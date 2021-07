SailGP: Team Australien gewinnt SailGP in Plymouth

Der Champion der ersten Saison wurde Anfang dieser Saison im Bermuda Sail Grand Prix-Finale von Großbritannien besiegt, rächtete sich jedoch in britischen Gewässern, nachdem er am ersten Tag zwei Flottenrennen gewonnen hatte – und gipfelte in einer guten Leistung im Finale am Sonntag auf dem Plymouth Sound.

Von der australischen F50 sagte Slingsby: „Ich denke, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, ist es leicht zu sagen, dass wir in Italien ein schlechtes Ereignis hatten.

„Aber für diese Veranstaltung haben wir beschlossen, dass wir uns selbst betrachten müssen, und in leichter Luft sind wir schwächer. Wir mussten an diesem Thema arbeiten, also haben wir das gemacht – und sind stark zurückgekommen.“