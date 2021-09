SailGP: Schweiz SailGP Team steigt in die weltweit führenden Sailing League 2022 ein

5 / 5 ( 5 votes )

Ein junges und ambitioniertes Schweizer Team, angeführt von Olympia-Segler Sébastien Schneiter aus Genf, wird in der nächsten Saison beim SailGP antreten – dem aufregendsten Rennen auf dem Wasser der Welt mit den besten Athleten des Sports.

GENF – 06.09.2021 – Das neue Switzerland SailGP Team wurde heute Morgen in Genf vorgestellt. Angeführt von Sébastien Schneiter, gerade von den Olympischen Spielen in Tokio zurückgekehrt, ist das jüngste Team, das in die globale Sportliga aufgenommen wurde, ein junges und ehrgeiziges Schweizer Team, das die Farben seines Partners Lundin Energy in den nächsten drei Jahren um die Welt tragen wird.

„Dies ist ein großes neues Kapitel für den Schweizer Segelsport“, sagt Schneiter. “Unser Ziel ist es, ein konkurrenzfähiges Team mit den besten Schweizer Seglern zusammenzustellen. Wir müssen zuerst lernen, aber unser Ziel ist es, an der Spitze zu segeln und mit den Besten zu konkurrieren.”

SailGP wurde 2018 gegründet und befindet sich jetzt in der zweiten Saison. SailGP ist eine jährliche, globale Sportmeisterschaft mit mutiger, modernster Technologie und beeindruckender Athletik. Angetrieben von der Natur und zielstrebig, findet das Inshore-Rennen in einigen der berühmtesten Häfen der Welt statt und gipfelt in einem 1-Millionen-Dollar-Winner-takes-all-Matchrace am Ende der Saison. In der dritten Saison, die im Mai 2022 beginnt, tritt das Switzerland SailGP Team gegen rivalisierende Nationalteams aus Australien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Japan, Spanien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten an, die Olympia-Medaillengewinner, Weltmeister und America’s-Cup-Sieger. Die Rennen finden in identischen F50-Katamaranen mit Kompressor statt, die für intensive Rennen bei elektrisierenden Geschwindigkeiten von über 100 km / h entwickelt wurden. Sir Russell Coutts, CEO von SailGP, sagte: “Wir freuen uns sehr, Sébastien und das Schweizer Team bei SailGP willkommen zu heißen – einer neuen Erweiterungs-Franchise für die Liga. Dies ist ein wirklich aufregender Moment für SailGP, da es uns einen weiteren Schritt näher bringt, um die Liga zu vergrößern zehn Teams und zwölf Events, die eine konstante jährliche Meisterschaft für die weltbesten Profisegler darstellen. Wir freuen uns darauf, Sébastien und sein Team in der Liga voranzubringen, und ich bin zuversichtlich, dass sie schnell auf dem neuesten Stand kommen und neben den Besten der Welt konkurrenzfähig werden. “





Das Switzerland SailGP Team ist aus dem Team Tilt hervorgegangen, einer 2012 gegründeten Struktur, die junge Schweizer Segler unterstützt. Das Team hat seit seiner Gründung seinen Ehrgeiz unter Beweis gestellt und 2015 den Bol d’Or Mirabaud und die D35 Trophy gewonnen und 2016 den zweiten Platz bei der GC32 Racing Tour belegt. Team Tilt vertrat die Schweiz in beiden Ausgaben des Red Bull Youth America’s Cup , 2013 (4.) und 2017 (3.). Das Team gewann 2018 den GC32-Weltmeistertitel und wurde 2019 Vizemeister. Es wurde zum besten Schweizer Segelteam 2019 gewählt.

Parallel dazu trat Sébastien Schneiter an der Seite von Lucien Cujean bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (13.) und zuletzt in Tokio (14.) in der sehr anspruchsvollen 49er-Klasse gegen mehrere ihrer zukünftigen Gegner an.

Die Crew des Schweizer Teams besteht hauptsächlich aus jungen Schweizer Segeltalenten und wird vom erfahrenen internationalen Segler Tanguy Cariou geleitet. Auch die Schweizer Finn-Meister Nils Theuninck und Arthur Cevey verstärken das Team, das in den kommenden Wochen stark wachsen soll.

„Wir haben uns für SailGP entschieden, weil es die am besten organisierte und effizienteste professionelle Meisterschaft der Welt ist“, sagte Cariou. „Die Boote sind leistungsstarke One-Designs, bei denen die Segler den Unterschied machen. Das Management der Liga, ihr Marketing und ihre Werbung sind ebenfalls hervorragend und stellen einen wesentlichen Vorteil für die Teams und ihre Partner dar. Schließlich der nachhaltige Ansatz von SailGP, der mit konkreten Maßnahmen deren Auswirkungen auf die Umwelt minimieren will, passt auch in dieser Hinsicht zu unserer Philosophie.“

Lundin Energy, der Hauptpartner des Teams, freut sich, mit einem internationalen Sportprojekt verbunden zu sein, dessen Werte es teilt und mit dem es das Ziel teilt, bis spätestens 2025 CO2-Neutralität zu erreichen. “Wir arbeiten in einem hart umkämpften Umfeld und fördern eine Kultur der verantwortungsvollen Innovation und Exzellenz”, sagte Nick Walker, Präsident und CEO von Lundin Energy. “Wir freuen uns darauf, dieses ehrgeizige und spektakuläre Projekt zu unterstützen.”

Das Schweizer SailGP-Team wird in den nächsten drei Saisons der SailGP-Liga beginnend mit Saison 3 im Mai 2022 antreten und hat bereits mit der Einführung in die Liga begonnen und nimmt an Veranstaltungen in Saison 2 als Beobachter teil. Ziel des Teams ist es, sich in der ersten Saison mit der Klasse vertraut zu machen und sich an das neue Boot zu gewöhnen, bevor es gegen die besten SailGP-Teams antritt und klare Spitzenleistungen anstrebt.