SailGP: USA UND JAPAN dominieren den 1. Tag des Italien Sail Grand Prix in Taranto

Dieser letzte US-Sieg bedeutete, dass die beiden dominierenden Teams des Tages, Japan und die USA, mit 21 Punkten gleichstanden und damit die Pole Position für die Qualifikation für das Finale belegten.

An anderer Stelle in der Flotte gab es gemischte Leistungen der Ersatzfahrer in Taranto, wobei Arnaud Psarofaghis das neuseeländische Boot leitete und Paul Goodison die britische F50 steuerte. Psarofaghis, der Peter Burling aufgrund seiner olympischen Verpflichtungen ersetzte, sicherte sich die Plätze drei, sechs und fünf, während Goodsion die Briten, die das Eröffnungsrennen der zweiten Saison unter dem Stammfahrer Ben Ainslie gewannen, auf die Plätze sechs, vier und sieben in der Rennwertung führte .

Die Kiwis und Großbritannien bleiben jedoch in greifbarer Nähe zur Qualifikation für das Winner-takes-All-Finale am Sonntag, da beide Teams am Ende des Spiels nur sechs Punkte hinter dem drittplatzierten Spanien liegen.