mitzuhalten, wurden die Kampflinien zwischen den Tigers und der südafrikanischen Crew von Ian Ainslie gezogen.

Zur Halbzeit gelang es ‚Ubuntu‘, das SSL Team India zu überholen, aber ihr Vorsprung schien mit nur 6 Zoll fragil zu sein. Die Kurve an Tor 2 sollte sich als entscheidend erweisen, da das SSL Team South Africa und die Tigers jeweils eine andere Seite des Kurses für die dritte Etappe vor dem Wind einschlugen.

Die südafrikanische Strategie wurde bestätigt, als sie den Wind fanden, den sie brauchten, um klar zu sagen und weitere maximale Punkte zu holen.

Rennen 5: Südafrika ist ein Punkt zum Weiterkommen; Indien lebt noch

Das jubelnde SSL-Team Südafrika gewann hintereinander und buchte sein Ticket nach Bahrain. Das SSL Team India überquerte die Ziellinie nach einem umstrittenen Kampf mit dem SSL Team Malaysia als Zweiter.

Bei steigenden Temperaturen blieben die gebieterischen Südafrikaner cool wie Gurken, und ihr vierter Sieg sah von Anfang an nie in Zweifel aus.

Der Traum der Indian Tigers schien im Kaktus zu sein, nachdem eine Kollision mit dem SSL Team Malaysia an der Startlinie die Mannschaft von Nacchhatar Johal dazu zwang, eine Strafe auszuführen. Der Vorfall verursachte jedoch auch Probleme für die Malaysier, da Wasser aus einem kleinen Loch in der Steuerbordseite ihres Bootes in ihren Rumpf sickerte.

Nach zwei schwierigen Eröffnungstagen blühte das Selbstvertrauen von SSL Team India heute auf und bis zur Wende bei Mark 1 hatten sie einen 20-Zoll-Vorsprung gegenüber den kämpfenden Malaysiern errungen. Ein paar Fehler mit dem Spinnaker durch die Tigers öffneten fast die Tür für den Monsun, aber die Indianer waren nicht zu leugnen.

Auf ein Team wartet ein goldener Moment.

Das SSL-Team Südafrika kann sich heute Abend zurücklehnen, entspannen und ein Eis genießen, in dem Wissen, dass seine Arbeit getan ist. Für das SSL Team Malaysia und das SSL Team India ist das morgige Golden Day-Rennen ein direktes Shootout, um zu sehen, wer es nach Bahrain schafft.

Verpassen Sie nicht das Finale der Gruppe 7 LIVE auf YouTube ab Sonntag 11:00 Uhr MEZ.

SIE SAGTEN:

Mark Sadler, Taktiker, SSL-Team Südafrika

„Wir hatten heute einen guten. Der Schlüssel war der Start. Es ist eine kurze Startlinie für drei Boote. Es sind wahrscheinlich nur 6 oder 8 Längen, also haben wir einen kleinen Schubs zu den beiden vorderen Booten gemacht, als sie unten waren An der Startlinie hatten wir Platz für Optionen, also hatten wir einen schönen Start in Luv, und von dort aus war es sauber.

Es ist fantastisch, sich für Bahrain zu qualifizieren. Wir freuen uns trotzdem auf das morgige Rennen. Es ist erstaunlich, unser Land zu qualifizieren. Deshalb sind wir hierher gekommen.“

HAST DU GEWUSST?

Segeln hat endlich seine eigene Weltmeisterschaft! Wie Fußball im Jahr 1930 und Rugby im Jahr 1987 ist der SSL Gold Cup darauf ausgelegt, die beste Segelnation von allen zu krönen! Die 56 weltbesten Länder , die anhand ihrer SSL-Nation-Rangliste ausgewählt wurden, werden sich durchkämpfen, um die begehrte und einzige Sailing World Cup-Trophäe zu erringen .



Der SSL Gold Cup 2022 startete am 19. Mai mit der Qualifying Series in Grandson am Neuenburgersee (Schweiz). Alle Teams auf den Plätzen 25 bis 56 der SSL-Nationenrangliste (basierend auf der Rangliste vom Januar 2022) treffen in acht Gruppen zu je vier Teams aufeinander. Bis zum 17. Juli gibt es fünf Etappen oder Runden.



Nur die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen die Final Series die vom 28. Oktober bis 20. November 2022 in Bahrain stattfinden wird.