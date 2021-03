SailGP und Aggreko kündigen eine neue dreijährige Partnerschaft an

LONDON 11. März 2021 SailGP hat sich mit Aggreko, dem weltweit führenden Anbieter von mobilen modularen Energie-, Temperaturregelungs- und Energiedienstleistungen, zusammengetan, um das Engagement der Meisterschaft für eine bessere Zukunft zu unterstützen.

SailGP gab kürzlich bekannt, dass es sowohl den CO2-neutralen internationalen Standard als auch den Beitritt zur UN Climate Neutral Now Initiative sowie den internationalen Nachhaltigkeitsstandard ISO20121 erreicht hat, um sicherzustellen, dass seine Veranstaltungen dem höchsten Betriebsstandard entsprechen. SailGP wird im Rahmen seiner Drei-Jahreszeiten-Partnerschaft eng mit Aggreko zusammenarbeiten, um sauberere Energiesysteme für alle SailGP-Veranstaltungen auf der ganzen Welt bereitzustellen und SailGP bei seinem Bestreben zu unterstützen, alle Veranstaltungen bis 2025 vollständig mit sauberer Energie zu versorgen.

In der neuen Saison wird Aggreko ab nächsten Monat eine hocheffiziente Hybridlösung anbieten, die aus Solarenergie, Batteriespeicher und Wärmeerzeugung besteht. Dieses emissionsarme Energiesystem wird den Übergang für SailGP unterstützen, um zur Verwirklichung seiner ehrgeizigen Ziele beizutragen. Mit Blick auf die Zukunft wird SailGP mit Aggreko zusammenarbeiten, um während der gesamten Laufzeit der Partnerschaft und sobald diese verfügbar sind, proaktiv emissionsarme neue Technologien wie die Verteilung grüner Netze und alternative Kraftstoffe wie Bio-Methanol und Wasserstoff zu integrieren.

Im weiteren Sinne hat sich Aggreko verpflichtet, aktiv mit Kunden zusammenzuarbeiten, um die lokalen Emissionen und den Dieselverbrauch bis 2030 um 50% zu senken und bis 2050 Net Zero zu werden. Dies steht im Einklang mit dem Ziel von SailGP, als erste klimapositive Sportarten neue Standards für die Durchführung von Großveranstaltungen zu setzen und Unterhaltungsimmobilie. Im Rahmen seiner zielgerichteten Agenda für das Rennen um die Zukunft wird SailGP seine globale Plattform nutzen, um sich für eine bessere Welt einzusetzen, die von der Natur angetrieben wird, wobei der Schwerpunkt auf der Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie liegt. Diese Partnerschaft bietet beiden Partnern eine aufregende Plattform, um ihr Engagement für technische Innovation und eine sauberere, nachhaltige Zukunft zu demonstrieren.

Robert Wells, MD bei Aggreko Events Services, sagte: „Bei Aggreko bewundern wir das Engagement von SailGP für Nachhaltigkeit, Inklusivität und Innovation – Werte, die wir stolz teilen. Diese Partnerschaft bringt uns der Bereitstellung nachhaltiger Sportveranstaltungen weltweit einen Schritt näher und wir freuen uns, dass Aggreko weiterhin zuverlässige innovative Energielösungen für Weltklasse-Veranstaltungen wie SailGP demonstriert. “

Fiona Morgan, Director of Purpose and Impact bei SailGP, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Aggreko – einem Unternehmen, das unsere Überzeugung teilt, dass Innovation und Technologie entscheidend sind, um die Nachhaltigkeitsagenda und den Übergang in eine sauberere Zukunft voranzutreiben, die von der Natur angetrieben wird . Wir freuen uns darauf, gemeinsam Lösungen zu testen und zu innovieren, um die Emissionen bei unseren globalen Veranstaltungen zu reduzieren und eine Blaupause sauberer Ereignisse zu teilen, damit andere lernen und folgen können. “