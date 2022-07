SSL Gold Cup: Gruppe 8 mit Südkorea, Singapore, Thailand, Ukraine

Nachdem sie im September beim Test Event 1 gegeneinander angetreten sind, treffen SSL Team Thailand und SSL Team Ukraine in Runde 5 der SSL Gold Cup Qualifikationsserie erneut aufeinander Lukas Crew ist entschlossen, ihr Land stolz zu machen.

Es wird das erste Mal sein, dass SSL47 für das SSL Team Singapore und das SSL Team Korea am Neuenburgersee fährt, aber alle vier Teams der Gruppe 8 wissen, dass sie eine Chance haben, einen der letzten beiden Plätze für das Finale in Bahrain zu ergattern.



SSL Team Singapore (SSL World Nr. 37)

Spitzname: Guardians of the Bay

Kapitän: Jovina Choo

Motto: Angetrieben von Jugend, Leidenschaft und Kameradschaft

Relativ neu in der internationalen Kielboot-Rennszene, wird das Team aus Singapur als Außenseiter in den SSL Gold Cup gehen. Aber was dem Team an Erfahrung fehlt, machen sie mit Mut, Selbstvertrauen und einer niemals-sagen-die-Einstellung mehr als wett. Dieser Kampfgeist hat den jungen Stadtstaat auf die Weltkarte des Jollensegelns gebracht. Jedes Teammitglied hat Singapur auf irgendeiner Ebene vertreten, wobei drei Teammitglieder an den Olympischen Spielen teilgenommen haben.

Darüber hinaus hat Singapur bei mehreren hochkarätigen Kielbootveranstaltungen in der Region Medaillen gewonnen. Die Segler des Landes holten bei den Asienspielen 2006 und 2014 die Goldmedaille im Match Racing und 2015 die Silbermedaille beim Nations Cup Oceania Regional Finals. Singapur war 2019 auch Gastgeber und gewann den DBS Marina Bay Cup.

Kader: Daniella NG, Er Zixian, Edward Tan, Terena Lam, Xu Yuan Zhen, Katrina Yeo, James Lin, Bernie Chin, Tan Wei Chong, Tan Jen-E, Samuel Neo

SSL-Team Südkorea (SSL-Weltnr. 56)

Spitzname: Red Fury

Kapitän: Jee Min Ha

Motto: Rising Star Sailors from Korea

Obwohl Korea eine Halbinsel ist, ist Segeln nicht so beliebt wie andere Sportarten, daher gibt es trotz der großen Bevölkerung nicht viele Segler. Trotzdem träumen, streben und streben koreanische Segler weiterhin danach, Olympioniken zu werden.

Obwohl der größte Teil des Teams keine Erfahrung im Kielbootrennen hat, sind wir bereit, mit Enthusiasmus am SSL Gold Cup teilzunehmen, weil wir bereit sind, jederzeit neue Möglichkeiten und Erfahrungen anzunehmen und zu lernen.



Kader: Hyeon Su Yoon, Minje Lee, Sunghwan Choi, Jihoon Kim, Sungmin Cho, Sangwoo Bae, Seung Kim, Sungwok Kim, Dongwoo Lee.







SSL Team Thailand (SSL World Nr. 42) Spitzname: Chang Thai

Noppakao „Nai“ Poonpat Motto: CHAI YO Thailand! (Dies bedeutet Cheer Thailand und wird häufig verwendet, um den Sieg zu feiern.)





Der Segelsport in Thailand begann in den 1950er Jahren, als der ehemalige König, HM König Bhumibol Adulyadej, begann, den Sport zu fördern. Als prominenter Rennfahrer und Bootsbauer begann das Segeln unter seiner königlichen Schirmherrschaft zu florieren, indem er Wassersportzentren und Yachtrennzentren eröffnete. Diese Zentren befinden sich im Golf von Thailand, der Royal Varuna Yacht Club in der Provinz Chonburi und die Yacht Racing Association of Thailand mit Sitz in Sattahip. Während unser Team im thailändischen Golf stationiert ist, ist Phuket (in der Andamanensee) Gastgeber der King’s Cup Regatta. Der King’s Cup bringt die schnellsten Yachten Asiens zusammen, um in großen Booten über die gesamte Bandbreite zu konkurrieren.

Mit der Unterstützung der königlichen Familie und der Weltklasse-Rennen hat sich das Segeln zu einer der erfolgreichsten Sportarten Thailands entwickelt. Das Land hat den Medaillenspiegel bei den Spielen in Asien und Südostasien angeführt. Es ist zu einer zuverlässigen Medaillenquelle für das Land bei den Asienspielen geworden. Das Land hat auch Erfolge in der Klasse der Optimisten gesehen. In den letzten zehn Jahren war Thailand mit zahlreichen Top-Ten-Platzierungen, einem Weltmeistertitel, darunter der thailändische Mannschaftskapitän Nai im Jahr 2010, und in jüngerer Zeit mit Weka Bhanubandh, der die Optimisten-Europameisterschaft 2020 gewann, an der Spitze der Optimistenflotte der Welt.

Kader: Anusorn Ngamrit, Sanont Khaisaeng, Nichapa Waiwai, Nut Butmarasri, Dylan Whitcraft, John Scott Heinecke, Chusit Punjamala, Navee Thamsoontorn, Don Whitcraft, Suthon Yampinid, Alex Frefel

SSL Team Ukraine (SSL World Nr. 33)

Spitzname: Haydamaky

Kapitän: Rodion Luka ersetzt durchIhor MatviienkoMotto

: Beyond All

Als Seenation waren die Ukrainer jahrhundertelang gute Seefahrer. Das Segeln auf dem Fluss Dnipro vom alten Kiew bis zum Schwarzen Meer und weiter war lange vor dem Mittelalter eine gängige Praxis. Die Entstehung des Segelns als Freizeit- und Sportaktivität lässt sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen, als die ersten Yachtclubs in der Zentral- und Südukraine zusammen mit der Entwicklung der Schiffbauindustrie auftauchten.

Im 20. Jahrhundert erzielten ukrainische Segler als Mitglieder des UdSSR-Teams fantastische Ergebnisse im olympischen Segeln. Dies gipfelte in einer phänomenalen Leistung des in der Ukraine geborenen Valentin Mankin (1938-2014). Er gewann drei olympische Gold- und eine Silbermedaille in drei Yachtklassen (Finn, Tempest und Star) – ein Rekord, den niemand schlagen konnte.

Außerdem sind Ukrainer Teilnehmer des Whitbread Round the World Race als Mitglieder der berühmten Fazisi-Kampagne (UdSSR, 1989-1990) und später unter ukrainischer Flagge mit zwei Yachten in der Saison 1993-94.

Die Jahre 1991-2004 waren für die ukrainische Segelnationalmannschaft sehr erfolgreich. In der Klasse 470 gewannen die Ukrainer Gold in Atlanta durch die männliche Besatzung Braslavets/Matvienko und zwei Bronzemedaillen (Atlanta und Sydney) durch die Besatzung Taran/Pacholchik. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen gewann Ruslana Taran Silber in der Yngling-Klasse. Auch die ukrainische Crew Luka/Leonchuk holte 2004 Silber in der 49er-Klasse.

Die Kluft zwischen den Generationen begann sich in dieser Zeit auf die ukrainische Olympialeistung auszuwirken. Während erfahrene Crews in Klassen wie Soling, Star und Dragon weiterhin gute Leistungen auf der internationalen Szene erbrachten, machte es der Mangel an ausgebildeten jungen Seglern unmöglich, bei den Olympischen Spielen hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

Daher rückte die Nachwuchsförderung in den Fokus der nationalen Segelbehörde. Es dauerte mehr als 10 Jahre, um die ersten anständigen Ergebnisse in den Klassen Optimist und Cadet zu erzielen. Aber der Prozess ging weiter und gipfelte kürzlich in mehreren Weltmeistertiteln in Cadet und einer Silbermedaille bei der Team-Weltmeisterschaft für das ukrainische Team.

Kader: Andrii Klochko, Andrii Husenko, Vadym Okladnikov, Ihor Matviienko, Stansilav Mulko, Valerii Kudriashov, Oskar Madonich, Georgiy Paches, Borys Shvets, Ivan Zhukalin, Denis Osliak, Georgii Leonchuk

HAST DU GEWUSST?

Segeln hat endlich seine eigene Weltmeisterschaft! Wie Fußball im Jahr 1930 und Rugby im Jahr 1987 ist der SSL Gold Cup darauf ausgelegt, die beste Segelnation von allen zu krönen! Die 56 weltbesten Länder , die anhand ihrer SSL-Nation-Rangliste ausgewählt wurden, werden sich durchkämpfen, um die begehrte und einzige Sailing World Cup-Trophäe zu erringen .



Der SSL Gold Cup 2022 startete am 19. Mai mit der Qualifying Series in Grandson am Neuenburgersee (Schweiz). Alle Teams auf den Plätzen 25 bis 56 der SSL-Nationenrangliste (basierend auf der Rangliste vom Januar 2022) treffen in acht Gruppen zu je vier Teams aufeinander. Bis zum 17. Juli gibt es fünf Etappen oder Runden.



Nur die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen die Final Series die vom 28. Oktober bis 20. November 2022 in Bahrain stattfinden wird.