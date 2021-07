SailGP: Vorhersagen für den SailGP Great Britain

Nächstes Wochenende wird es in Plymouth sicher noch viel mehr Drama geben, und wir haben uns die frühe Wettervorhersage angesehen, um einzuschätzen, was in der britischen Ocean City passieren könnte.

SAMSTAG

In Plymouth entwickelt sich ein eher ruhiges Wochenende mit erwarteten Windgeschwindigkeiten von 6 km/h (3,2 Knoten) am Samstag. Die NNW-Brise wird auch Böen von bis zu 22 km/h (12 Knoten) sehen, was die Geschwindigkeit der F50 drastisch erhöhen könnte, sollten die Böen relativ konstant bleiben.

Die Basiswindgeschwindigkeit sollte am Samstag drei Besatzungsmitglieder an Bord jeder F50 sehen, nach dem ersten Einsatz der Dreier-Konfiguration während des Italy Sail Grand Prix in Taranto. Die Verwendung von nur drei Crewmitgliedern anstelle der regulären fünf reduziert das Gewicht des Bootes drastisch, was bedeutet, dass bei leichteren Winden höhere Geschwindigkeiten möglich sind.