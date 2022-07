SSL Gold Cup: Ukraine nur einen Punkt von Bahrain entfernt

Rate this post

Nach zwei weiteren Rennen und zwei Siegen ist das SSL Team Ukraine nur noch einen Punkt von der Qualifikation für das Finale in Bahrain entfernt. Das SSL Team Thailand sieht nach zwei weiteren 2. Plätzen als Favorit aus, sich ihnen anzuschließen.

Rennen 4: Ukraine bestreitet erneut Chang Thai

Das SSL Team Ukraine wehrte einen späten Angriff des SSL Team Thailand ab und gewann Rennen 4 mit nur noch wenigen Sekunden. Dahinter setzte sich das SSL-Team Südkorea gegen das SSL-Team Singapur durch und belegte den 3. Platz.

‚Haydamaky‘ aus der Ukraine führte die Flotte nach einem weiteren hervorragenden Start an, aber in ihrem Rückspiegel lauerte immer das SSL Team Thailand, nie mehr als 20 Zoll dahinter. Das immerwährende Brautjungfern -SSL-Team Thailand schloss schnell, als die Ziellinie näher rückte, und tat alles, um einen schwer fassbaren ersten Sieg zu erringen, aber die Ukrainer hielten durch.

Für das SSL Team South Korea, das Team mit dem niedrigsten Rang in der Gruppe (56.), hielt ein dritter Platz ihre Qualifikationshoffnungen aufrecht, aber sowohl sie als auch das SSL Team Singapore wussten, dass sie in Rennen 5 eine große Leistung brauchten.

Rennen 5: Ruhm für die Ukraine, Südkorea scheidet aus.

Das SSL Team Ukraine umarmt sich beim Überqueren der Linie und besiegelt den Sieg in Rennen 5 für alle, außer sich für das Finale in Bahrain später in diesem Jahr zu qualifizieren. Für das SSL Team Thailand ist es mit einem weiteren 2. Platz keine Überraschung, während der 3. Platz der singapurischen „Guardians of the Bay“ ausreicht, um jede Chance auf eine Qualifikation für das SSL Team Südkorea zu beenden.

Es war ein dominantes Ende eines dominanten Tages für das SSL Team Ukraine, das im Vergleich zu den leichten Winden zu Beginn der Woche eindeutig unter Bedingungen schwelgte, die wie Kreide und Käse waren. Im Gegensatz zum vorherigen Rennen konnte Chang Thai diesmal die Mannschaft von Ihor Matviienko nicht belästigen.

Das eigentliche Rennen entfaltete sich dahinter, wobei das SSL Team South Korea und das SSL Team Singapore es ausrangierten, um sich im Gesamtwettbewerb zu behaupten. Jeemin Has Red Fury schien die Bedrohung durch Singapur eingedämmt zu haben, bis die Katastrophe nach der Hälfte der Wende eintraf.

Ein Problem beim Fallenlassen des Spinnakers für das SSL-Team Südkorea endete mit einem Riss im Segel und führte dazu, dass die Singapurer unter der Kapitänin von Jovina Choo die Nase vorn hatten. Wenn dies teuer war, erwies sich ein zweiter Fehler an der Höchstmarke als katastrophal, und für die Koreaner gab es kein Zurück mehr.

Doppelt oder nichts am Goldenen Tag

Ein letztes Rennen für zwei Finalplätze. SSL Team Ukraine und SSL Team Thailand sind im Vorteil, aber mit doppelten Punkten am Sonntag hat SSL Team Singapore immer noch die Chance, die Schweiz mit einem goldenen Ticket nach Bahrain zu verlassen.

Verpassen Sie nicht das Finale der Gruppe 8 LIVE auf YouTube ab Sonntag 11:00 Uhr MEZ.

SIE SAGTEN:

Ihor Matviienko, Kapitän des SSL-Teams Ukraine:

„Wir sind zufrieden mit unseren 2 Rennen. Der Wind war gut, nicht zu viele Dreher oder Böen. Wir haben einfach versucht, die Flotte zu kontrollieren. Das Rennen an der Spitze zu gewinnen ist immer einfacher, als den Führenden zu jagen. Wir führen die Gruppe, aber wir muss morgen aufpassen, denn Punkte zählen doppelt und wir wollen gewinnen.“

HAST DU GEWUSST?

Segeln hat endlich seine eigene Weltmeisterschaft! Wie Fußball im Jahr 1930 und Rugby im Jahr 1987 ist der SSL Gold Cup darauf ausgelegt, die beste Segelnation von allen zu krönen! Die 56 weltbesten Länder , die anhand ihrer SSL-Nation-Rangliste ausgewählt wurden, werden sich durchkämpfen, um die begehrte und einzige Sailing World Cup-Trophäe zu erringen .



Der SSL Gold Cup 2022 startete am 19. Mai mit der Qualifying Series in Grandson am Neuenburgersee (Schweiz). Alle Teams auf den Plätzen 25 bis 56 der SSL-Nationenrangliste (basierend auf der Rangliste vom Januar 2022) treffen in acht Gruppen zu je vier Teams aufeinander. Bis zum 17. Juli gibt es fünf Etappen oder Runden.



Nur die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen die Final Series die vom 28. Oktober bis 20. November 2022 in Bahrain stattfinden wird.