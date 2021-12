SailGP Crash Japan Great Britain

Die Australier, gefahren vom Heimatheld Tom Slingsby, waren am Harbour nicht so beeindruckend, wie sie es sich gewünscht hätten, aber eine starke Leistung im letzten Rennen des Tages ließ sie auf den zweiten Platz in der Rangliste aufsteigen – sie waren gegen eine Gebühr aufgestellt in das Winner-takes-All-Finale am Samstag.