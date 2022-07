SSL Gold Cup: Gruppe 7 mit Südafrika, Malaysia, China, Indien

Die letzte Qualifikationsrunde für die SSL Gold Cup Finals beginnt am Donnerstag, den 14. Juli.

In Gruppe 7 treten in Grandson zum zweiten Mal das SSL Team Malaysia und das SSL Team Südafrika gegeneinander an. Die Südafrikaner von Ian Ainslie haben einen psychologischen Vorteil, nachdem sie hier im vergangenen September das Test Event 1 gewonnen haben.

Das SSL Team India, das zum ersten Mal am Neuenburgersee antritt, vervollständigt die Gruppe. Sie müssen gegen ihre erfahrenen Rivalen schnell lernen, aber selbstbewusst als ranghöchstes Team des Trios antreten.

SSL Team India (SSL World Nr. 40)

Spitzname des Teams: Indian Tigers

Kapitän: Nachhatar Johal

Motto: Powered By Billion Heartbeats

„Indian Tigers“ bestehen aus jungem Blut, das bereit ist, beim SSL Gold Cup alles zu geben. Das Team hat einige erfahrene Hände an Deck, darunter Olympioniken und Weltklasse-Segler.

Einige der Segler, die relativ neu in der Zusammenarbeit mit großen Booten sind, haben Erfahrung im Jollensegeln. Die Herausforderung besteht darin, den Übergang von einzelnen Seglern zur Arbeit als Team für den Erfolg beim SSL Gold Cup zu schaffen.

Die Teamauswahl besteht aus Seglern, die basierend auf den Ergebnissen der SSL-Rangliste qualifiziert sind, unterstützt von denen, die mehr als 15 Jahre in olympischen Klassen verbracht haben und über umfangreiche internationale Erfahrung verfügen. Einige Anfänger wurden ausgewählt, um sie für die Zukunft vorzubereiten.

Kader: Vishnu Saravanan, Eabad Ali, Vishal Singh, Siddeshwar Indar Doiphode, Sandip Jain, Gitesh Nain, Ramya Saravanan, Pushparajan Pandian Muttu, Prinz Kurisinkal Noble, Sakthivel Sekar, Prinz Kurisingal Noble, Sakthivel Sekar

SSL Team Malaysia (SSL World Nr. 60)

Spitzname des Teams: The Monsoon

Kapitän: Megat Danial

Motto: Wellen

Nur wenige wissen, dass die Malaien bereits im 3. Jahrhundert geschickte und hoch entwickelte Seefahrer und Navigatoren waren. Alte chinesische Texte dokumentieren die Fähigkeiten der Malaien im Bau großer Schiffe und wie sie mit so weit entfernten Ländern wie dem Nahen Osten und Afrika reisten und Handel trieben.

Ungeachtet alter Traditionen besteht das „Monsoon“-Team aus Altem und Neuem. Einzeln haben sie an den Olympischen Spielen, Olympischen Jugendspielen, Asienspielen, SEA-Spielen und verschiedenen Welt- und Nationalmeisterschaften teilgenommen. Ihre gemeinsame Kielboot-Rennerfahrung umfasst die World Match Racing Tour, den China Cup, den Boracay Cup, das Boracay Bay to Subic Race, die China Coast Regatta, die Samui Regatta, den Busan Super Cup, die Royal Langkawi International Regatta und die Raja Muda Selangor International Regatta.

Jetzt werden sie zusammen unter einer Flagge segeln, aber dieses Mal als Außenseiter in einem riesigen Pool großer und beeindruckender Namen. Das Team versucht jedoch ehrgeizig, Wellen zu schlagen. Sie zielen darauf ab, ihre Präsenz mit der Unterstützung ihres Patrons, des Raja Muda (Kronprinz) von Selangor, bekannt zu machen. Mit der alten Geschichte als Inspiration will das malaysische Team seinen Platz unter den weltbesten Segelnationen zurückerobern.

Kader: Mohd Saifullah Mohd Esa, Nur Shazrin Mohamad Latif, Mohd Azhar Sadon Zubir, Ahmad Faizul Aswad Mohamed, Ahmad Hakhimi Ahmad Shukri, Mohd Akiyuddin Mat Zaki, Nuraisyah Jamil, Khairulnizam Mohd Afendy, Mohamad Faizal Norizan, Juni Karimah Noor Jamali

SSL Team Südafrika (SSL World Nr. 43)

Spitzname des Teams: Ubuntu

Kapitän: Ian Ainslie

Motto: Unsere Vielfalt ist unsere Stärke

Der Spitzname des Teams ist Ubuntu. Dieses afrikanische Konzept bedeutet übersetzt: „Ich bin nur wegen dem, was wir alle sind“. Das Konzept handelt von der Vernetzung aller Wesen. Es geht darum, menschlich zu sein und immer sicherzustellen, dass die Menschenwürde im Mittelpunkt Ihres Handelns und Denkens steht.

Angenommen, Nelson Mandela, der 1995 den Rugby-Weltcup gewann, war ein Akt der Versöhnung und des Ubuntu. In diesem Fall war der Anblick eines rassisch veränderten Springbock-Rugbyteams von 2019, das erneut die Weltmeisterschaft gewann, ein weiterer großer Hoffnungsmoment. Dies war ein Team von Spielern, die die Nation als Repräsentanten anerkennen konnte. Sie brachten einer immer noch gespaltenen Nation die Hoffnung, dass unsere Stärke darin liegt, dass verschiedene Menschen sich gegenseitig helfen, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Wie der Rugby-Trainer den Spielern sagte: „Es geht nicht um Sie. Seien Sie furchtlos, Sie kämpfen nicht für sich selbst, Sie kämpfen, um einer Nation Hoffnung zu geben.“

Vor fünfzehn Jahren hatte Südafrika mit dem Team Shosholoza in Valencia einen unwahrscheinlichen Einzug in den America’s Cup. Sie konnten einen Mangel an Erfahrung und Ressourcen mit viel Leidenschaft für das Schlagen weit über ihrem Gewicht überwinden. Schwarze Matrosen erfüllten bedeutende Rollen innerhalb des Teams und trugen wesentlich zum Erfolg bei.

Die Südafrikaner wollen sehen, dass alle Rennen unsere Sportteams repräsentieren, sie müssen vereint und bereit sein, „große Erfolge“ für das Team zu erzielen. Südafrikas Kader für den SSL Nations Cup wird sich dieser Herausforderung stellen.

„Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern … er hat die Kraft, zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen auf eine Weise zu vereinen, wie es kaum etwas anderes tut. Er spricht die Jugend in einer Sprache an, die sie verstehen.“ Nelson Mandela.

Kader: Joweal Klaase, Inge Schabort, Howard Leoto, Murray Willcocks, Charles Nankin, Marlon Jones, Gareth Blanckenberg, Asenathi Jim, Mark Sadler

SSL Team China konnte es aufgrund von Covid-Einschränkungen nicht in Runde 5 schaffen.

HAST DU GEWUSST?

Segeln hat endlich seine eigene Weltmeisterschaft! Wie Fußball im Jahr 1930 und Rugby im Jahr 1987 ist der SSL Gold Cup darauf ausgelegt, die beste Segelnation von allen zu krönen! Die 56 weltbesten Länder , die anhand ihrer SSL-Nation-Rangliste ausgewählt wurden, werden sich durchkämpfen, um die begehrte und einzige Sailing World Cup-Trophäe zu erringen .



Der SSL Gold Cup 2022 startete am 19. Mai mit der Qualifying Series in Grandson am Neuenburgersee (Schweiz). Alle Teams auf den Plätzen 25 bis 56 der SSL-Nationenrangliste (basierend auf der Rangliste vom Januar 2022) treffen in acht Gruppen zu je vier Teams aufeinander. Bis zum 17. Juli gibt es fünf Etappen oder Runden.



Nur die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen die Final Series die vom 28. Oktober bis 20. November 2022 in Bahrain stattfinden wird.